Này cô gái thức tỉnh đi

Cuốn sách là lời kêu gọi dứt khoát và mãnh liệt, mở mang tầm mắt của bạn về một lối sống nhiều đam mê, hối hả và mãn nguyện. Bởi chính bạn chứ không phải ai khác là người chịu trách nhiệm lớn nhất về hạnh phúc của bản thân.

Xuất bản

Muốn từ bỏ thói quen xấu, đừng quên hai điều này

  • Thứ hai, 23/2/2026 18:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Muốn từ bỏ thói quen xấu, chúng ta cần nỗ lực và sự kỷ luật. Bạn phải là quản ngục của chính mình, luôn nhắc nhở bản thân về mục tiêu đã đặt ra và không được buông bỏ nó.

Thoi quen xau anh 1

Muốn từ bỏ thói quen xấu, cần sự nỗ lực và kỷ luật. Ảnh minh họa: O.C.

Trong một thời gian dài, tôi uống rất nhiều Diet Coke mỗi ngày. Thế rồi một ngày tôi nhận ra điều này ảnh hưởng xấu đến mình thế nào. Tôi cắt lượng tiêu thụ xuống còn một lon một ngày, và tôi trông chờ lon Coke duy nhất đó như con nghiện đợi chờ thuốc.

Mình nên uống vào giờ trưa để chống buồn ngủ không nhỉ? Hay mình nên đợi đến bữa tối? Tối nay mình ăn đồ Mexico, Diet Coke kết hợp với khoai tây chiên và salsa thì quả là tuyệt vời, nên để dành đến bữa tối có vẻ là sự lựa chọn đúng đắn...

Tôi dành quá nhiều thời gian trông đợi đồ uống yêu thích của mình. Thế rồi một mùa hè, tôi bị một cơn chóng mặt khủng khiếp, nên tôi cố gắng cắt bỏ khỏi khẩu phần ăn của mình những món có thể gây hại cho sức khỏe. Ngay cả Diet Coke mỗi ngày cũng được liệt vào dạng cân nhắc.

Thành thật mà nói, tôi thầm nghĩ, có loại bệnh nhân nào phải từ bỏ Diet Coke chứ? Chúng ta phải từ bỏ niềm vui và những điều tốt đẹp trong cuộc đời mình sao? Sao tôi không từ bỏ cả điện và sống tự cung tự cấp như người Amish [1] đi cho rồi?

Các mẩu độc thoại bên trong tôi cực kỳ ấn tượng.

Tôi quyết định cai Diet Coke trong một tháng. Tôi nghĩ một tháng không phải là một thời gian dài. Tôi có thể kiêng bất cứ thứ gì trong suốt ba mươi ngày. Vấn đề duy nhất là, chưa bao giờ trong cuộc đời tôi duy trì được bất kỳ chế độ ăn kiêng, tập thể dục, viết lách, hay bất kỳ thứ gì khác mà không từ bỏ hay “gian lận” ít nhất vài lần. Điều gì sẽ xảy ra nếu chỉ một lần này, tôi thực sự vượt qua?

Và vì vậy tôi đã làm.

Suốt ba mươi ngày, tôi không uống bất kỳ lon nước ngọt nào, một điều có vẻ chẳng mấy to tát khi bạn khỏe mạnh, hạnh phúc và không nghiện. Với tôi, tuần đầu tiên như địa ngục. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mình không từ bỏ lời hứa? Tôi luôn thầm nhủ.

Một ngày trôi qua, rồi một ngày khác, và vào tuần thứ ba, mọi thứ không còn tồi tệ nữa. Đến cuối tháng, tôi vẫn giữ lời hứa của mình, và tôi thậm chí cũng không còn thèm Diet Coke nữa. Đến nay đã bốn năm trôi qua, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc uống Diet Coke như trước.

Khi đối mặt với lựa chọn uống Diet Coke hay không, bản năng của tôi lại nghĩ về thời gian tự rèn luyện của mình, nó bảo tôi rằng tôi đã không còn uống thức uống ấy nữa. Thành công trong một việc nho nhỏ này khiến tôi nhận ra thứ duy nhất chắn giữa tôi và mục tiêu, là khả năng tận dụng thành công trong quá khứ.

Rachel Hollis/ Sài Gòn Books & NXB Thế giới

Thói quen xấu Diet Coke Tự cung tự cấp Thói quen xấu Kỷ luật Nỗ lực

