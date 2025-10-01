Tạp chí điện tử Tri Thức có tân Tổng biên tập

Ông Lâm Quang Hiếu được Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam bổ nhiệm làm Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tri Thức.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam (trái) trao quyết định bổ nhiệm ông Lâm Quang Hiếu làm Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tri Thức (Znews). Ảnh: Việt Linh.

Ngày 30/9, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tri Thức.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lâm Quang Hiếu, Phó tổng biên tập phụ trách, làm Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tri Thức (Znews). Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm.

"Đây không chỉ là sự kiện về nhân sự, mà còn là cột mốc đánh dấu bước tiến mới, mở ra chặng đường phát triển mạnh mẽ, quyết liệt và bứt phá cho Tạp chí. Lễ công bố mang thông điệp sâu sắc: Hội Xuất bản Việt Nam đặt trọn niềm tin vào đội ngũ những người làm báo, làm tạp chí", PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam khẳng định.

Tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Minh Tuấn cho biết trong nhiều năm qua, Hội Xuất bản Việt Nam luôn là mái nhà chung, điểm tựa tin cậy cho giới làm sách, làm xuất bản. Hội không chỉ gắn kết đội ngũ trí thức, những người cầm bút mà còn kiên định một sứ mệnh: Xây dựng nền văn hóa đọc vững mạnh, đưa tri thức đến với nhân dân, góp phần bồi đắp tư tưởng, hun đúc tinh thần dân tộc và khát vọng phát triển đất nước.

Trong mạch nguồn đó, Tạp chí điện tử Tri Thức ra đời như một dấu ấn, một diễn đàn của tri thức, nơi hội tụ tiếng nói của học giả, nhà quản lý, người làm xuất bản, đồng thời là nhịp cầu nối trí thức Việt Nam với độc giả trong và ngoài nước.

Chúc mừng ông Lâm Quang Hiếu được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tri Thức, PGS.TS Phạm Minh Tuấn kỳ vọng trong vai trò mới, ông Lâm Quang Hiếu sẽ dẫn dắt tạp chí có được những dấu ấn, bước phát triển mới. Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sự nhanh nhạy của đội ngũ, tạp chí sẽ không ngừng lớn mạnh, trở thành ngọn cờ tiên phong trong lan tỏa tri thức.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lâm Quang Hiếu cảm ơn Hội Xuất bản Việt Nam luôn tạo điều kiện, có những định hướng, chỉ đạo sát sao và đồng hành với tạp chí. Ông Lâm Quang Hiếu cũng cảm ơn đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên Tạp chí điện tử Tri Thức đã luôn đoàn kết, kề vai sát cánh nỗ lực phát triển tạp chí.

Các lãnh đạo Hội Xuất bản Việt Nam (ảnh trái) và cán bộ Tạp chí điện tử Tri Thức - Znews (ảnh phải) chúc mừng tân Tổng biên tập Lâm Quang Hiếu. Ảnh: Việt Linh.

Ông Lâm Quang Hiếu, sinh năm 1979, quê quán Quảng Ngãi. Với thời gian công tác hơn 10 năm tại Tạp chí điện tử Tri Thức (trước đây là Báo điện tử Tri Thức Trực Tuyến, Tạp chí điện tử Tri Thức Trực Tuyến) ông Lâm Quang Hiếu đã kinh qua nhiều vị trí chuyên môn, quản lý gồm Thư ký Tòa soạn, Trưởng Văn phòng đại diện tại TP.HCM, Trưởng ban Thư ký Tòa soạn, Tổng thư ký Tòa soạn, Ủy viên Ban biên tập.