Phó chủ tịch UBND TP.HCM kiểm tra Đường sách Tết trước giờ khai mạc

8h ngày 15/2, bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Thành phố, cùng ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM - đã có mặt tại đại lộ Lê Lợi để kiểm tra những khâu chuẩn bị cuối cùng của Lễ hội Đường sách Tết trước giờ khai mạc.
Phó chủ tịch UBND TP.HCM rà soát những khâu hoàn thiện cuối cùng tại đại cảnh cổng chào số 1, nơi linh vật “Bính Ngọ vươn mình” đã sẵn sàng lộ diện. Với sự kết hợp giữa chất liệu kim loại và dây cương tre mộc mạc, linh vật "Bính Ngọ vươn mình" còn xuất hiện trong các tiểu cảnh của Đường sách Tết. Đây không chỉ là điểm check-in rực rỡ mà còn là thông điệp về sự kế thừa di sản để vươn tới tương lai của lễ hội năm nay.
Đến hiện tại, toàn bộ hạng mục trang trí, tiểu cảnh và không gian triển lãm tại trục chính đường Lê Lợi (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Quách Thị Trang) đã hoàn thiện, sẵn sàng đón người dân và du khách đến du xuân, thưởng lãm tri thức.
Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, lễ hội năm nay ghi dấu ấn với quy mô hoành tráng, tổng diện tích tổ chức lên đến 13.635 m2, tăng hơn 2.400 m2 so với năm ngoái. Đến Đường sách Tết, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng các ấn phẩm “Sách lớn” đồ sộ về Chủ tịch Hồ Chí Minh và danh nhân Lê Quý Đôn, cùng triển lãm sách quý hiếm in trên giấy Dó - “Dó Vương Hương Chữ”.
Tại phân khu Xuân Hội Tụ (Khu A), đoàn lãnh đạo dành thời gian tham quan không gian “Rừng tre kể chuyện”. Bà Trần Thị Diệu Thúy lưu ý việc thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp của Bác và hành trình 115 năm Người đi tìm đường cứu nước cần được thực hiện trang trọng và sinh động.
Trạm “ATM Sách Nghĩa tình” tại phân khu Vươn Mình đã nạp đầy các tựa sách giá trị, sẵn sàng cho chương trình “Lì xì sách” đặc biệt vào sáng Mùng 1 Tết. Ngoài sách giấy, độc giả đến khu vực này còn được lì xì các đầu sách điện tử, sách nói. Chia sẻ về khu vực này, ông Nguyễn Ngọc Hồi cho biết: "Một trong những điểm nhấn năm nay, bên cạnh các cuộc triển lãm, là hoạt động khuyến khích mọi người tặng sách cho nhau thông qua ATM sách. Thông điệp lớn nhất chúng tôi muốn gửi gắm là hình thành một thế hệ độc giả mới, những người thực sự yêu sách và duy trì thói quen đọc lâu dài".
Sách trong ATM đến từ sự chung tay của các nhà xuất bản, công ty sách và các thư viện lớn trên địa bàn Thành phố. Không gian này đóng vai trò như một "ngân hàng tri thức" mở, du khách và người dân có thể đến để nhận "lộc tri thức" đầu năm cũng như mang sách đến đóng góp và sẻ chia.
Bà Trần Thị Diệu Thúy đánh giá cao sự đầu tư sáng tạo của NXB Trẻ với các ấn phẩm “Sách lớn” (Giant Books) được trưng bày ở Đường sách Tết. Năm nay, điểm nổi bật ở gian hàng là sách ảnh tiếng Anh về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng tác phẩm in màu đặc biệt nhân kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân Lê Quý Đôn.
Lễ hội Đường sách Tết 2026 sẽ chính thức khai mạc vào 17h ngày 15/2 (28 tháng Chạp) và phục vụ người dân đến 22h ngày 22/2 (mùng 6 Tết). Lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô kỷ lục 13.635 m2 tại 3 điểm: đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), công viên Thành phố mới (phường Bình Dương), nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu). Với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", sự kiện hứa hẹn là nơi lan tỏa văn hóa đọc trong những ngày đầu năm ở TP.HCM.
