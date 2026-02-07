Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xuất bản

Đón xuân cùng 'Viết & Đọc Mùa Mới 2026'

  • Thứ bảy, 7/2/2026 23:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tiếp nối nhịp hành trình đáng nhớ của giai phẩm Tết của "Viết & Đọc Mùa Mới 2026" (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) có diện mạo chỉn chu, nội dung phong phú và tinh thần khởi sinh rõ nét.

Sach Tet anh 1

Ấn phẩm đặc biệt "Viết & Đọc Mùa Mới 2026" của Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Ấn phẩm quy tụ nhiều thế hệ tác giả, góp phần khẳng định sức sống bền bỉ của văn chương trong đời sống tinh thần xã hội.

Ra mắt số đầu tiên vào Tết Ất Tỵ 2025, "Viết & Đọc Mùa Mới" - ấn phẩm đặc biệt của Nhà Xuất bản Hội Nhà văn - đã nhanh chóng tạo được dấu ấn trong lòng bạn đọc như một ấn phẩm Tết sang trọng, giàu chiều sâu tư tưởng và thẩm mỹ.

Bước sang năm thứ hai, "Mùa Mới 2026" tiếp tục khẳng định tinh thần ấy, đồng thời mở rộng biên độ sáng tạo, làm dày thêm lớp trầm tích văn hóa. "Mùa Mới" gợi mùa xuân của đất trời, cũng là mùa xuân của chữ nghĩa, mùa của suy tư, hồi tưởng, hy vọng, khát vọng.

Trong nhịp sống đương đại nhiều biến động, giai phẩm trở thành điểm dừng cần thiết để người đọc lắng lại, đọc chậm hơn, nghĩ sâu hơn, tin tưởng hơn vào những giá trị bền lâu của văn chương.

Sach Tet anh 2

Ấn phẩm nhận được trình bày sáng tạo và ấn tượng.

Một trong những điểm đặc biệt làm nên sức lôi cuốn của "Viết & Đọc Mùa Mới 2026" là sự quy tụ hiếm có của các tác giả trải dài nhiều thế hệ, nhiều lĩnh vực sáng tạo. Bạn đọc sẽ gặp những tên tuổi lớn trong lịch sử văn hóa-nghệ thuật Việt Nam, như: Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Tuân, Văn Cao, Bùi Xuân Phái, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Tư Nghiêm, bên cạnh các cây bút văn xuôi, thơ ca đương đại có ảnh hưởng sâu rộng, như: Nguyễn Huy Thiệp, Tạ Duy Anh, Nguyễn Xuân Khánh, Mai Thảo…

Ấn phẩm cũng ghi dấu sự tham gia của đông đảo nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình, họa sĩ, nhiếp ảnh gia uy tín: Nguyễn Quang Thiều, Trần Đăng Khoa, Phạm Tiến Duật, Y Phương, Phạm Quang Long, Nguyễn Đăng Điệp, Thành Chương, Đặng Xuân Hòa, Dương Minh Long… cùng nhiều tác giả trong và ngoài nước.

Sach Tet anh 3

Các văn nghệ sĩ đã để lại chữ ký trên một ấn phẩm như kỷ niệm đẹp.

Mỗi tác phẩm đều góp phần tạo nên bức tranh mùa xuân đa thanh và những giọng nói, cá tính khác biệt cộng hưởng, làm giàu cho đời sống tinh thần của văn chương, bạn đọc.

"Viết & Đọc Mùa Mới 2026" dày 316 trang, in màu toàn bộ, được chăm chút kỹ lưỡng từ nội dung đến hình thức. Không khí Tết xưa với những ký ức đoàn viên, phong vị truyền thống được đan xen hài hòa với nhịp sống hôm nay và những suy ngẫm hướng tới tương lai.

Đây là món quà tinh thần có thể lưu giữ, chiêm nghiệm một cách dài lâu. Mỗi trang sách mở ra khoảng lặng, giúp người đọc tìm lại sự ấm áp, thêm niềm tin, cảm hứng sống đẹp trong năm mới.

Trước bối cảnh văn hóa đọc đang đứng trước nhiều thách thức, sự ra đời cùng với đó là duy trì đều đặn của những giai phẩm Tết như "Viết & Đọc Mùa Mới" cho thấy sức sống bền bỉ của văn chương, cũng như nỗ lực nghiêm túc của Nhà xuất bản Hội Nhà văn trong việc nuôi dưỡng đời sống tinh thần xã hội.

Chia sẻ về "Viết & Đọc Mùa Mới 2026", đại diện Nhà xuất bản Hội Nhà văn cho biết, giữa nhịp sống gấp gáp của thời đại số, việc duy trì một giai phẩm Tết là nỗ lực bền bỉ để văn chương tiếp tục hiện diện một cách tự nhiên, tử tế trong đời sống tinh thần xã hội. "Mùa Mới" mong được đồng hành cùng bạn đọc trong khoảnh khắc chuyển mùa bởi con người có thể có nhu cầu đọc chậm hơn, nghĩ sâu hơn, lắng nghe chính mình nhiều hơn.

