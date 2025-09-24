'Trăm năm cô đơn' tiếp thêm sinh khí cho quê hương tác giả

García Márquez chưa từng muốn đưa ‘Trăm năm cô đơn’ lên màn ảnh

Chủ nhân Nobel Văn chương năm 1982 thuở sinh thời luôn từ chối mọi lời mời chuyển thể tác phẩm nổi tiếng nhất của ông thành phim.