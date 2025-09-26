Kiện toàn Ban Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Phó tổng Biên tập Phụ trách Báo Sài Gòn Giải Phóng được bổ nhiệm giữ chức Quyền tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Phó tổng Biên tập Phụ trách Báo Sài Gòn Giải Phóng được bổ nhiệm giữ chức quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Sáng 26/9, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức trao quyết định cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, chủ trì buổi trao quyết định.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM chúc mừng Ban Biên tập Báo SGGP.

Cùng dự có các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Khắc Văn, giữ chức Phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; giao đồng chí Nguyễn Khắc Văn làm quyền Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, cho đến khi có quyết định nhân sự Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng. Trước đó, đồng chí Nguyễn Khắc Văn được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM phân công giữ chức Phó tổng biên tập phụ trách Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định bổ nhiệm các đồng chí: Nguyễn Ngọc Anh giữ chức Phó tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng cho đến khi nghỉ hưu theo quy định; Bùi Thị Hồng Sương giữ chức Phó tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; Phạm Văn Trường giữ chức Phó tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Cũng tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định bổ nhiệm các đồng chí Trương Đức Nghĩa, nguyên Tổng biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; Lê Minh Tùng, nguyên Tổng biên tập Báo Bình Dương, giữ chức Phó tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao các quyết định cán bộ đến Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Như vậy, Báo Sài Gòn Giải Phóng hiện có 1 quyền Tổng Biên tập là đồng chí Nguyễn Khắc Văn và 5 Phó tổng Biên tập, gồm các đồng chí: Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Thị Hồng Sương, Phạm Văn Trường, Trương Đức Nghĩa, và Lê Minh Tùng.

Trước đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã tổ chức tiếp nhận nhân sự Báo Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác tại Báo Sài Gòn Giải Phóng.