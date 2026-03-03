Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Nghề viết văn

Cuốn sách của tác giả Uông Triều chứa đựng rất nhiều câu chuyện thú vị về hành trình trưởng thành của một người cầm bút. Với kinh nghiệm nhiều cầm bút và làm bên tập viên, tác giả hiểu được người viết thường gặp khó ở đâu và làm cách nào để giải quyết những khó khăn ấy, nhiều kinh nghiệm sáng tác cũng được tiết lộ trong cuốn sách này.

Xuất bản

Nhà văn đọc gì?

  • Thứ ba, 3/3/2026 15:23 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Với các nhà văn, đọc sách không chỉ là thú vui giải trí, mà còn là phương pháp giúp họ học hỏi cách viết lách. Thông thường các nhà văn thích đọc về thể loại mà họ muốn viết.

Nha van anh 1

Một cảnh trong bộ phim tiểu sử về nhà văn nổi tiếng Franz Kafka. Ảnh minh họa: IMDb.

Nhà văn thì đọc gì? Câu hỏi có vẻ đơn giản nhưng thực chất chứa đựng những ý nghĩa nhất định về sự truy tìm năng lượng nội tại và cảm hứng sáng tác của nhiều người cầm bút.

Đôi khi ta nghe được những câu nói như: Thật không thể tin được là nhà văn X chưa hề đọc nhà văn Y, chưa từng đọc tác phẩm Z… Phát biểu này hàm chứa điều rất đáng bàn luận. Người ta vốn cho rằng Y là một nhà văn có tầm ảnh hưởng hoặc Z là một tác phẩm lớn, vậy mà khi X viết như vậy, hắn lại chưa đọc Y và tác phẩm Z!

Theo logic suy luận từ câu nói trên, là nhà văn hoặc nếu viết kiểu như X, nhất thiết anh ta phải đọc tác phẩm của Y và cuốn Z, nếu không… Cái dấu ba chấm này mở ra cả một khoảng trời để nghĩ ngợi. Nó bác lại mọi chứng lí hay những nguyên tắc, là nhà văn phải đọc người này, người kia, quyển này, quyển nọ nếu anh ta muốn viết như thế. Điều này có vẻ cần thiết nhưng trong một số trường hợp cụ thể nó thậm vô lí hoặc mâu thuẫn.

Sự mâu thuẫn và vô lí nằm ở chỗ này. Nhà văn X chẳng cần đọc nhà văn Y và tác phẩm Z, anh ta vẫn có thể viết/suy nghĩ được như vậy. Nhưng trường hợp này rất cá biệt và ta sẽ bàn ở phần sau. Còn về cơ bản, là nhà văn, anh phải đọc những thứ nhất định.

Cụ thể, là nhà văn, anh sẽ đọc gì đầu tiên? Có lẽ câu trả lời thông thường và phổ biến nhất là đọc những sáng tác của người khác có hơi hướm giống với anh ta. Nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử thì đọc tác phẩm lịch sử như một sự ưu tiên, viết về chiến tranh hay tôn giáo thì lựa chọn những tác phẩm trong trường mục ấy.

Bây giờ một người viết về lịch sử mà không đọc những tác phẩm của Ngô gia văn phái, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Xuân Khánh, … thì không biết anh ta lấy gì để tham chiếu cho tác phẩm của mình hoặc tìm kiếm một kinh nghiệm nào đó.

Nhưng, sự đọc để tham chiếu hay lấy kinh nghiệm này đôi khi sẽ rất mạo hiểm. Những người mới viết sẽ choáng ngợp bởi những cái bóng quá lớn hoặc không tài nào thoát khỏi ảnh hưởng của tiền nhân. Với những “siêu độc giả”, chỉ cần “ngửi” hơi văn cũng có thể phát hiện ra văn phong này ảnh hưởng của ai hoặc chịu tác động bởi tác phẩm nào.

Cho nên, tôi quay lại câu dẫn ở phần đầu, làm sao X chưa từng đọc Y mà lại viết được tác phẩm như thế. Nếu điều này là sự thật, X chưa từng đọc Y và tác phẩm Z; sự man mác hoặc phảng phất là ngẫu nhiên hoặc “các tư tưởng lớn đã gặp nhau” ở một điểm nào đó.

Uông Triều/ Trần Lê Books & NXB Văn học

Nhà văn Nhà văn Văn phái Franz Kafka Vô lí Nguyễn Xuân Khánh

    Đọc tiếp

    Diem manh cua nhung tre nhut nhat hinh anh

    Điểm mạnh của những trẻ nhút nhát

    25 phút trước 07:00 4/3/2026

    0

    Nhiều bậc cha mẹ lo lắng con trẻ nhút nhát, rụt rè khi tới môi trường mới. Các chuyên gia cho rằng, những đứa trẻ nhút nhát khi đã quen với môi trường thường sẽ ổn định hơn.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý