Đoàn công tác Tạp chí Alunmay (Lào) thăm Tạp chí điện tử Tri Thức

Chiều 11/9, đoàn đại biểu Tạp chí Alunmay, do Tổng biên tập Vanlaty Khamvanvongsa làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Tạp chí điện tử Tri Thức - Znews.

Buổi làm việc nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Tạp chí Alunmay, cơ quan lý luận và thực tiễn của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, với một số cơ quan và địa phương của Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 13/9.

Đoàn công tác Tạp chí Alunmay do ông Vanlaty Khamvanvongsa - Tổng biên tập Tạp chí Alunmay - làm Trưởng đoàn; ông Bounthieng Phannachanh, Phó tổng biên tập tạp chí, làm Phó trưởng đoàn; cùng các cán bộ, nhà báo đang làm việc tại tạp chí.

Tham gia đoàn còn có ông Phạm Minh Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam.

Từ trái qua: Ông Vanlaty Khamvanvongsa - Tổng biên tập Tạp chí Alunmay; ông Phạm Minh Tuấn - Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam đến thăm và làm việc tại Tạp chí Tri Thức - Znews chiều 11/9. Ảnh: Phương Lâm.

Chia sẻ tại buổi làm việc chiều 11/9, nhà báo Lâm Quang Hiếu, Phó tổng biên tập phụ trách Tạp chí Tri Thức - Znews cho biết Tạp chí điện tử Tri Thức - Znews thành lập năm 2013 với sứ mệnh là nơi “Lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc” cho người Việt. Với bản sắc “Thông tin uy tín, hình ảnh ấn tượng” tạp chí luôn làm mới mình bằng những thay đổi nội dung hướng đến thế hệ độc giả hiện đại.

Hướng đến đối tượng độc giả trẻ đô thị từ 20 đến 45 tuổi, Tri Thức - Znews luôn đi đầu xu hướng báo chí hiện đại với các hình thức kể chuyện sáng tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế mà còn cả những góc tiếp cận nội dung nhân văn, tiến bộ.

Đoàn công tác Tạp chí Alunmay chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Tri Thức - Znews. Ảnh: Phương Lâm.

Sau khi nghe giới thiệu về các hoạt động cũng như nhìn lại những sản phẩm nổi bật của Tri Thức - Znews thời gian qua, ông Vanlaty Khamvanvongsa, Tổng biên tập Tạp chí Alunmay, bày tỏ ấn tượng và hy vọng hai tạp chí có thể xúc tiến hợp tác để trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong quá trình phát triển sắp tới.

Đại diện Tạp chí Tri Thức - Znews gửi tặng đoàn đại biểu Tạp chí Alunmay một số đầu sách hay từ các nhà xuất bản uy tín. Ảnh: Phương Lâm.

Nhân dịp này, Tạp chí Tri Thức - Znews cũng gửi tặng đoàn đại biểu Tạp chí Alunmay một số đầu sách hay về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về TP.HCM và chuyển đổi số từ Nhà xuất bản Trẻ, Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM - đơn vị xuất bản uy tín của Việt Nam.