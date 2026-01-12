Nếu ra đời muộn hơn 64 năm, Hulk sẽ không thể trụ lại

Trang Screen Rant cho rằng Marvel tồn tại một cuộc chiến giữa các nhân vật mới. Và nếu Hulk ra mắt ở thời điểm này, sẽ rất khó để trụ lại theo các tiêu chuẩn ngày nay.

Hulk là một trong những siêu anh hùng ra đời sớm nhất.

Hulk, một trong những siêu anh hùng đời đầu của Marvel Comics, được sáng tạo, phát triển bởi nhà văn Stan Lee và họa sĩ Jack Kirby. Lần đầu tiên Hulk ra mắt độc giả là trong bộ truyện The Incredible Hulk #1 (tháng 5 năm 1962). Siêu anh hùng nổi tiếng này cũng là thành viên nòng cốt của biệt đội The Avengers.

Nhìn lại, đó là một khoảnh khắc nền tảng trong lịch sử truyện tranh. Tuy nhiên, loạt truyện gốc về Hulk chỉ kéo dài sáu tập. Chính huyền thoại Stan Lee đã giữ cho nhân vật này tồn tại lâu hơn và biến Hulk trở thành một biểu tượng toàn cầu như hiện nay. Dưới bàn tay và trí óc của Stan Lee, Hulk dần xác định được chỗ đứng và ngày càng tỏa sáng. Nhưng đó là nhân vật này vào bối cảnh và tiêu chuẩn của Marvel hiện đại thì mọi chuyện liệu có thể phát triển như vậy không?

Trong thời kỳ đầu, tạo hình của Hulk còn khá đơn giản.

Nỗ lực của Stan Lee

Đối với đế chế Marvel Comics, sự sáng tạo luôn được khuyến khích, các nhân vật mới luôn có không gian để thử nghiệm. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ có quá nhiều thời gian để sáng tạo.

Theo trang Screen Rant, nếu Hulk ra mắt ở hiện tại, rất có thể kết cục của anh ấy chỉ dừng lại sau sáu số truyện đầu tiên. Bởi sau hơn 60 năm, danh sách các nhân vật của Marvel Comics đã tăng lên rất nhiều, tiêu chuẩn của họ cũng khắt khe hơn.

Quay trở lại quá khứ, Hulk trở thành một trong những anh hùng định hình nên Marvel phần nhiều bởi sự nỗ lực của Stan Lee. Ông ấy đã không từ bỏ nhân vật của mình. Sự thật là, vào năm 1962, doanh số bán ra của The Incredible Hulk chỉ dừng lại ở mức trung bình. Đó là lý do chính khiến Marvel phải kết thúc bộ truyện sau sáu tập.

Dần dần phát triển theo thời gian, các đặc điểm của siêu anh hùng này ngày càng được định hình rõ nét.

Thời điểm đó, Marvel được điều hành như một doanh nghiệp nhỏ, chứ không phải một tập đoàn lớn. Điều đó có nghĩa là Lee có đủ quyền tự do để tiếp tục đưa Hulk vào các đầu truyện khác của Marvel, bao gồm cả loạt truyện siêu anh hùng mới của ông, The Avengers.

Chỉ đến khi Earth Mightiest Heroes xuất bản, Hulk mới thực sự tìm được “long mạch” và thu hút được một lượng fan đáng kể; qua đó trở thành một nhân vật chủ lực của Marvel. Và kể cả khi đó, cũng phải mất thêm 15 năm nữa trước khi Incredible Hulk của CBS đưa anh ấy trở thành một cái tên quen thuộc thực sự.

Còn ở thời điểm hiện tại, để một nhân vật ra mắt thành công đã là một thử thách thực sự khó khăn chứ chưa bàn đến việc giữ được sự kết nối giữa họ với độc giả trong một thời gian dài. Và không có gì đảm bảo được, Hulk sẽ nhận đủ sự kiên nhẫn giống như trong quá khứ nếu ra mắt vào thời nay.

Miền đất hứa không dành cho tất cả

Tất nhiên chất xám của các tác giả không thể hoạt động theo cơ chế “mỳ ăn liền”. Câu chuyện hậu trường về con đường của Hulk từ “zero to hero” vẫn sẽ là cách hoạt động của Marvel Comics.

Rất ít nhân vật có thể nổi tiếng ngay sau khi ra mắt và tạo đủ một lượng fan trung thành đồ sộ. Thông thường, Marvel sẽ chuyển các nhân vật mới sang dự án khác, sẽ có đủ không gian cho họ phát triển, có đủ thời gian cho ý tưởng nào đó thực sự bật vọt.

Ngày nay, Hulk gắn liền với Marvel Comics như một nhân vật biểu tượng.

Đó là một cuộc chiến khó khăn đối với các nhân vật mới tại Marvel. Những cái tên trụ lại được đôi khi phải mất nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, để trở thành ngôi sao hạng A. Và ngay cả sự trường tồn như vậy cũng ngày càng trở nên khó đạt được. Đây thực sự là “miền đất hứa”, nhưng chắc chắn không phải dành cho tất cả.

Ngày nay, các nhân vật và cả những tác giả sáng tạo đều phải vượt qua nhiều rào cản hơn so với thời kỳ những năm 1960. Các biên tập viên của Marvel có quyền kiểm soát sáng tạo lớn hơn nhiều, và ngược lại bộ phận cấp cao trong cấu trúc doanh nghiệp hiện đại của Marvel lại có ảnh hưởng lớn hơn. Doanh số bán hàng rất quan trọng, thậm chí giờ đây nó còn ảnh hưởng không nhỏ tới việc ra quyết định.