Đấu giá sách được 92 triệu gửi Hội Xuất bản ủng hộ đồng bào vùng lũ

Ấn bản đặc biệt số 01 của tuyển tập "Văn Mới 10 năm 2015-2025" được đấu giá trực tuyến, toàn bộ số tiền được Đông A gửi đến Hội Xuất bản Việt Nam, để chuyển tới đồng bào chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Ấn bản đặc biệt số 01 của "Văn Mới 10 năm 2015-2025" được bán với giá 92 triệu đồng. Ảnh: Đông A.

Ấn bản đặc biệt số 01 của Văn Mới 10 năm 2015-2025 đã được bán thành công trong phiên đấu giá trực tuyến tối ngày 2/11 với mức giá 92 triệu đồng. Người sở hữu cuốn sách là nhà sưu tầm Vũ Ngọc Linh. Theo thông báo từ đơn vị tổ chức, toàn bộ số tiền thu về đã được chuyển tới tài khoản của Hội Xuất bản Việt Nam để hỗ trợ các khu vực chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Sáng 3/11, đại diện Hội Xuất bản Việt Nam cho biết đã nhận được số tiền mà công ty Đông A đấu giá sách chuyển tới. Trước đó, Hội Xuất bản Việt Nam đã kêu gọi các hội viên quyên góp, cùng chia sẻ khó khăn với đồng bào chịu thiệt hại vùng bão lũ. Nhiều nhà xuất bản, công ty phát hành, hội viên tập thể và cá nhân, trong đó có Đông A đã quyên góp ủng hộ với tinh thần tương thân tương ái.

Đấu giá sách đặc biệt là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi phát hành ấn phẩm Văn Mới 10 năm, tuyển tập gồm 41 truyện ngắn của các cây bút thuộc nhiều thế hệ, vùng miền. Bộ sách quy tụ các nhà văn như Ma Văn Kháng, Bảo Ninh, Lê Minh Khuê, Nguyễn Thị Thu Huệ đến những tác giả trẻ như Võ Đăng Khoa, Hiền Trang, Huỳnh Trọng Khang... Truyện trong sách thể hiện đa dạng giọng văn, phong cách và phản ánh nhiều vùng không gian văn hóa khác nhau.

Đáng chú ý, ấn bản số 01 là một trong100 bản đặc biệt được phát hành giới hạn. Đây là dòng sách cao cấp được Đông A đầu tư mỹ thuật kỹ lưỡng, đóng bìa cứng, in ấn công phu, có chữ ký của các tác giả và tặng kèm postcard chân dung. Mỗi bản là một phiên bản sưu tầm độc lập, mang giá trị lưu giữ và trưng bày.

Chữ ký của các tác giả trong ấn bản đặc biệt số 01 của Văn Mới 10 năm 2015-2025. Ảnh: Đông A.

Dòng sách đặc biệt (thường gọi là bản S) đã được Đông A phát triển trong suốt 20 năm qua. Bắt đầu từ năm 2005 với Văn Mới 5 năm đầu thế kỷ. Đến nay, đơn vị này đã giới thiệu gần 50 ấn phẩm thủ công theo các kỹ thuật như khâu rết, ép kim, in letterpress, sử dụng giấy dó, da dê, sơn mài... Nhiều tác phẩm từng được giới thiệu tại các hội chợ sách quốc tế và được đón nhận tích cực.

Tại Việt Nam, những đợt phát hành sách bản đặc biệt thường thu hút đông đảo người sưu tầm. Dù giá thành cao, nhiều ấn bản vẫn nhanh chóng “cháy hàng” chỉ trong thời gian ngắn mở đăng ký. Nhiều độc giả không chỉ mua sách để đọc mà còn coi đó là vật phẩm trang trí, trưng bày trong không gian sống.