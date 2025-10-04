Tác phẩm văn học Việt Nam có thêm sân chơi mới

Giải thưởng Tinh Hoa Việt do báo Đại Đoàn Kết tổ chức, hướng đến tôn vinh các cá nhân, tập thể và sáng tạo tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật Việt Nam.

TS Nguyễn Đăng Khang, Phó Tổng biên tập Báo Đại Đoàn Kết, đại diện Ban Tổ chức phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Ngày 4/10, báo Đại Đoàn Kết, cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát động Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2025. Giải thưởng hướng đến việc ghi nhận và lan tỏa các giá trị văn hóa, nghệ thuật mang bản sắc Việt, đồng thời khuyến khích sáng tạo trong thời đại số.

Theo ban tổ chức, giải thưởng năm nay được triển khai trên phạm vi toàn quốc với ba nhóm hạng mục chính: Tinh Hoa Âm Nhạc, Nghệ thuật Đa lĩnh vực và Giải thưởng Đặc biệt. Đối tượng tham gia là cá nhân, tập thể người Việt Nam hoặc gốc Việt có hoạt động nổi bật trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Các sản phẩm xét giải là những tác phẩm, dự án được công bố từ 15/11/2024 đến 15/11/2025, có giấy phép hợp lệ và không tranh chấp bản quyền.

Trong nhóm Nghệ thuật Đa lĩnh vực, hạng mục Tinh hoa Văn học trao cho các tập thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, tản văn, kịch bản văn học đã được xuất bản, có nội dung phản ánh đời sống tinh thần, văn hóa Việt Nam, thể hiện tư tưởng nhân văn và sức sáng tạo nghệ thuật. Ban tổ chức cũng ưu tiên các tác phẩm có khả năng vươn ra thị trường quốc tế, được chuyển ngữ hoặc tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa nước ngoài.

Chương trình nhận đề cử từ ngày 15/10 đến 15/11. Việc chấm giải kết hợp giữa hội đồng chuyên môn và bình chọn trực tuyến từ công chúng. Gala trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026.

Bên cạnh các tiêu chí về giá trị nghệ thuật, tính bản sắc và sự lan tỏa, giải thưởng đặt mục tiêu trở thành nền tảng bền vững cho hệ sinh thái sáng tạo tại Việt Nam, với trọng tâm là vai trò của văn hóa trong đời sống đương đại.

Tại sự kiện, TS Nguyễn Đăng Khang, Phó tổng biên tập Báo Đại Đoàn Kết, đại diện Ban Tổ chức, phát biểu: "Giải thưởng hướng đến xác lập một hệ chuẩn về giá trị nghệ thuật mang bản sắc Việt, đồng thời tôn vinh những tinh hoa tiêu biểu là những cá nhân và tác phẩm sáng tạo vừa giàu chiều sâu truyền thống, vừa mang hơi thở đương đại".