Ông Nguyễn Thành Lợi làm Giám đốc, Tổng biên tập NXB Tổng hợp TP.HCM

Phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Thành Lợi được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động giữ chức Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM.

Ông Nguyễn Thành Lợi (trái) được điều động và bổ nhiệm làm Giám đốc, Tổng biên tập NXB Tổng hợp TP.HCM. Ảnh: Việt Dũng/Sài Gòn Giải Phóng.

Sáng 26/9, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Lợi, Phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, làm Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản (NXB) Tổng hợp TP.HCM.

Buổi lễ công bố quyết định nhân sự diễn ra với sự chủ trì của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Tham dự còn có ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; ông Dương Trọng Hiếu, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy.

Tại đây, ông Dương Trọng Hiếu công bố quyết định điều động ông Nguyễn Thành Lợi giữ chức vụ Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM.

Ông Nguyễn Thành Lợi sinh năm 1973, có trình độ Cử nhân báo chí và Cao cấp lý luận chính trị - hành chính. Ông đã công tác tại báo Sài Gòn Giải Phóng nhiều năm và giữ vai trò Phó tổng biên tập từ năm 2012. Trước đó, ông từng đảm nhiệm các vị trí như Ủy viên Ban biên tập, Phó tổng thư ký tòa soạn.

Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM là cơ quan chính trị, tư tưởng và văn hóa của Đảng bộ và nhân dân TP.HCM, được thành lập từ năm 1977. Suốt hơn 40 năm hoạt động, đơn vị đã xuất bản hàng vạn đầu sách chất lượng, phong phú về chủ đề, phục vụ nhu cầu đọc và học tập của bạn đọc ở nhiều độ tuổi và lĩnh vực.