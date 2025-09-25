Học viện Báo chí và Tuyên truyền ký kết hợp tác với nhà xuất bản Italy

Tại Thủ đô Roma (Italy), ngày 23/9/2025, Đoàn công tác của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tham dự Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác với Nhà xuất bản và Trung tâm nghiên cứu tại Italy.

Từ ngày 22-24/9/2025, đoàn công tác của Học viện Báo chí và Tuyên truyền do PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó giám đốc Học viện, làm Trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc tại Italy.

Tại Thủ đô Roma, ngày 23/9/2025, Đoàn công tác của Học viện đã tham dự buổi làm việc và Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác với Nhà xuất bản Anteo Edizioni (NXB) và Trung tâm nghiên cứu CeSEM (Centro Studi Eurasia Mediterraneo).

Buổi làm việc và Lễ ký kết có sự tham gia của ông Stefano Bonilauri - Giám đốc NXB Anteo Edizioni, ông Stefano Vernole - Phó chủ tịch phụ trách đối ngoại của Trung tâm nghiên cứu CeSEM, GS.TS Lorenzo Pacini - Đại diện lãnh đạo của Đại học Unidolomiti, Italy, TS Domenico Palmieri - Tổng thư ký Viện nghiên cứu của Italy về Châu Á (ISIA).

Các bên đã trao đổi về định hướng hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu địa chính trị, truyền thông chính sách, kinh tế toàn cầu hóa, cũng như tăng cường giao lưu học thuật giữa giảng viên, sinh viên hai nước.

Tại sự kiện, ông Bonilauri chia sẻ kinh nghiệm hợp tác xuất bản, nhấn mạnh sứ mệnh của Anteo Edizioni là thúc đẩy hiểu biết về Việt Nam tại Italy thông qua việc phát hành các ấn phẩm nghiên cứu có giá trị.

Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán cũng như Học viện Báo chí và Tuyên truyền để dịch thuật và giới thiệu thêm nhiều tác phẩm về Việt Nam, góp phần giúp công chúng nước Italy hiểu sâu sắc hơn về chặng đường phát triển và những đóng góp lý luận của Việt Nam hiện nay.

PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện ký kết biên bản Ghi nhớ hợp tác với Nhà xuất bản Anteo Edizioni và Trung tâm nghiên cứu CeSEM. Ảnh: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Biên bản Ghi nhớ hợp tác lần này mở ra triển vọng hợp tác lâu dài giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền với các cơ sở nghiên cứu, xuất bản của Italy, góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục, học thuật và quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Italy và Liên minh Châu Âu.

Anteo Edizioni là một nhà xuất bản độc lập tại Cavriago, Reggio Emilia, Italy, chuyên về sách chính trị, địa chính trị, khoa học chiến lược và văn hóa. Một trong những bộ sưu tập tiêu biểu của Anteo là Banyan, tập trung vào Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, với nhiều tác phẩm được dịch và giới thiệu đến độc giả Italy. Trung tâm Nghiên cứu CeSEM hoạt động như một tổ chức nghiên cứu độc lập, với định hướng thúc đẩy các ấn phẩm, hội thảo về chủ đề địa chính trị, đặc biệt là không gian Á - Âu và khu vực Địa Trung Hải.