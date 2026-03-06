Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Nghề viết văn

Cuốn sách của tác giả Uông Triều chứa đựng rất nhiều câu chuyện thú vị về hành trình trưởng thành của một người cầm bút. Với kinh nghiệm nhiều cầm bút và làm bên tập viên, tác giả hiểu được người viết thường gặp khó ở đâu và làm cách nào để giải quyết những khó khăn ấy, nhiều kinh nghiệm sáng tác cũng được tiết lộ trong cuốn sách này.

Xuất bản

Check 'đường học hành' của các nhà văn

  • Thứ sáu, 6/3/2026 11:22 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

Nha van anh 1

Nhà văn người Pháp Patrick Modiano, chủ nhân của giải Nobel năm 2014. Ảnh minh họa: Reuters.

Sự đọc yêu thích nhất của các nhà văn, hoặc ở giai đoạn đầu tiên của hành trình sáng tác, thường là các tác phẩm có sự gần gũi hoặc mối quan tâm của họ. Đọc để học hỏi, rút kinh nghiệm và điều quan trọng nhất, đọc chính là tìm cảm hứng sáng tác cho tác phẩm riêng của mình.

Đối với các nhà văn, ta thường nhận được câu hỏi, tác giả yêu thích nhất của anh là ai và tác phẩm ảnh hưởng nhất đến anh là cuốn nào? Đa số người viết sẽ tìm cách thoái thác hoặc tránh xa câu hỏi này vì dường như tâm lý “mất mát thần tượng” ảnh hưởng ghê gớm. Ít người dám công nhận mình từng có một thần tượng hoặc ảnh hưởng bởi một cuốn sách nào đấy.

Điều này có cần thiết phải né tránh? Có một thần tượng và ảnh hưởng bởi một cuốn sách cụ thể không làm vị thế của người viết thấp đi. Không chịu ảnh hưởng của bất kì ai hoặc bất cứ tác phẩm nào thì hoặc anh ta nói dối hoặc thiếu một sự giáo dục, tự giáo dục cần thiết.

Tất nhiên, để chuẩn bị cho nghề nghiệp của mình, người viết phải trang bị những kiến thức cơ bản. Viết về lịch sử thì đọc lịch sử, viết về địa lí, sinh học, chiến tranh… thì đọc các sách tương ứng. Tất nhiên trên con đường sáng tác, thỉnh thoảng ta bắt gặp những nhà văn đến trường rất ít hoặc sự đọc của họ khá hạn chế. Điều đáng nói ở đây là sự học có thể ít ỏi ở trường lớp nhưng sự học, va vấp trường đời, trường nghề thì nhiều.

Nhà văn người Pháp Patrick Modiano, người đoạt giải Nobel năm 2014 đến trường khá ít nếu so với các đồng nghiệp châu Âu cùng thời; Vũ Trọng Phụng cũng mới học hết tiểu học nhưng những tác phẩm của hai người này chẳng phải là niềm tự hào của nền văn học nước họ hay sao. Người viết tự học, tự trang bị những kiến thức cần thiết cho mình và sự đọc rất quan trọng. Đọc ít và chỉ “tự ăn thịt mình” nguồn vốn rất mau hết hoặc cạn kiệt.

Người viết đọc bao nhiêu là đủ? Tôi thường nghe vài người e ngại sự đọc rộng và sâu do sợ ảnh hưởng đến bản sắc riêng của mình. Điều này có thể đúng ở một giai đoạn, khi nhà văn còn non nớt và sự đọc của anh ta ở bước chập chững. Anh ta quá choáng ngợp hoặc không đủ bàn lĩnh, tự tin để tìm kiếm con đường riêng. Khi sự đọc đã trở thành nhu cầu tự thân của nghề hoặc khi trưởng thành, ta không phải lo lắng về sự ảnh hưởng.

Một mảng sách mà tôi muốn dành một sự quan tâm: Sách nghiên cứu phê bình văn học. Nhiều người viết bày tỏ thái độ họ không quan tâm đến các nhà phê bình viết về tác phẩm của mình. Có đúng thế không? Tôi cho rằng điều này chỉ đúng một phần khi người viết không đủ dũng khí hoặc có một thái độ ít tích cực khi người ta khen chê mình.

Đọc phê bình là một phương thức quan trọng để người viết mau chóng trưởng thành và nhận ra bản thân mình. Nghiên cứu phê bình giống như một tấm gương soi để ta thấy mình xấu đẹp thế nào, trang điểm có loè loẹt hoặc quần áo có quá giản dị hay không. Nhà phê bình trước hết là người đọc, “lỗi” của anh ta nếu có, là anh ta đọc quá kĩ. Nhưng chính sự kĩ lưỡng này giúp ích cho việc viết nói chung ở những góc nhìn tích cực về nghề nghiệp.

Uông Triều/ Trần Lê Books & NXB Văn học

Nhà văn Patrick Modiano Nhà văn Trường đời Giải Nobel Tấm gương soi

    Đọc tiếp

    Nha van doc gi? hinh anh

    Nhà văn đọc gì?

    15:23 3/3/2026 15:23 3/3/2026

    0

    Với các nhà văn, đọc sách không chỉ là thú vui giải trí, mà còn là phương pháp giúp họ học hỏi cách viết lách. Thông thường các nhà văn thích đọc về thể loại mà họ muốn viết.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý