Hơn 4.000 người tham gia hội chợ sách vì trẻ em vùng cao

Từ những cuốn sách đã đọc và món đồ thủ công, các bạn học sinh THPT ở Hà Nội đã tổ chức hội chợ gây quỹ cuối năm để hỗ trợ giáo dục cho trẻ em khó khăn.

Người dân dừng chân tham quan gian hàng sách do học sinh tổ chức. Ảnh: BTC.

Ngày 20-21/12, học sinh THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Nguyễn Huệ phối hợp tổ chức hội chợ sách tại phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) với mục tiêu gây quỹ hỗ trợ các điểm trường vùng cao.

Theo ban tổ chức, sự kiện đã tiếp nhận hơn 500 cuốn sách quyên góp với nhiều thể loại khác nhau, đồng thời bán được hơn 400 đầu sách. Bên cạnh đó, gần 100 học sinh tham gia tổ chức cũng tự thực hiện các sản phẩm thủ công như móc khóa, cây thông, bánh handmade để gây quỹ.

Hoạt động lần này là một trong hai sự kiện chính của dự án kéo dài suốt 10 năm, bên cạnh các chương trình thu gom sách cũ và tổ chức workshop trước sự kiện. BTC cho biết đã chuẩn bị trong nhiều tuần để thiết kế gian hàng, phân loại sách và sản phẩm thủ công phù hợp với mùa lễ hội. Mục tiêu của dự án là tạo điều kiện để các bạn trẻ có cơ hội tham gia vào hoạt động xã hội từ sớm, qua đó nâng cao nhận thức cộng đồng về giáo dục, trách nhiệm và văn hóa đọc

"Mình rất vui vì hôm nay được chứng kiến các bạn trẻ cùng nhau làm việc để gây quỹ cho trẻ em vùng cao, làm những món hàng handmade đầy màu sắc và phù hợp với không khí giáng sinh. Chính những sự kiện đầy ý nghĩa này đã giúp những mảnh đời khó khăn có thêm hy vọng và niềm tin vào cuộc sống muôn màu", một khách du lịch mua hàng gây quỹ tại sự kiện chia sẻ.

Sau hội chợ, số sách được quyên góp và tiền gây quỹ sẽ được sử dụng cho các hoạt động hỗ trợ học sinh ở một số địa phương miền núi trong dịp Tết.