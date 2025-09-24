'Trăm năm cô đơn' tiếp thêm sinh khí cho quê hương tác giả

|
Tranh tường chân dung Gabriel García Márquez xuất hiện ở nhiều góc phố Aracataca (Colombia) - thị trấn quê hương đang được “tái sinh” nhờ di sản của nhà văn đoạt giải Nobel. Nơi từng buồn tẻ, nghèo nàn này giờ trở thành điểm đến du lịch văn học hút khách quốc tế, với hơn 22.000 du khách ghé thăm chỉ trong năm 2023.
|
Các bé gái hóa thân thành bướm vàng trong lễ hội kỷ niệm sinh nhật García Márquez. Loài vật này là biểu tượng từng bay lượn giữa các trang viết của ông. Mỗi năm vào ngày 6/3, thị trấn tổ chức lễ hội thơ, kể chuyện và biểu diễn nghệ thuật nhằm truyền cảm hứng văn chương cho thế hệ mới.
|
Một nhóm sân khấu địa phương biểu diễn vở Tình yêu thời thổ tả, chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Gabo, ngay tại quảng trường trung tâm Aracataca. Hoạt động nằm trong chuỗi lễ hội văn hóa nhằm tôn vinh tác phẩm và biến văn học thành trải nghiệm sống động giữa cộng đồng.
|
Ngôi nhà nơi García Márquez sống thời thơ ấu nay là bảo tàng miễn phí, lưu giữ bàn ghế, nôi gỗ và các vật dụng gia đình. Chính không gian này là nơi khơi gợi trí tưởng tượng của ông, trở thành nền móng hình thành Macondo trong Trăm năm cô đơn.
|
Một bức ảnh quý chụp García Márquez (thứ ba, từ phải sang) được treo trong thư viện Remedios La Bella ở Aracataca. Thư viện mang tên một nhân vật trong tiểu thuyết hiện là trung tâm đọc sách và triển lãm văn học của thị trấn.
|
Sau khi mất việc ở mỏ than, Jahir Beltrán học về văn chương Márquez và hóa thân thành Đại tá Aureliano Buendía để dẫn tour cho khách. “Tôi muốn kể lại Aracataca xưa qua nhân vật của ông ấy”, Beltrán nói. Anh hiện sống bằng nghề hướng dẫn viên du lịch.
|
Tượng đồng García Márquez được đặt trang trọng tại Aracataca. Nhiều du khách ví thị trấn là “Gabolandia”, cánh cổng để độc giả bước vào câu chuyện của nhà văn vĩ đại.
|
Bươm bướm vàng, những cái tên trong thị trấn Macondo và hình ảnh Gabriel García Márquez hiện diện khắp Aracataca, từ biển hiệu quán cà phê đến tranh tường, khách sạn và cả tiệm sửa xe đạp. Với người dân nơi đây, ông không chỉ là nhà văn đoạt Nobel mà còn là linh hồn văn hóa giúp thị trấn hồi sinh sau nhiều năm bị lãng quên. Ảnh: Catherine Ellis/BBC.
