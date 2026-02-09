Điểm hẹn đa quốc gia tại Đường sách Tết 2026

Không gian “Sách và hội nhập” tại Đường sách Tết 2026 sẽ là điểm hẹn tri thức Việt Nam và thế giới với nhiều tác phẩm đa ngôn ngữ, tủ sách ứng dụng công nghệ cao...

Vòng tròn giao thoa tri thức là một trong những điểm nhấn tại Lễ hội Đường sách Tết 2026. Ảnh: BTC.

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình” diễn ra từ ngày 15/02 đến 22/02 trên trục đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu). Điểm nhấn nổi bật của Lễ hội là phân khu “Sách và hội nhập - Khi tri thức vươn tầm quốc tế qua công nghệ cao”, nơi thể hiện rõ nét khát vọng hội nhập sâu rộng của Thành phố.

Tâm điểm của phân khu là biểu tượng “vòng giao thoa tri thức”, đại diện cho tinh thần hữu nghị quốc tế của TP.HCM. Đây là không gian giao lưu đặc biệt, nơi thế giới tiếp cận văn hóa Việt Nam và đưa những tinh hoa tri thức dân tộc vươn ra toàn cầu thông qua các hình thức nghệ thuật sắp đặt hiện đại.

Tại đây, độc giả lần đầu được trải nghiệm tủ sách tương tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và ChatGPT. Thông qua màn hình LED, khách tham quan có thể đặt câu hỏi, tìm hiểu thông tin chi tiết về các đầu sách và nhận mã QR để mua sách trực tuyến, tạo nên một phương thức đọc sách hiện đại và thông minh.

Phối cảnh không gian "Sách và hội nhập" không chỉ giới thiệu các tác phẩm đa ngôn ngữ mà còn trưng bày nghệ thuật đóng sách thủ công của Việt Nam. Ảnh: BTC.

Khu vực sách chuyển ngữ giới thiệu các danh tác Việt Nam được các đơn vị xuất bản lớn dịch ra nhiều ngôn ngữ quốc tế. Hoạt động này không chỉ góp phần lan tỏa văn hóa Việt mà còn khẳng định vị thế của văn học trong nước đối với du khách quốc tế và cộng đồng người nước ngoài.

Không gian hội nhập thêm phần đa dạng với các gian hàng trưng bày từ các cơ quan ngoại giao và Lãnh sự quán các nước tại TP.HCM. Du khách sẽ được khám phá những nét đặc trưng văn hóa, hình ảnh và ấn phẩm xuất bản quốc tế. Theo BTC, mục địch của không gian này là góp phần kiến tạo một điểm hẹn văn hóa đa quốc gia ngay giữa lòng lễ hội.

Sau cùng là khu vực trưng bày sách quý hiếm và nghệ thuật đóng sách thủ công cao cấp (Fine Bookbinding). Sự kết hợp giữa công nghệ cao với các giá trị di sản như sách in trên giấy Dó lụa giúp tôn vinh tinh hoa trí thức và tay nghề đóng sách tinh xảo của người Việt qua nhiều thế kỷ.