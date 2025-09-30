Nhiều hoạt động kỷ niệm 73 năm ngành Xuất bản, In và Phát hành

Nhằm kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức nhiều chương trình trên phạm vi toàn quốc trong thời gian 1/10-15/10.

Theo đó, Hội Xuất bản phối hợp với các đơn vị trao tặng sách, học, bổng, quà cho thư viện và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại một số xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng; Tổ chức các hoạt động, sự kiện có ý nghĩa chào mừng Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam tại Đường sách TP.HCM và Đường sách TP Thủ Đức.

Ngoài ra, không gian văn hóa đọc sẽ được xây dựng, bao gồm: trưng bày sách được đề cử Giải Sách được bạn đọc yêu thích, các tác phẩm tiêu biểu đạt Giải thưởng Sách Quốc gia, phối hợp các nhà xuất bản, tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp, tác giả xây dựng Tủ sách doanh nhân với nội dung phong phú.

Nhiều hoạt động được tổ chức nhằm kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam. Ảnh: Thụy Trang.

Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong hoạt động xuất bản và các sự kiện, hoạt động hưởng ứng Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam sẽ được thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

Hội Xuất bản sẽ phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Định hướng phát triển xuất bản Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Gian hàng Góc sách trao tay - Tri thức nối dài tại Lễ hội sách An Khánh - Book Fest năm 2025 cũng được tổ chức như một hoạt động của chương trình kỷ niệm năm nay.