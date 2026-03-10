Cần có giải thưởng sách bán chạy

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - CEO Thái Hà Books - cho rằng cần sớm có giải thưởng cho sách bán chạy, nhằm tạo động lực cho các đơn vị làm sách, lan tỏa rộng văn hóa đọc trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng đã nêu các điểm trọng tâm để phát triển ngành xuất bản trong cuộc họp Ban chấp hành Hội Xuất bản Việt Nam, diễn ra sáng 10/3 tại Hà Nội.

Nhiều góp ý cũng được các thành viên Hội Xuất bản Việt Nam phát biểu tại cuộc họp.

Thêm giải thưởng cho sách, phát triển thư viện

Để tăng động lực cho đơn vị làm sách, ông Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất cần sớm có cơ chế tôn vinh các đơn vị có sách bán chạy, đặc biệt là các cuốn bán trên 100.000 bản.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, sách cần tái bản liên tục, vừa có tác động lan tỏa văn hóa đọc, vừa tăng lợi nhuận cho đơn vị kinh doanh. Đặc biệt, các cuốn sách có hàm lượng tri thức cao như sách học thuật, lịch sử, khoa học,... lại càng cần được khuyến khích số lượng bán.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng cần sớm có giải thưởng cho các cuốn sách bán chạy. Ảnh: Trần Hiền.

Thứ hai, CEO Thái Hà Books cho rằng các hoạt động phát triển thư viện cũng cần được thúc đẩy. Hiện nay, Thái Hà Books có những hoạt động như tặng tủ sách miễn phí, mô hình "thư viện người",... Tuy nhiên, rất cần thêm sự chung tay của Hội Xuất bản Việt Nam, của các thành viên trong Hội để hoạt động thư viện được phát triển mạnh hơn nữa.

Một điểm ông Mạnh Hùng nhấn mạnh là thư viện cần trở thành trung tâm kết nối thông tin - tri thức. "Thư viện cần trở thành trung tâm sản xuất nội dung số, trở thành trụ cột của văn hóa đọc", ông nói. Ông đề cao việc nhà trường, thư viện, doanh nghiệp và nhà xuất bản phải phối hợp chặt chẽ với nhau, tạo thành mạng lưới thư viện hữu ích.

Tại cuộc họp, ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM - cũng đưa ra nhiều kiến nghị nhằm phát triển các Đường sách tại TP.HCM.

"Đường Sách TP.HCM và Đường Sách Thành phố Thủ Đức đã được các cơ quan chức năng của thành phố cho phép và đi vào hoạt động rất tốt từ nhiều năm nay. Để các Đường Sách có đủ cơ sở pháp lý cho hoạt động ổn định, lâu dài, cần đề nghị các cơ quan chức năng xét cấp phép để chuyển chính thức từ các công năng giao thông trở thành không gian hoạt động phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần cho người dân", ông Lê Hoàng cho biết.

Các thành viên tham dự cuộc họp đồng tình rằng cần tăng cường sự kết nối của Hội Xuất bản Việt Nam với các thành viên trong giai đoạn tới. Các đơn vị hội viên nếu hoạt động đơn lẻ khó lòng nắm bắt được cơ hội, hoặc tác động tới xã hội sẽ nhỏ lẻ. Hội Xuất bản Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò điều phối, góp sức, nhân rộng các hoạt động từ nhà xuất bản, nhà phát hành.

Ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam. Ảnh: Đinh Hà.

Đa dạng hoạt động lan tỏa văn hóa đọc trong năm 2025

Theo Báo cáo tổng kết công tác năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Hội Xuất bản Việt Nam, Hội Xuất bản trong năm qua đã thực hiện được các công việc trọng tâm theo các mục tiêu của Hội.

Về phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, Hội tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học chuyên đề, tích cực góp ý kiến vào việc chuẩn bị dự thảo văn bản thay thế/sửa đổi Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tổ chức tọa đàm lấy ý kiến Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản.

Nhiều hội nghị, kế hoạch tổ chức các hoạt động liên quan tới Giải thưởng Sách Quốc gia, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt 21/4, Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, các ngày lễ lớn của đất nước,... cũng được Hội phối hợp Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện.

Năm 2025, các cửa hàng tại đường sách TP.HCM có tổng doanh thu đạt 59,5 tỷ đồng , tăng 5% so với cùng kỳ 2024. Công ty đã tích cực phối hợp với các đơn vị tổ chức 423 chương trình hoạt động, sự kiện ý nghĩa.

Đường Sách TP. Thủ Đức bán ra hơn 233.000 cuốn sách, tổ chức 423 sự kiện, thu hút hơn 40.000 lượt người tham dự, doanh thu đạt 20 tỷ đồng , tăng 30% so với năm trước do kinh doanh thêm các mặt hàng mới như cà phê, hoa, cây cảnh.

Năm 2025, Công ty TNHH Đường sách TP.HCM có nhiều hoạt động lan tỏa văn hóa đọc. Ảnh: Phương Lâm.

Tạp chí điện tử Tri thức - Znews đã tập trung thông tin đầy đủ, kịp thời kết quả các hội nghị, kỳ họp, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quyết định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng, ngày lễ lớn. Các loạt bài có nhiều sản phẩm chất lượng, được bạn đọc quan tâm, lan tỏa mạnh mẽ.

Đại diện lãnh đạo Hội Xuất bản Việt Nam tham dự nhiều hội nghị, hội sách quốc tế trong năm 2025: Hội nghị thường niên lãnh đạo Hiệp hội xuất bản Đông Nam Á năm 2025 tại Kuala Lumpur, Malaysia; Hội sách Bản quyền Châu Á; Hội sách Frankfurt...

Năm 2026, Hội Xuất bản Việt Nam đưa ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có tập trung triển khai các giải pháp phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng theo tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam; phối hợp với Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các nhà xuất bản và các cơ quan khác trong các công tác của ngành xuất bản.