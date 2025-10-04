Đổi sách lấy cây, lan tỏa tri thức và lối sống xanh

Không gian “Góc sách trao tay - Tri thức nối dài” tại BookFest 2025 giúp cộng đồng chia sẻ sách, trồng cây và góp phần lan tỏa văn hóa đọc giữa thời đại số.

Không gian "Góc sách trao tay - Tri thức nối dài" tại BookFest 2025 giới thiệu hoạt động đổi sách lấy cây và quyên góp sách cho trẻ em vùng cao. Ảnh: BTC.

Từ ngày 1 đến 5/10 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP Thủ Đức), Trung tâm Phát triển Văn hóa đọc và Kinh tế xuất bản phối hợp Đoàn phường An Khánh tổ chức hoạt động “Góc sách trao tay - Tri thức nối dài” trong khuôn khổ BookFest 2025.

Không gian này thu hút người dân đến đổi sách cũ lấy cây xanh, quyên góp sách cho trẻ em vùng cao và kết nối những người yêu sách.

Song song với hoạt động đổi sách, chương trình còn có các buổi giao lưu giữa độc giả, tác giả và nhà xuất bản. Điểm nhấn là talkshow “Văn hóa đọc - Kết nối cộng đồng” diễn ra ngày 3/10, mang đến góc nhìn sâu sắc về hành trình đọc - viết - sống và vai trò của sách trong việc mở rộng tư duy, kết nối cảm xúc.

Để tiếp cận giới trẻ, đặc biệt Gen Z, ban tổ chức triển khai cuộc thi “BookTok - Kể chuyện bằng video”. Đây là sân chơi để các bạn trẻ thể hiện cá tính, chia sẻ quan điểm và lan tỏa tình yêu sách bằng ngôn ngữ gần gũi của nền tảng số.

“Từ những hành động nhỏ như đổi sách cũ lấy chậu cây hay chia sẻ một video truyền cảm hứng, chúng ta đang âm thầm tạo nên những chuyển động lớn cho văn hóa đọc, cộng đồng và chính tương lai của mình", ông Nguyễn Thanh Hân, Giám đốc Trung tâm Phát triển Văn hóa đọc và Kinh tế xuất bản, chia sẻ.

Chương trình có sự đồng hành của tạp chí Tri Thức - Znews, Trung tâm Công nghệ và Chuyển đổi số, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên cùng CLB Chuyến xe yêu thương. Tất cả cùng hướng tới mục tiêu biến việc đọc sách thành một lối sống cộng đồng, nơi mỗi người là một hạt giống tri thức, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn và xã hội.