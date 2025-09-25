Khơi dậy khát vọng chấn hưng văn hóa Việt trong kỷ nguyên mới

Tại khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần IV, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định các phong trào thi đua yêu nước giúp cấu thành sức mạnh bên trong, khơi dậy và đánh thức mạnh mẽ khát vọng cống hiến cho sự nghiệp chung của đất nước.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Trần Huấn/Báo Văn Hóa.

Sáng 25/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) lần thứ IV (2025 - 2030). Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng có bài phát biểu khai mạc. Tri Thức - Znews trân trọng giới thiệu bài phát biểu.

Kính thưa đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ,

Kính thưa các đồng chí trong Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương,

Kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương,

Kính thưa toàn thể các vị khách quý và các đồng chí đại biểu tham dự Đại hội,

Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, hôm nay, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nơi cách đây gần 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã chủ trì Hội nghị Văn hóa lần thứ nhất, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV - Sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn, nơi hội tụ, biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Bộ giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, cùng nhau khơi dậy, lan tỏa và nhân lên ngọn lửa thi đua ái quốc mà Bác Hồ đã thắp sáng.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương đã quan tâm dành thời gian, tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Xin nhiệt liệt chào mừng300 đại biểu tiêu biểu, những bông hoa đẹp nhất và rực rỡ nhất trong vườn hoa thi đua, đại diện cho gần 7.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ đã về Đại hội đông đủ.

Kính thưa Đại hội!

Trong lời kêu gọi thi đua ái quốc Bác Hồ đã căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Lời kêu gọi đó đã trở thành mệnh lệnh trái tim, là tiếng gọi thiêng liêng thổn thức mỗi một cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ngành nỗ lực thi đua và đạt được nhiều kết quả.

Với phương châm xuyên suốt:“Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”, với tinh thần cầu thị và khiêm tốn, chúng ta vui mừng báo cáo trước Đại hội: Trong văn hóa đã thi đua giữ gìn, bồi đắp bản sắc, nuôi dưỡng hồn cốt dân tộc, chủ động hội nhập, quảng bá văn hóa với bạn bè quốc tế; trong thể thao thi đua rèn luyện để làm rạng danh màu cờ sắc áo, nâng cao vị thế Tổ quốc trên trường quốc tế; trong du lịch thi đua sáng tạo đổi mới để Việt Nam trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội nhiều năm; báo chí truyền thông trở thành “Mạch dẫn tri thức - Kết nối niềm tin giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân”; trong đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ đạt nhiều kết quả, tạo nguồn nhân lực chất lượng. Các lĩnh vực quản lý Nhà nước đang tập trung cho sứ mệnh giữ gìn hồn cốt dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển, lan tỏa niềm tin, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam.

Từ thực tiễn các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhân tố điển hình trong từng lĩnh vực công tác. Trong 05 năm qua Bộ đã trình khen gần 400 Huân chương Lao động, gần 800 Bằng khen của Thủ tướng, 26 tập thể được tặng “Cờ Thi đua của Chính phủ”; Chủ tịch nước trao tặng 16 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 112 Giải thưởng Nhà nước, 124 Nghệ sĩ Nhân dân, 268 Nghệ sĩ Ưu tú, 65 Nghệ nhân Nhân dân, 563 Nghệ nhân Ưu tú. Đặc biệt, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành, Bộ vinh dự được trao Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý ghi nhận thành tích xuất sắc giai đoạn 2021 - 2025 và rất nhiều hình thức khen thưởng khác từ Trung ương tới cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta thẳng thắn nhận thấy: Việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước ở một số thời điểm, tại một số đơn vị vẫn còn chưa cụ thể; chưa khơi dậy được hết tiềm năng, trí tuệ, khả năng tiềm ẩn bên trong mỗi chủ thể, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Kính thưa quý vị đại biểu khách quý!

Kính thưa Đại hội!

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch diễn ra trong bối cảnh mà Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã và đang triển khai đồng bộ những quyết sách mang tính lịch sử, đột phá chiến lược để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng. Đặc biệt, tới đây, trên cơ sở tham mưu đề xuất của Bộ, Bộ Chính trị sẽ ban hành Nghị quyết về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết ra đời chính là nền tảng, động lực mạnh mẽ hơn nữa để Bộ và Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát triển vững mạnh.

Đứng trước những yêu cầu và nhiệm vụ mang tính thời đại đặt ra cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất nhiều công việc mới và khó. Trong đó việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước có vài trò rất quan trọng, cấu thành sức mạnh bên trong, khơi dậy và đánh thức mạnh mẽ khát vọng cống hiến của mỗi tổ chức, mỗi đơn vị, mỗi cá nhân. Theo đó, chúng ta cần hiểu thật sâu sắc, thấu đáo về vị trí, vai trò của các phong trào thi đua yêu nước.

(1) Thi đua để tham mưu đúng, tham mưu trúng, kịp thời và sáng tạo, tạo nên hệ thống thể chế, chính sách pháp luật ngày càng đồng bộ, kiến tạo sự phát triển cho Bộ và Ngành. (2) Thi đua để tạo ra những công trình, tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, giàu tính nhân văn, phản ánh chiều sâu trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và thời đại. (3) Thi đua để xây dựng môi trường văn hóa trong mọi lĩnh vực - từ văn hóa công sở, văn hóa báo chí, văn hóa doanh nhân, văn hóa chính trị, đến đời sống văn hóa ở từng khu dân cư, tổ dân phố - ngày càng văn minh, thân thiện, giàu bản sắc. (4) Thi đua để cùng hướng tới một nền báo chí, xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. (5) Thi đua để kiến tạo những chính sách đột phá để đưa du lịch phát triển mạnh mẽ. (6) Thi đua để xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ngày càng hiện đại, lưỡng dụng, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu thụ hướng văn hóa, giải trí của nhân dân. (7) Thi đua để cùng tạo ra những dấu ấn, những kỳ tích trong thể thao thể hiện sức mạnh dân tộc. (8) Thi đua trong nhiệm vụ trồng người, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển của Ngành (9) Và lớn hơn tất cả, thi đua để cùng nhau thực hiện cho bằng được tuyên ngôn hành động của Bộ và Ngành: “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối”, góp phần quan trọng thực hiện khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã xác định.

Với tinh thần đó, thay mặt Lãnh đạo Bộ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, tôi trân trọng tuyên bố khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IV.

Kính chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

---------------------------------------

Tiêu đề bài viết do Znews đặt.