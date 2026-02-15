Những không gian ấn tượng tại Đường sách Tết 2026

Triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập” mang đến một bức tranh sống động và nhiều màu sắc về diện mạo mới của Thành phố sau khi sáp nhập các địa phương. Điểm nhấn của khu vực này là hệ thống các vành đai văn hóa hội tụ quanh sa bàn trung tâm, cùng với 3 mô hình đại diện cho các địa phương sau sáp nhập.