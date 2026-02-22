Muốn bứt phá, phải nâng cao giới hạn của bản thân

Nhiều người rất chăm chỉ và cần mẫn, nhưng họ thường hài lòng với những thứ hiện có nên không thể tiến xa. Muốn đi xa hơn, bạn cần liên tục nâng cao giới hạn của bản thân.

Muốn phát triển, bạn phải không ngừng nâng cao giới hạn của bản thân. Ảnh minh họa: H.T.

Đã bao nhiêu lần bạn cho bản thân mình leo cây vì chương trình tivi hấp dẫn? Đã bao nhiêu lần bạn đầu hàng ngay khi chưa bắt đầu? Đã bao nhiêu lần bạn bắt tay vào thực hiện, nhưng khi thấy khó khăn lại từ bỏ hoàn toàn? Đã bao nhiêu lần gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp chứng kiến bạn bỏ cuộc? Đã bao nhiêu lần các con bạn nhìn thấy cảnh bạn từ bỏ cố gắng, hết lần này đến lần khác, rồi lại lần khác nữa?

Điều này không ổn chút nào.

Xã hội chúng ta tạo ra quá nhiều chỗ cho sự tự mãn hoặc lười biếng; chúng ta hiếm khi sống giữa tinh thần trách nhiệm. Chúng ta cũng hiếm khi được bao quanh bởi sữa vani không đường, nhưng nếu tôi thực sự muốn, tôi sẽ tìm ra cách để có sữa vani không đường.

Tôi chỉ đang đùa thôi.

Khi bạn thực sự muốn điều gì đó, bạn sẽ tìm ra cách. Còn khi không muốn, bạn sẽ tìm lý do để thoái thác. Làm thế nào để tiềm thức của bạn biết cách phân biệt giữa những gì bạn muốn và những gì bạn chỉ giả vờ muốn? Nó sẽ nhìn vào cách bạn đã giải quyết những điều tương tự trong quá khứ.

Bạn đã giữ lời của mình chưa? Khi bạn đặt ra một mục tiêu nào đó, bạn có thấy mình sẽ theo đuổi đến cùng? Nếu không được mục tiêu như mong đợi, chúng ta sẽ nghĩ đến vạch mức thấp nhất và vạch mức thấp nhất thường là khả năng làm tốt nhất của chúng ta hiện tại. Nghe có vẻ hơi ngược ngạo, vì vậy hãy để tôi giải thích.

Nếu từ hôm nay, bạn đặt ra mục tiêu chạy 30 dặm, thì đâu là mức mà bạn nghĩ là bạn sẽ dễ dàng đạt được mà không ngừng lại lấy hơi? Bạn sẽ nghĩ đến khả năng làm tốt nhất của mình ở hiện tại. Vậy nên, nếu bạn có thể chạy thoải mái trong tối đa là 4 dặm, bạn sẽ đuối dần ở đâu đó quanh mức ấy.

Thế đấy, sự hưng phấn có thể giúp bạn chạy xa hơn thế đôi chút, nhưng để luôn hưng phấn như thế cũng là cả một vấn đề. Thường thì cơ thể bạn sẽ quay trở về với những gì nó đã biết và cảm thấy thoải mái nhất.

Điều tương tự cũng xảy ra với việc giữ lời hứa với chính mình.

Nếu bạn quyết định đặt ra một mục tiêu, ví dụ "Mình sẽ viết một cuốn sách" hay "Mình sẽ chạy 10 dặm", tiềm thức bạn sẽ tính toán dựa trên điều đã thực sự xảy ra với vấn đề tương tự trong quá khứ. Thế nên, khi đến ngày thứ tư, bạn cảm thấy mệt mỏi và không muốn bắt đầu cuộc chạy, bạn sẽ trở về mức thực hiện tốt nhất.

Bạn đặt ra cho mình tiêu chuẩn gì thì tối đa cũng chỉ đạt được tiêu chuẩn đó... trừ khi bạn chiến đấu chống lại bản năng và thay đổi tư duy của mình.