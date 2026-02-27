Bí quyết để bứt phá và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình

Kỷ luật chính là bí quyết để bạn bứt phá và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Nếu bạn đã vạch ra một kế hoạch, hãy kiên trì thực hiện và giữ lời hứa với bản thân.

Bí quyết để bứt phá là giữ kỷ luật với chính mình. Ảnh minh họa: D.V.

Còn lần tham gia cuộc đua bán marathon đầu tiên của tôi ư? Tôi có mặt ở đó nhờ đã cam kết chạy một dặm vài lần mỗi tuần. Khi tôi giữ lời hứa ấy với bản thân, việc cam kết chạy hai dặm vài lần mỗi tuần không còn là một điều khó khăn nữa. Kinh nghiệm trong quá khứ đã nói với tôi rằng với bất kỳ mục tiêu nào đã đặt ra, tôi đều có thể thực hiện được, ngay cả khi tôi mệt mỏi. Thế nên tôi tiếp tục giữ vững cam kết.

Còn viết quyển sách đầu tiên ư? Cũng tương tự như vậy. Trước khi hoàn tất bản thảo đầu tiên, tôi đã bắt đầu và bỏ dở ít nhất một chục quyển tiểu thuyết khác nhau. Nhưng một khi có được bản thảo đầu tiên, tôi biết đó là điều tôi có thể làm được. Khi bản năng gào lên rằng hãy từ bỏ, trốn chạy, ném máy tính vào tường mỗi khi đối mặt với đống deadline đến hạn, tôi nhớ lại hành trình đưa mình đến tận đây.

Tôi từng đeo quanh cổ tay mình một chiếc vòng tay vàng đơn giản với con số 82.311 được khắc trên đó, chính là số từ của quyển tiểu thuyết đầu tay của tôi. Mỗi lần tôi nhìn vào nó, tôi sẽ nhớ lại tôi đã từng làm được gì. Tôi là người đã kết hợp 82.311 từ lại với nhau trong các câu khá mạch lạc. Khi đối mặt với thử thách viết một quyển sách khác, tôi lại quay trở về thời điểm ấy.

Tôi đã nghĩ rằng việc ngó lơ vài buổi tập thể dục để dọn lại tủ quần áo, hay phá vỡ những cam kết đã đặt ra trước đó có vẻ như không phải là điều quá to tát, nhưng sự thực là nó rất to tát đấy. Đó là điều rất quan trọng. Lời nói của chúng ta có sức mạnh, nhưng chính hành động mới định hình nên cuộc sống của chúng ta.

Nếu bạn chọn ngày hôm nay bắt đầu giữ mọi lời hứa của bản thân, bạn sẽ buộc mình phải chậm lại. Bạn không thể giữ mọi cam kết, lời hứa, mục tiêu và ý tưởng mà không cần đến quyết tâm. Nếu bạn nhận ra rằng lời nói có sức mạnh và cam

kết của bạn có trọng lượng, bạn sẽ không dễ dàng thỏa hiệp với bất cứ điều gì. Bạn sẽ tự hỏi mình thực sự có thời gian đi cà phê gặp gỡ bạn bè tuần này không. Bạn sẽ phải cân nhắc liệu việc đi tập thể dục bốn lần một tuần có khả thi với mình không so với phương án đi tập hai buổi chuyên sâu và một lần đi bộ với hàng xóm.

Bạn sẽ chậm lại, và suy nghĩ thấu đáo mọi thứ hơn.

Bạn sẽ không chỉ nói về mục tiêu của mình mà sẽ lên kế hoạch để đạt được nó. Bạn sẽ đặt ra mục tiêu và làm bản thân kinh ngạc khi hoàn thành nó. Bạn sẽ dạy bản thân cách xử sự mới, và đặt ra mục tiêu mới cho con người đích thực của mình, không phải là con người như bạn vẫn hằng mơ, mà là con người bạn phải luyện tập mỗi ngày để trở thành.

Ngoài ra, có thể bạn sẽ cân nhắc từ bỏ việc uống nước ngọt vì các hóa chất trong mớ hỗn độn đó rất kinh khủng cho cơ thể của bạn.