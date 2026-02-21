Muốn giữ vóc dáng thon thả, điều chúng ta cần là kỷ luật

Nhiều người luôn mong giữ được vóc dáng thon thả, nhưng họ không giữ kỷ luật và tập thể dục đều đặn. Việc tập luyện luôn bị hoãn lại bởi nhiều lý do.

Muốn giữ vóc dáng thon thả cần giữ kỷ luật nghiêm ngặt trong việc tập luyện. Ảnh minh họa: L.C.

Tôi không thể đếm nổi số lần ăn kiêng mình đã thử. Tôi không thể kể hết cho bạn nghe mình đã bao nhiêu lần lên kế hoạch đi tập thể dục, rồi lại nuốt lời. Số cuộc đua bán marathon tôi đăng ký, đã đóng phí tham gia, rồi lặng lẽ giả vờ không nhớ lịch luyện tập? Hai. Số lần tôi đã tuyên bố: "Từ giờ trở đi, tôi sẽ đi bộ một dặm mỗi sáng trước khi đi làm!" và rồi không bao giờ thực hiện quá ngày thứ ba? Vô số kể.

Tôi có thói quen này suốt bao nhiêu năm, như nhiều phụ nữ khác. Chúng ta nói về điều chúng ta muốn làm, muốn trở thành, muốn cố gắng và muốn hoàn thành, nhưng khi bước vào giai đoạn thực hiện, chúng ta lại thoái thác nhanh như nước bốc hơi.

Có lẽ chúng ta hình thành thói quen này do đã quá quen thuộc với những điều ấy trong quá trình lớn lên. Báo chí và truyền hình dành nhiều thời gian để nói về chủ đề cần làm gì khi "tái nghiện" hơn là dạy ta cách "đừng nghiện" ngay từ đầu. Cuộc sống vốn vẫn thế, đôi khi những kế hoạch của chúng ta không thành hiện thực. Nhưng khi ta cứ liên tục hứa rồi lại nuốt lời, thì ta cần xem lại chính mình.

Vài tháng trước, tôi đi ăn tối cùng mấy cô bạn thân của mình. Một cuộc hẹn hò bất thình lình trở thành bữa tối tuyệt vời, kéo dài hơn dự tính của tất cả chúng tôi. Tôi trở về nhà khi các con đã lên giường, và Dave đã kịp chìm đắm vào chương trình bóng chày hàng đêm.

Tôi hôn Dave, nói chuyện một lúc với anh rồi xuống tầng hầm, nơi đặt chiếc máy tập thể dục để chạy vài dặm. Tôi đăng hình luyện tập lên Snapchat. Chỉ một lúc sau, cô bạn thân nhắn tin cho tôi.

"Cậu tập thể dục sau bữa ăn đó sao? Gì kỳ vậy?".

Tôi trả lời lại: "Đúng đấy, tớ lên kế hoạch thực hiện rồi và không muốn phá bỏ nó".

"Cậu không thể hoãn đến mai à?". Cô ấy thắc mắc. "Không, tớ đã hứa với bản thân và sẽ không thất hứa". "Ừ", bạn tôi đáp. "Người đầu tiên tớ thất hứa là chính bản thân tớ".

Cô ấy không phải là người duy nhất. Tôi vẫn thường thất hứa với bản thân cho đến khi tôi nhận ra tôi luôn cố gắng giữ lời với người khác, trong khi lại dễ dàng "lật kèo" với chính mình. "Mai mình sẽ tập" trở thành "Mình sẽ không tập ngay đâu", bởi thành thật mà nói, nếu bạn thật lòng lưu tâm đến cam kết của mình, bạn sẽ thực hiện những gì mình đã nói.

Sẽ thế nào nếu bạn có một người bạn thường xuyên thất hứa? Nếu mỗi lần bạn hẹn gặp, cô ấy lại không xuất hiện? Nếu cô ấy đưa ra lý do như: "Tớ thực sự muốn gặp cậu, nhưng chương trình TV tớ đang xem hay quá!", thì sao?

Giả sử một người đồng nghiệp thường xuyên bắt đầu chương trình giảm cân mới, cứ mỗi ba tuần cô ấy lại thông báo một chế độ ăn kiêng hay một mục tiêu mới, và rồi 2 tuần sau đó lại kết thúc, sau đó trở lại cân nặng cũ cộng thêm vài ký tự khuyến mãi. Bạn sẽ tôn trọng cô ấy chứ? Người bắt đầu, rồi lại kết thúc hết lần này đến lần khác? Liệu bạn sẽ tin khi họ cam kết điều gì đó? Liệu bạn có tin vào lời hứa của họ với bạn?

Không.

Không đời nào. Tương tự, mức độ ngờ vực và e ngại đó cũng áp dụng với bạn. Tiềm thức của bạn biết rằng bạn, chính bạn, không đáng tin tưởng sau khi phá vỡ rất nhiều kế hoạch và từ bỏ rất nhiều mục tiêu.

Mặt khác, bạn từng biết đến người nào đó luôn giữ lời chưa? Nếu họ nói với bạn rằng họ sẽ đến, bạn có thể mong đợi họ đến sớm mười phút. Nếu họ cam kết với một thời hạn, bạn có thể đặt cược họ sẽ hoàn thành nó như đã hẹn. Họ cho bạn biết họ đã đăng ký cuộc đua marathon, bạn biết thực tế họ sẽ về đích. Khi người này cam kết một điều gì, bạn sẽ nghĩ thế nào về khả năng hoàn thành nó?

Hy vọng bạn hiểu điều tôi đang muốn nói đến.

Nếu bạn thường xuyên đưa ra, rồi phá vỡ lời hứa với bản thân, bạn không hề hứa hẹn gì cả. Bạn chỉ đang nói, đang vẽ vời viễn cảnh.