Sach Tet anh 4

Bà Nguyễn Thúy Hằng, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Cũng theo đại diện Nhà xuất bản, văn chương không phải lúc nào cũng tạo ra hiệu ứng tức thời, song, nếu được gìn giữ và trao truyền, giá trị sẽ bền bỉ nuôi dưỡng đời sống tinh thần, góp phần giữ cho xã hội một nhịp điệu nhân văn. Chính từ niềm tin ấy, "Viết & Đọc Mùa Mới 2026" được gửi tới bạn đọc như một món quà đầu năm thật chân thành, ấm áp.

Cùng với sự kiện ra mắt "Viết & Đọc Mùa Mới 2026", Nhà xuất bản Hội Nhà văn cũng vừa tổ chức buổi gặp gỡ đầu năm với các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhiếp ảnh gia, cộng tác viên thân thiết. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí ấm cúng, thân mật như lời đón chào năm mới dành cho những người đã và đang đồng hành cùng Nhà xuất bản trong suốt một năm qua.

Tại đây, các văn nghệ sĩ cùng nhìn lại chặng đường sáng tạo đã đi qua, chia sẻ suy nghĩ về đời sống văn chương đương đại, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào những ấn phẩm mới, trong đó có những giai phẩm mở đầu năm, mang tinh thần khởi sinh và tiếp nối.

Những cuốn sách Tết đón Xuân Bính Ngọ cho thiếu nhi

Chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu nhiều ấn phẩm sách Tết đặc sắc dành cho thiếu nhi thuộc nhiều thể loại: tuyển tập thơ văn, tranh truyện, sách tương tác… giúp bạn đọc nhỏ tuổi tìm hiểu về phong tục đón Tết cổ truyền của dân tộc ở khắp các vùng miền trên cả nước.

1 giờ trước

Sách quý hội tụ tại Lễ hội Đường sách Tết 2026

Diễn ra từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết tại TP.HCM, Bình Dương và Vũng Tàu, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 quy tụ nhiều tác phẩm đặc sắc về lịch sử, văn học, nghệ thuật...

17 giờ trước

Khám phá Tết các vùng miền qua sách Tết 'Kho báu mùa xuân'

Cuốn sách Tết “Kho báu mùa xuân” của tác giả Bảo Bình (Nhã Nam ấn hành) như một cuốn phim nhỏ đưa bạn đọc nhí đến với cái Tết của nhiều vùng miền khác nhau, từ vùng núi phía bắc đến Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và về đón Tết ấm áp đoàn viên tại gia đình mình.

27:1643 hôm qua

https://nhandan.vn/don-xuan-cung-viet-doc-mua-moi-2026-cua-nha-xuat-ban-hoi-nha-van-post941831.html

Mai Lữ/Nhân Dân

Sách Tết Trịnh Công Sơn Mùa Mới Viết & Đọc Bính Ngọ

  • Trịnh Công Sơn

    Trịnh Công Sơn

    Trịnh Công Sơn được coi là một trong những nhạc sĩ lớn của âm nhạc đại chúng, tân nhạc Việt Nam với nhiều tác phẩm rất phổ biến như Diễm xưa, Cát bụi, Hạ trắng, Một cõi đi về,.... Nhạc của Trịnh Công Sơn được nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng thành công hơn cả là Khánh Ly và Hồng Nhung. Ngoài ra, ông còn được xem là một nhà thơ, một họa sĩ, một ca sĩ và một diễn viên không chuyên.

    • Ngày sinh: 28/2/1939
    • Ngày mất: 1/4/2001
    • Nguyên quán: Thừa Thiên - Huế
    • Sáng tác: Diễm xưa, Tuổi đá buồn, Một cõi đi về, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Nhớ mùa thu Hà Nội, Nối vòng tay lớn,...

Đọc tiếp

Vi sao phu nu Han Quoc ngay cang so sinh con? hinh anh

Vì sao phụ nữ Hàn Quốc ngày càng sợ sinh con?

49 phút trước 00:00 8/2/2026

0

Quá trình sinh nở và nuôi con cướp đi của người phụ nữ nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Chi phí để nuôi dưỡng một đứa trẻ quá lớn khiến nhiều người phụ nữ lo lắng.

Vu be gai 12 tuoi tu tu gay rung dong nuoc My hinh anh

Vụ bé gái 12 tuổi tự tử gây rúng động nước Mỹ

4 giờ trước 20:44 7/2/2026

0

Ngày 9 tháng 9 năm 2013, các tờ báo và kênh thời sự khắp nước Mỹ tràn ngập tin tức về vụ việc của Rebecca Sedwick, bé gái 12 tuổi đã tự tử bằng cách nhảy xuống từ tòa tháp của nhà máy xi-măng bị bỏ hoang tại Florida.

Ai khong nen an gung? hinh anh

Ai không nên ăn gừng?

4 giờ trước 20:24 7/2/2026

0

Gừng là một vị thuốc, đồng thời cũng được dùng thường xuyên trong cuộc sống như một loại gia vị. Khi dùng gừng, cần có một số lưu ý để phát huy được công dụng của vị thuốc quý này.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý