Phó chủ tịch UBND TP.HCM kiểm tra Đường sách Tết trước giờ khai mạc

Trạm “ATM Sách Nghĩa tình” tại phân khu Vươn Mình đã nạp đầy các tựa sách giá trị, sẵn sàng cho chương trình “Lì xì sách” đặc biệt vào sáng Mùng 1 Tết. Ngoài sách giấy, độc giả đến khu vực này còn được lì xì các đầu sách điện tử, sách nói. Chia sẻ về khu vực này, ông Nguyễn Ngọc Hồi cho biết: "Một trong những điểm nhấn năm nay, bên cạnh các cuộc triển lãm, là hoạt động khuyến khích mọi người tặng sách cho nhau thông qua ATM sách. Thông điệp lớn nhất chúng tôi muốn gửi gắm là hình thành một thế hệ độc giả mới, những người thực sự yêu sách và duy trì thói quen đọc lâu dài".