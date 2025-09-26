Kỹ năng đặc biệt hỗ trợ học tập mà một trường ở Hà Nội áp dụng

Trường SenTia kết hợp triển khai tiết đọc với “Sách ơi mở ra” - một đơn vị có kinh nghiệm trong nghiên cứu và triển khai chương trình đọc, tạo cơ hội học sinh tiếp cận với phương pháp đọc thông minh và các tư liệu đọc thú vị. Chương trình hiện nay được thiết kế theo cấu trúc đồng tâm khuyếch tán, các môn học cũng được tổ chức đan xen giữa các hình thức đọc chung (shared reading, tập trung vào hướng dẫn các chiến lược đọc hiệu quả), đọc có hướng dẫn (guided reading, tập trung vào việc đọc mở rộng theo nhóm nhỏ để luyện tập, thực hành các chiến lược đọc), đọc độc lập (independent reading, duy trì thói quen đọc và kỹ năng học tập suốt đời).