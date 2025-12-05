Hội Xuất bản tiếp nhận hỗ trợ đồng bào miền Trung từ Sở NNMT Phú Thọ

Chiều 4/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức chương trình gây quỹ ủng hộ miền Trung - Tây Nguyên, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.

Bà Trần Mai Hương - Phó chánh văn phòng Hội Xuất bản Việt Nam -

Chiều 4/12 tại Phú Thọ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ tổ chức Tổng kết trụ sở chỉ huy chiến dịch 515 và giao hữu bóng đá gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên.

Ông Tạ Ngọc Long - Phó chi cục Quản lý đất đai - Đo đạc và bản đồ viễn thám, Sở Nông Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ - cho biết với tinh thần tương thân tương ái, Sở tổ chức chương trình gây quỹ, thông qua Hội Xuất bản Việt Nam gửi tới đồng bào chịu thiệt hại do thiên tai như sự động viên, sẻ chia với đồng bào.

TS Trần Mai Hương - đại diện Hội Xuất bản Việt Nam - tiếp nhận số tiền quyên góp. Hội sẽ thực hiện trao quà tới đồng bào miền Trung, Tây Nguyên trong thời gian tới.

Đại diện Hội Xuất bản Việt Nam, TS Trần Mai Hương - Phó Chánh Văn phòng Hội Xuất bản Việt Nam - nhận số tiền quyên góp, cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm. Đại diện Ban Tổ chức cho biết toàn bộ số tiền sẽ được chuyển đến đúng địa chỉ và đúng mục tiêu hỗ trợ, bảo đảm tính minh bạch trong từng khoản đóng góp.

Thiện nguyện là hoạt động xã hội thường xuyên của Hội Xuất bản Việt Nam. Gần đây nhất, ngày 18/11, đoàn công tác Hội Xuất bản Việt Nam thực hiện chương trình trao tặng quà hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10, 11 và 12 gây ra tại thành phố Huế. Đầu tháng 10, Hội Xuất bản trao quà, học bổng tới học sinh khó khăn tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, hội viên tổ chức và cá nhân đã quyên góp hàng trăm triệu đồng, thông qua Hội Xuất bản Việt Nam để gửi tới đồng bào gặp khó khăn do bão lũ.