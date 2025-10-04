Khai mạc Hội sách Hà Nội 2025 tại phố đi bộ Hồ Gươm

Tối ngày 3/10, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội sách Hà Nội lần thứ X - năm 2025 với chủ đề Thăng Long - Hà Nội - Khát vọng vươn mình. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan thực hiện. Hội sách thu hút nhiều nhà xuất bản, đơn vị phát hành, cộng đồng yêu sách tại Hà Nội tham gia.

Ông Trương Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, phát biểu: "Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, sự đa dạng của các phương tiện truyền thông, văn hóa đọc vẫn giữ vị trí quan trọng, sách vẫn là nguồn tri thức vô giá". Ông Dũng nhận định văn hóa đọc đồng hành cùng chuyển đổi số là hành động thiết thực nhằm xây dựng thủ đô Hà Nội văn minh, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm hội tụ và phát huy các giá trị văn hóa.

Ông Trương Việt Dũng trao tặng sách và 100 triệu đồng cho cho đại diện xã, phường tại Hà Nội để xây dựng Tủ sách công cộng trên địa bàn thành phố. Hội sách tiếp tục nhận sự ủng hộ, đóng góp sách từ người dân vào thư viện công cộng tới hết 5/10.

Các đại biểu cùng nhau tham quan các gian hàng của các nhà xuất bản, nhà phát hành tại Hội sách.

Cùng các gian trưng bày, giới thiệu sách, cụm trang trí được thiết kế đẹp, ấn tượng, Hội Sách năm nay có những trải nghiệm mới với những ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản và công nghiệp văn hóa như sách điện tử, sách đa chức năng, tương tác hỏi đáp với Cụ rùa AI, trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR 360... Các hoạt động này thu hút sự tham gia nhiệt tình từ người dân thành phố.

