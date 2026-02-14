Để sống một đời hạnh phúc, đừng trông chờ ai đó tới giúp đỡ bạn. Nỗ lực tu dưỡng bản thân, hoàn thiện hơn mỗi ngày, bạn chính là quý nhân lớn nhất của cuộc đời mình.

Hoàn thiện bản thân giúp bạn trở thành quý nhân của chính mình. Ảnh minh họa: tvN.

Chỉ có bạn mới có sức mạnh thay đổi cuộc đời mình.

Bạn có khả năng thay đổi cuộc đời mình. Bạn luôn luôn có sức mạnh ấy. Bạn chỉ cần ngừng chờ đợi ai đó làm điều đó cho bạn. Không có con đường tắt dễ dàng nào cho việc này; không có mưu mẹo nào có thể áp dụng suốt cuộc đời. Chỉ có bạn, cùng sức mạnh được Chúa Trời trao ban và khát khao thay đổi nơi bạn, mới có khả năng thay đổi mãi mãi cuộc đời bạn mà thôi.

Tôi ước ao, hy vọng, cầu nguyện để mong rằng bạn sẽ nhìn quanh và tìm ra cơ hội để trở thành người hùng của chính mình. Bạn không nên chỉ muốn trở thành người hùng của bản thân, mà còn cần phải trở thành người hùng của chính mình.

Bạn cần đặt ra một mục tiêu cho bản thân và rồi cố gắng hết mình để đến được đó. Tôi không quan tâm mục tiêu đó của bạn là trả hết nợ trong thẻ tín dụng, hay giảm năm ký lô, hay dọn hết bãi chiến trường của con trong năm phút. Bạn cần phải bắt đầu ngay bây giờ, khi bạn vẫn còn chút nhiệt huyết khi vừa đọc những dòng mà tôi viết, để đặt ra một mục tiêu cần đạt được.

Rồi bạn cần phải bắt tay vào thực hiện nó. Bạn cần phải chứng minh với bản thân rằng bạn có thể. Bạn cần phải chứng minh cho bản thân rằng một khi bạn đã tập trung, bạn hoàn toàn làm được mọi việc.

Bạn có sức mạnh ấy.

Bạn, một người mẹ mệt nhoài của ba thiên thần nhỏ, người đang cân nhắc trở lại làm việc, nhưng lại sợ mình đã không đi làm quá lâu. Bạn, một phụ nữ thừa cân hơn hai mươi ký, ý thức được rằng sức khỏe của mình sẽ xuống dốc trầm trọng nếu không thực hiện một chiến dịch thay đổi toàn diện. Bạn, một cô gái trẻ tuổi đôi mươi khao khát tình yêu, đã đánh đổi cơ thể mình để cảm thấy được kết nối nhưng chỉ càng cảm thấy trống rỗng hơn.

Bạn, người muốn cải thiện mối quan hệ với những người thân yêu cho tốt đẹp hơn nhưng không thể kiềm chế bản thân khỏi những cơn giận dữ. Bạn, tất cả các bạn, bất kỳ người nào trong các bạn.

Hãy ngừng chờ đợi ai khác sửa chữa cuộc đời bạn! Hãy ngừng cho rằng chỉ khi bạn có công việc phù hợp, người đàn ông phù hợp, ngôi nhà phù hợp, chiếc xe hơi phù hợp, bất kỳ thứ gì phù hợp, cuộc đời bạn mới là những gì bạn hằng mơ ước. Hãy mạnh dạn viết ra những gì bạn cần thực hiện để tạo nên sự thay đổi.

Các cô gái, hãy nắm lấy vận mệnh của mình. Ngừng chuốc say chính mình, ngừng lẩn trốn, ngừng sợ hãi, ngừng trao đi từng mảnh bản thân mình, ngừng nói rằng bạn không thể. Hãy ngừng những lời tự vấn tiêu cực, ngừng lạm dụng cơ thể mình, ngừng chờ đến ngày mai, tuần sau hay năm tới.

Ngừng khóc lóc trước những gì xảy đến và kiểm soát những gì xảy ra tiếp theo. Hãy tỉnh lại, ngay lúc này. Đứng lên từ nơi bạn đang bị đẩy tới, quệt dòng nước mắt và gạt đi nỗi đau của ngày hôm qua, rồi bắt đầu lại lần nữa... Các cô gái, hãy thức tỉnh đi nào!