Đón xuân cùng 'Viết & Đọc Mùa Mới 2026'

Tiếp nối nhịp hành trình đáng nhớ của giai phẩm Tết của "Viết & Đọc Mùa Mới 2026" (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) có diện mạo chỉn chu, nội dung phong phú và tinh thần khởi sinh rõ nét.

Ấn phẩm đặc biệt "Viết & Đọc Mùa Mới 2026" của Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Ấn phẩm quy tụ nhiều thế hệ tác giả, góp phần khẳng định sức sống bền bỉ của văn chương trong đời sống tinh thần xã hội.

Ra mắt số đầu tiên vào Tết Ất Tỵ 2025, "Viết & Đọc Mùa Mới" - ấn phẩm đặc biệt của Nhà Xuất bản Hội Nhà văn - đã nhanh chóng tạo được dấu ấn trong lòng bạn đọc như một ấn phẩm Tết sang trọng, giàu chiều sâu tư tưởng và thẩm mỹ.

Bước sang năm thứ hai, "Mùa Mới 2026" tiếp tục khẳng định tinh thần ấy, đồng thời mở rộng biên độ sáng tạo, làm dày thêm lớp trầm tích văn hóa. "Mùa Mới" gợi mùa xuân của đất trời, cũng là mùa xuân của chữ nghĩa, mùa của suy tư, hồi tưởng, hy vọng, khát vọng.

Trong nhịp sống đương đại nhiều biến động, giai phẩm trở thành điểm dừng cần thiết để người đọc lắng lại, đọc chậm hơn, nghĩ sâu hơn, tin tưởng hơn vào những giá trị bền lâu của văn chương.

Ấn phẩm nhận được trình bày sáng tạo và ấn tượng.

Một trong những điểm đặc biệt làm nên sức lôi cuốn của "Viết & Đọc Mùa Mới 2026" là sự quy tụ hiếm có của các tác giả trải dài nhiều thế hệ, nhiều lĩnh vực sáng tạo. Bạn đọc sẽ gặp những tên tuổi lớn trong lịch sử văn hóa-nghệ thuật Việt Nam, như: Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Tuân, Văn Cao, Bùi Xuân Phái, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Tư Nghiêm, bên cạnh các cây bút văn xuôi, thơ ca đương đại có ảnh hưởng sâu rộng, như: Nguyễn Huy Thiệp, Tạ Duy Anh, Nguyễn Xuân Khánh, Mai Thảo…

Ấn phẩm cũng ghi dấu sự tham gia của đông đảo nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình, họa sĩ, nhiếp ảnh gia uy tín: Nguyễn Quang Thiều, Trần Đăng Khoa, Phạm Tiến Duật, Y Phương, Phạm Quang Long, Nguyễn Đăng Điệp, Thành Chương, Đặng Xuân Hòa, Dương Minh Long… cùng nhiều tác giả trong và ngoài nước.

Các văn nghệ sĩ đã để lại chữ ký trên một ấn phẩm như kỷ niệm đẹp.

Mỗi tác phẩm đều góp phần tạo nên bức tranh mùa xuân đa thanh và những giọng nói, cá tính khác biệt cộng hưởng, làm giàu cho đời sống tinh thần của văn chương, bạn đọc.

"Viết & Đọc Mùa Mới 2026" dày 316 trang, in màu toàn bộ, được chăm chút kỹ lưỡng từ nội dung đến hình thức. Không khí Tết xưa với những ký ức đoàn viên, phong vị truyền thống được đan xen hài hòa với nhịp sống hôm nay và những suy ngẫm hướng tới tương lai.

Đây là món quà tinh thần có thể lưu giữ, chiêm nghiệm một cách dài lâu. Mỗi trang sách mở ra khoảng lặng, giúp người đọc tìm lại sự ấm áp, thêm niềm tin, cảm hứng sống đẹp trong năm mới.

Trước bối cảnh văn hóa đọc đang đứng trước nhiều thách thức, sự ra đời cùng với đó là duy trì đều đặn của những giai phẩm Tết như "Viết & Đọc Mùa Mới" cho thấy sức sống bền bỉ của văn chương, cũng như nỗ lực nghiêm túc của Nhà xuất bản Hội Nhà văn trong việc nuôi dưỡng đời sống tinh thần xã hội.

Chia sẻ về "Viết & Đọc Mùa Mới 2026", đại diện Nhà xuất bản Hội Nhà văn cho biết, giữa nhịp sống gấp gáp của thời đại số, việc duy trì một giai phẩm Tết là nỗ lực bền bỉ để văn chương tiếp tục hiện diện một cách tự nhiên, tử tế trong đời sống tinh thần xã hội. "Mùa Mới" mong được đồng hành cùng bạn đọc trong khoảnh khắc chuyển mùa bởi con người có thể có nhu cầu đọc chậm hơn, nghĩ sâu hơn, lắng nghe chính mình nhiều hơn.

Bà Nguyễn Thúy Hằng, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Cũng theo đại diện Nhà xuất bản, văn chương không phải lúc nào cũng tạo ra hiệu ứng tức thời, song, nếu được gìn giữ và trao truyền, giá trị sẽ bền bỉ nuôi dưỡng đời sống tinh thần, góp phần giữ cho xã hội một nhịp điệu nhân văn. Chính từ niềm tin ấy, "Viết & Đọc Mùa Mới 2026" được gửi tới bạn đọc như một món quà đầu năm thật chân thành, ấm áp.

Cùng với sự kiện ra mắt "Viết & Đọc Mùa Mới 2026", Nhà xuất bản Hội Nhà văn cũng vừa tổ chức buổi gặp gỡ đầu năm với các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhiếp ảnh gia, cộng tác viên thân thiết. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí ấm cúng, thân mật như lời đón chào năm mới dành cho những người đã và đang đồng hành cùng Nhà xuất bản trong suốt một năm qua.

Tại đây, các văn nghệ sĩ cùng nhìn lại chặng đường sáng tạo đã đi qua, chia sẻ suy nghĩ về đời sống văn chương đương đại, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào những ấn phẩm mới, trong đó có những giai phẩm mở đầu năm, mang tinh thần khởi sinh và tiếp nối.