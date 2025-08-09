Không gian thư viện 20 m2 chứa hơn 3.000 đầu sách ở TP.HCM

Tọa lạc tại tầng 4 của quán cà phê Trung Nguyên (603 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM), Thư viện Cà phê thứ bảy Trẻ chỉ rộng khoảng 20 m2 nhưng hơn 3.000 đầu sách đã biến nơi đây thành một không gian học thuật được nhiều người trẻ tìm đến mỗi tuần.

“Tôi thường đến sớm vài tiếng trước giờ tọa đàm để đọc sách một mình. Có khi chỉ vài chục trang nhưng đọc sách ở đây giúp đầu óc nhẹ đi rất nhiều”, Ánh Nguyệt (23 tuổi) chia sẻ khi đang lật dở một cuốn sách lịch sử văn hóa Việt.

Thành lập năm 2020 trong chuỗi hoạt động Cà phê thứ bảy của nhạc sĩ Dương Thụ, thư viện hoạt động nhờ sự đóng góp sách, hỗ trợ từ các nhà xuất bản và đội ngũ tình nguyện viên, những người trông coi và cập nhật sách thường xuyên.

Từ văn học cổ điển, lịch sử, xã hội học đến sách khoa học tự nhiên, sách ngoại văn, từ điển Hán - Nôm... kho sách tuy nhỏ nhưng được tuyển chọn kỹ lưỡng. Bạn đọc có thể tự phục vụ nước lọc, ngồi đọc tại chỗ, không gian phù hợp với tối đa 5 người cùng lúc.

Không chỉ đọc tại chỗ, thư viện còn hỗ trợ mượn sách về nhà với điều kiện bạn đọc cung cấp thông tin cá nhân và cam kết hoàn trả đúng thời hạn. Danh mục sách mượn được ưu tiên là sách phổ biến, có nhiều bản, trong khi các đầu sách quý hiếm chỉ đọc tại chỗ.

Sách tại đây có nhiều bản không phát hành rộng rãi, in số lượng ít do các học giả và nhà nghiên cứu tặng. Bên cạnh đó, thư viện thường xuyên bổ sung các đầu sách mới được tuyển chọn kỹ lưỡng, ưu tiên các ấn phẩm có giá trị học thuật hoặc đóng góp cho tư duy phản biện, giáo dục khai phóng và nghiên cứu văn hóa - xã hội...

Thư viện bố trí máy tính để người đọc có thể xem lại các buổi đối thoại với những nhà giáo dục, học giả, nhà nghiên cứu đã từng tham gia chia sẻ ở tầng 3. Các video không được chia sẻ lên Internet nên đây là nơi duy nhất mọi người có thể xem lại chương trình.

Tầng 3 của thư viện là nơi thường xuyên diễn ra các buổi tọa đàm học thuật. Từ các buổi đọc Kiều đến các cuộc nói chuyện với GS Nguyễn Văn Trọng, TS Nguyễn Thị Từ Huy, nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng... không gian này tạo điều kiện để người trẻ đối thoại cùng tri thức.

Chương trình "Cùng đọc Truyện Kiều" do TS Bùi Trân Phượng chủ trì là một trong các hoạt động nổi bật gần đây. Tính hết tháng 7, hoạt động đã đi đến buổi thứ 9, hoàn thành hành trình phân tích 3.254 câu thơ (1.627 cặp lục bát). Chương trình thường diễn ra vào 15h chiều Chủ nhật hàng tuần và luôn kín ghế mỗi khi bắt đầu. Có những ngày đông đúc, người tham gia chấp nhận ngồi hẳn dưới sàn để nghe TS Bùi Trân Phượng đọc Truyện Kiều.

Đỗ Khải (22 tuổi) chăm chú ghi lại từng luận điểm trong buổi đọc Kiều. Anh đã tham dự hầu hết buổi đọc Kiều, cho biết mình rất hào hứng được tìm hiểu thêm các lớp ý nghĩa mới và cách hiểu Truyện Kiều khác nhau. Khải thường xuyên theo dõi những bài phê bình, nói chuyện của nhiều học giả, nhà nghiên cứu và những bạn đọc yêu Kiều khác.

Các buổi chia sẻ luôn được ghi hình và lưu trữ tại tầng 4. Quản lý thư viện cho biết sau chuỗi bài đọc theo thứ tự câu thơ, TS Bùi Trân Phượng và thư viện sẽ tiếp tục tổ chức chuỗi trò chuyện về Truyện Kiều, khai thác các khía cạnh khác như nhân vật, cách kể chuyện...

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@zingnews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.