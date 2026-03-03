'Hoàng tử bé' truyền cảm hứng cho 'chàng cáo' Nguyễn Hùng

Phim điện ảnh "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" của đạo diễn Chung Chí Công, với sự tham gia của ca sĩ, diễn viên Nguyễn Hùng, có một số chất liệu lấy cảm hứng từ "Hoàng tử bé".

Ra rạp vào ngày 27/2 ("mùng" 11 Tết), phim điện ảnh Cảm ơn người đã thức cùng tôi gây bất ngờ khi thu hút sự quan tâm và thảo luận của khán giả trên các mạng xã hội, thu về 11 tỷ đồng chỉ sau ba ngày khởi chiếu.

Phim kể về Hoài và Hiếu, vốn là đôi bạn thiếu thời ở Hội An - Hoài sống cùng người ba bị khiếm thính, có nghề làm lồng đèn truyền thống, còn Hiếu là cháu ngoại của một họa sĩ vẽ poster phim. Ông cháu Hiếu chuyển về Hà Nội, mấy năm sau đôi bạn mới tình cờ gặp lại trên chuyến tàu vào TP.HCM để đi học, đi làm. Khắc họa thanh xuân đan cài giữa hoài bão, ước mơ với những nỗi lo mưu sinh thực tế của Hoài và Hiếu, Cảm ơn người đã thức cùng tôi kể câu chuyện về tình yêu, tình bạn, tình gia đình.

Phim sử dụng một số chất liệu từ tiểu thuyết Hoàng tử bé của nhà văn người Pháp.

Lời đề từ đầu phim là câu trích dẫn nổi tiếng: "Chính thời gian mà bạn dành cho bông hồng của bạn mới khiến bông hồng của bạn quan trọng đến thế", vốn là lời nhân vật Con cáo nói với Hoàng tử bé trong truyện. Cuốn sách cũng thấp thoáng xuất hiện từ những phân cảnh đầu tiên quay bàn học thuở nhỏ của Hoài. Tác phẩm này cũng truyền cảm hứng sáng tạo cho nhân vật Hoài.

Là một phim lấy âm nhạc làm yếu tố biểu đạt quan trọng, với 14 OST, phim cũng ghi dấu với nhiều sáng tác ấn tượng, trong đó bao gồm ca khúc Ở Trong Khu Rừng do Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện cho nhân vật Khang mà anh đảm nhiệm.

"Chàng cáo" Nguyễn Hùng trong phim âm nhạc Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Ảnh: vtv.vn.

Bài hát như thay lời tâm tình của Con cáo gửi đến Bông hoa:

Ở trong khu rừng / Một con cáo nhỏ cô đơn... Và rồi ở bên kia lưng đồi / Một hôm xuất hiện bông hoa... Bên chân đồi đằng xa / Cáo đang nhìn về bông hoa

Có biết không hoa tôi lặn lội đường xa / Vượt mấy núi sông sâu băng nghìn trùng bể dâu / Từ giây phút thấy em lần đầu / Ngày qua ngắn đêm trôi thật mau...

Ekip cho biết đã được Le Petit Prince Licensing cho phép sử dụng chất liệu từ tiểu thuyết Hoàng tử bé làm nguồn cảm hứng trong quá trình sáng tạo, toàn bộ chi phí bản quyền chuyển vào Antoine de Saint-Exupéry Youth Foundation, Quỹ hỗ trợ thanh thiếu niên trên toàn thế giới xây dựng tương lai, nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và trở thành những công dân tích cực trong một xã hội đa văn hóa.

Hoàng tử bé (tiếng Pháp: Le Petit Prince), xuất bản lần đầu năm 1943, là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn và phi công Pháp Antoine de Saint-Exupéry. Tác phẩm cũng bao gồm nhiều tranh minh họa do chính Saint-Exupéry vẽ. Sách đã được dịch sang hơn 250 ngôn ngữ, gồm thứ tiếng địa phương và cho đến nay đã bán hơn 200 triệu bản khắp thế giới.