Những không gian ấn tượng tại Đường sách Tết 2026

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình” chính thức khai mạc vào lúc 17h ngày 15/2 (28 tháng Chạp) và phục vụ đến 22h ngày 22/2 (Mùng 6 tháng Giêng). Năm nay, lễ hội được tổ chức với quy mô 13.635 m2 tại 3 địa điểm: tuyến đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu).
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là tâm điểm di sản với ngôn ngữ nghệ thuật “Rừng tre kể chuyện”. Nơi đây quy tụ hơn 70 đầu sách giá trị cùng ấn phẩm “Sách lớn” bằng tiếng Anh. Qua công nghệ trình chiếu 360 độ và tương tác QR, du khách được trải nghiệm sinh động hành trình 115 năm Bác Hồ tìm đường cứu nước.
Biểu tượng “vòng giao thoa tri thức” tại không gian Sách và hội nhập quốc tế, đóng vai trò là nhịp cầu hữu nghị đưa tinh hoa tri thức thế giới đến Việt Nam và lan tỏa tiếng nói văn hóa dân tộc ra toàn cầu. Đây cũng là nơi diễn ra triển lãm sách quý với chủ đề “Dó Vương Hương Chữ”, hội tụ những ấn bản độc bản in tinh xảo.
Triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập” mang đến một bức tranh sống động và nhiều màu sắc về diện mạo mới của Thành phố sau khi sáp nhập các địa phương. Điểm nhấn của khu vực này là hệ thống các vành đai văn hóa hội tụ quanh sa bàn trung tâm, cùng với 3 mô hình đại diện cho các địa phương sau sáp nhập.
Du khách sẽ được chiêm ngưỡng những ấn phẩm “Sách lớn” với kích thước đồ sộ và hình thức trình bày ấn tượng. Tâm điểm là cuốn sách ảnh bằng tiếng Anh mang tên Uncle Ho: The name that illuminates Viet Nam’s beauty (Việt Nam đẹp nhất có tên bác Hồ), tác phẩm tập hợp hơn 150 bức ảnh tư liệu quý giá về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Điểm đặc biệt của khu vực sa bàn là việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) để tăng tính tương tác cho du khách khi tham quan. Chỉ với thiết bị điện tử cá nhân để quét mã QR, độc giả có thể khám phá các hình ảnh 3D cùng thông tin chi tiết về các vành đai sáng tạo, di sản làng nghề và sinh thái biển của thành phố mới một cách trực quan và hiện đại.
Đoạn đường Lê Lợi từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa là tâm điểm của không gian xuất bản và thương mại với sự góp mặt của các đơn vị uy tín như Phương Nam, FAHASA, 1980Books... Tại đây, độc giả có thể khám phá thế giới tri thức đa chiều, từ các dòng sách văn hóa, lịch sử dân tộc đến những ấn phẩm hiện đại về AI, công nghiệp 4.0 và khởi nghiệp.
“ATM Sách nghĩa tình” là một trong những điểm nhấn nhân văn của Lễ hội, tượng trưng cho tinh thần hào hiệp và gắn kết của người dân Thành phố. Hoạt động này đóng vai trò như một "ngân hàng tri thức" mở, không chỉ các nhà xuất bản, công ty sách mà ngay cả chính bạn đọc cũng có thể cùng nhau đóng góp và chia sẻ những tác phẩm giá trị.
ATM Sách nhằm lan tỏa giá trị nhân văn trong một không gian giàu bản sắc, giúp tri thức trở thành món quà ý nghĩa nhất để gửi trao nhau trong những ngày đầu năm.
Bên cạnh việc trưng bày, Đường sách Tết còn có hội sách đa dạng. Tại các gian hàng, mỗi đơn vị có riêng hoạt động tương tác sôi nổi như vòng quay may mắn, trải nghiệm gấu bông kể chuyện, bút chấm đọc thông minh và các buổi giao lưu, ký tặng sách của những tác giả nổi tiếng.
Một trong những điểm nhấn quan trọng của Đường sách Tết 2026 là linh vật "Bính Ngọ vươn mình" ở khu vực đại cảnh. Linh vật được tạo hình 3D trong tư thế phi nước đại dũng mãnh, nổi bật với lớp giáp kim loại hiện đại kết hợp cùng bộ dây cương tre mộc mạc và mang theo hành trang là những cuốn sách tri thức. Đây là biểu tượng cho khát vọng bứt phá của Thành phố trong kỷ nguyên mới.
