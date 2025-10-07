Ra mắt tuyển tập 41 truyện ngắn đặc sắc trong 10 năm Văn Mới

Đông A Books mới ra mắt cuốn "Văn Mới 10 năm 2015 - 2025", tập thứ tư trong bộ tuyển tập "Văn Mới" được xuất bản định kỳ 5 năm một lần.

Cuốn sách là tập mở rộng, tiếp nối hành trình của Văn Mới sau chặng đường 15 năm khép lại vào năm 2015. Đây cũng là ấn bản ghi dấu chặng đường 25 năm của tuyển tập Văn Mới tính từ Văn Mới 5 năm đầu thế kỷ.

Cuốn sách "Văn Mới 10 năm 2015 - 2025". Ảnh: Đông A Books.

Cuốn sách gồm 41 truyện ngắn đặc sắc của các tác giả - bao gồm những tác giả mới và tác giả đang được mến mộ. Tuyển tập quy tụ những nhà văn tiêu biểu của các miền đất nước; các nhà văn trong mọi ngành, mọi giới; nhà văn thuộc nhiều thế hệ, từ độ tuổi hai mươi cho đến cao niên ngót một thế kỷ; có nhà văn trong nước và nhà văn đang sống ở nước ngoài.

Độc giả sẽ được gặp lại những nhà văn được yêu mến từ lâu như Ma Văn Kháng, Bảo Ninh, Hồ Anh Thái, Lê Minh Khuê, Nguyễn Thị Thu Huệ… và được gặp gỡ những gương mặt mới như Võ Đăng Khoa, Hiền Trang, Huỳnh Trọng Khang…

Các tác phẩm bao quát nhiều vấn đề, từ miền xuôi đến miền ngược và biển đảo, mở rộng biên độ đến những xứ sở bên ngoài biên giới. Tuyển tập cũng chủ trương thu nạp nhiều phong cách văn chương khác nhau, từ giọng điệu nghiêm ngặt cho đến hài hước và bi hài hòa trộn, tự sự truyền thống được đặt bên cạnh những tìm tòi về nghệ thuật và nội dung.

Sách cũng chú trọng giới thiệu những phương pháp nghệ thuật văn chương được các nhà văn sử dụng như chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa hiện thực kỳ ảo, dòng ý thức, dòng cảm xúc...

Các tác phẩm trong cuốn sách do nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn. Không chỉ là người tuyển chọn tác phẩm, trong Văn Mới 10 năm 2015 - 2025, nhà văn Hồ Anh Thái còn góp mặt với truyện ngắn Vốc nước trong lòng bàn tay. Lấy bối cảnh sông Hằng linh thiêng, tác phẩm tái hiện sinh động phong tục, tập quán và niềm tin tín ngưỡng của người Ấn Độ, đồng thời bộc lộ những trải nghiệm phong phú và vốn hiểu biết sâu rộng của người viết về văn hóa, đời sống ở xứ sở này.

Tặng kèm mỗi cuốn sách là một postcard ngẫu nhiên với chân dung nhà văn và lời bình. Ảnh: Đông A Books.

Bên cạnh phần nội dung đặc sắc, ấn bản còn được đầu tư mỹ thuật kỹ lưỡng. Tuyển tập có minh họa của các họa sĩ Đặng Xuân Hòa, Đỗ Hoàng Tường, Hoàng Phượng Vỹ, Ngô Xuân Khôi, Bùi Tiến Tuấn, Kim Duẩn và Đặng Hồng Quân.

Tặng kèm mỗi cuốn sách là một tấm bưu thiếp. Mỗi postcard là chân dung và lời bình về một tác giả, họa sĩ, người thiết kế trong tuyển tập. Có 49 mẫu postcard, gồm 41 tác giả, 7 họa sĩ và 1 người thiết kế, được phát ngẫu nhiên kèm sách.