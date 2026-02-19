Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Này cô gái thức tỉnh đi

Cuốn sách là lời kêu gọi dứt khoát và mãnh liệt, mở mang tầm mắt của bạn về một lối sống nhiều đam mê, hối hả và mãn nguyện. Bởi chính bạn chứ không phải ai khác là người chịu trách nhiệm lớn nhất về hạnh phúc của bản thân.

Hạnh phúc ở Los Angeles

  • Thứ năm, 19/2/2026 19:50 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Los Angeles là một thành phố sôi động. Bạn có thể tìm thấy nhiều thú tiêu khiển ở chốn phồn hoa này. Nhiều người trẻ chọn nơi đây để bắt đầu một cuộc sống mới, với nhiều dự định.

Los Angeles là một thành phố sôi động, thu hút nhiều thanh niên trẻ. Ảnh minh họa: iVIVU.

Làm sao tôi không hạnh phúc ở Los Angeles cho được? Tôi trót yêu thành phố này ngay từ giây phút đầu tiên chân tôi chạm đất. Tôi hít căng nguồn năng lượng trào dâng từ Hollywood và thích ứng ngay với từng nhịp sóng cuộn xô bờ nơi bãi biển dọc theo đường cao tốc. Đường chân trời nhiều màu sắc khiến tôi cảm thấy mình trưởng thành. Tôi biết ơn những tầm nhìn mà chỉ những người ngoài cuộc mới có thể thấy được.

Phần lớn mọi người không để ý đến những hàng cây ở Beverly Hills. Họ bận rộn xuýt xoa, thèm muốn những ngôi biệt thự bên dưới những hàng cây ấy, nhưng cây cối là một trong những điều đầu tiên tôi trông thấy. Chúng thật đẹp, cái đẹp là thứ không tồn tại nơi tôi lớn lên.

Điều quan trọng là tất cả cây cối đều rất xứng hợp với nhau ở Beverly Hills. Trên bất kỳ con đường hay góc phố nào, và thậm chí ngay giữa sự tất bật, lộn xộn của một thành phố nhộn nhịp, bạn vẫn sẽ thấy từng hàng cây đối xứng hoàn hảo, những cây thông Canary, cây long não, cây cọ.

Được trồng theo kiến trúc cảnh quan nguyên bản của vùng đất này từ đầu thế kỷ XX, chúng ôm ấp những con đường lớn, đứng thành hàng thẳng tắp như những chú lính canh thầm lặng của một trong những thành phố giàu có nhất thế giới. Sau một thời gian sống trong hỗn loạn, tôi vui mừng với sự trật tự.

"Cuối cùng, mình đã đến được nơi mình thuộc về". Tôi thầm nghĩ.

Thời gian trôi qua, các mùa thay đổi, và thành phố mới mẻ cuối cùng đã dạy tôi một trong những bài học quan trọng nhất tôi từng học. Di chuyển, du lịch đây đó hay rời đi? Đó chỉ là khoảng cách địa lý. Rời đi không làm thay đổi con người bạn. Nó chỉ thay đổi cảnh quan bên ngoài cửa sổ nhà bạn. Bạn phải chọn trở thành người hạnh phúc, biết ơn, thỏa lòng. Nếu bạn chọn những điều ấy mỗi ngày, thì dù bạn ở bất kỳ nơi đâu hay chuyện gì đang diễn ra, bạn vẫn hạnh phúc.

Tôi đến thăm cô bạn thân nhất của tôi, Amanda, một năm vài lần. Lần nào gặp, chúng tôi cũng nói chuyện với nhau cho đến khi cổ họng khô rát và cười đến mức hai má căng nhức. Khi Amanda và tôi ở bên nhau, không gian căn phòng khách thoải mái không thua gì khi nằm trên bãi biển Mexico.

Giờ thì, nhờ ơn phúc, Mexico đẹp hơn, thời tiết dễ chịu hơn và dễ dàng hơn để có được những ly cocktail với cây dù nhỏ trang trí,... nhưng hai chúng tôi vẫn có những phút giây tuyệt vời dù ở trong sân sau nhà, hay trước thùng rác tại Walmart, bởi chúng tôi luôn hào hứng được ở bên bạn mình.

Khi bạn đã chọn tận hưởng cuộc đời mình, thì việc bạn đang ở đâu, hay những điều tiêu cực nào xảy đến với bạn, cũng chẳng quan trọng. Bạn vẫn sẽ tìm thấy hạnh phúc, bởi điều đó không tùy thuộc vào việc bạn đang ở đâu, mà bạn là ai. Chỉ cần bạn đưa ra sự lựa chọn.

Rachel Hollis/ Sài Gòn Books & NXB Thế giới

