Coi sự thất bại là một điều bình thường

Nhiều người thường nhìn vào thành công của người khác và dằn vặt bản thân về những thất bại đã qua. Có điều, mỗi người trong chúng ta đều thất bại ở một khía cạnh nào đó.

Khi gặp thất bại, đừng nản chí, hãy cho bản thân cơ hội để làm lại. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Ngược dòng cuộc đời.

Không, tôi xin thành thực khẳng định với bạn rằng tôi không hoàn mỹ. Một trăm một nghìn phần trăm tôi là người bình thường như bao người xung quanh bạn. Nếu bạn cho rằng tôi vẫn khác bạn vì tôi điều hành một website về phong cách sống với những bức hình long lanh, hay bởi mái tóc tôi cực sáng bóng trên Instagram, thì này người chị em, để tôi đính chính lại cho bạn biết nhé.

Tôi không phải một người vợ hoàn hảo, cũng không là một bà mẹ toàn mỹ, tôi không là một người bạn hay người sếp tuyệt vời không có chỗ chê, cũng hoàn toàn không phải là một con chiên ngoan đạo.

Thậm chí, gần như vậy cũng không. Tôi không hoàn hảo trong bất kỳ việc gì tôi làm, thì trừ việc nấu và ăn sạch những món ăn có phô mai, còn những thứ khác, những vấn đề khác của cuộc sống ư? Ồ các nàng, tôi vẫn đang vật vã tranh đấu!

Tôi cảm thấy nói ra điều đó là rất quan trọng. Đủ quan trọng để cả cuốn sách này tập trung xung quanh chủ đề đó: những lời dối trá. Tôi muốn chắc rằng các bạn đều nghe thấy nó.

Tôi đầy khiếm khuyết, cả to lẫn nhỏ, cả trong lẫn ngoài, và tôi kiếm sống bằng cách nói cho những phụ nữ khác cách khiến cuộc sống mình trở nên tốt đẹp hơn. Tôi vẫn đầu bù tóc rối với những chế độ tập luyện và công thức tẩy da chết tự làm. Tôi vẫn bộn bề với những mẹo nấu bữa tối Phục sinh và danh sách những điều cần dạy con. Tôi là một người còn đang thất bại.

Điều này rất quan trọng, bởi tôi muốn bạn, những bạn quý của tôi, phải hiểu, rằng chúng ta đều gặp thất bại. Dù tôi thất bại hết lần này đến lần khác, rồi lại hết lần khác đến lần khác nữa, tôi cũng không để điều đó làm mình nhụt chí. Tôi vẫn thức dậy mỗi sớm mai và lại cố gắng lần nữa để trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Vào một số ngày, tôi cảm thấy như thể mình đã tiến đến rất gần phiên bản tốt đẹp nhất của mình rồi. Một số ngày khác, tôi ăn món kem phô mai vào bữa tối và thấy mình khá tệ. Nhưng chúng ta luôn có một cơ hội khác vào ngày mai, như một món quà của cuộc sống.

Đâu đó trên đường đời, phụ nữ chúng ta thu nhặt được những thông tin sai lệch. Hoặc, tôi có thể nói chúng ta đã tiếp nhận quá nhiều thông tin sai lệch, đến nỗi ta đã vô tình phủ nhận mọi thứ. Chúng ta sống trong một xã hội hoặc tất cả hoặc không gì cả. Chúng ta, hoặc phải nhìn, hành động, suy nghĩ và nói năng một cách hoàn hảo, hoặc bỏ cuộc và ngừng mọi cố gắng.

Đó là điều tôi lo lắng nhất, rằng bạn ngừng cố gắng. Tôi nhận được nhiều thư từ độc giả và xem hàng nghìn bình luận trên trang cá nhân của mình. Một số bạn quá choáng ngợp trước cuộc sống và thế là giơ tay đầu hàng. Bạn để mặc đời mình nổi trôi theo cơn sóng.

Bởi quá khó để theo cuộc chơi, nên bạn ngừng lại. Ồ tất nhiên rồi, bạn vẫn đang còn ở đây. Bạn vẫn có mặt ở văn phòng, vẫn làm bữa tối và chăm sóc con cái, bạn vẫn cố gắng nhưng bạn không cố gắng về nhất. Bạn luôn cảm thấy mình tụt phía sau và ngộp thở.

Đừng nói với tôi rằng "vì cuộc sống là vậy mà". Không, kỳ thực cuộc sống không cần luôn khiến bạn choáng ngợp. Cuộc sống không phải là để tồn tại. Cuộc sống là để sống.