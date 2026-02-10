Có gì ở Lễ hội Đường sách Tết lần đầu tổ chức tại phường Vũng Tàu?

Diễn ra từ 15/2 đến 22/2 tại Nhà Truyền thống Cách mạnh, Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 ở phường Vũng Tàu kết hợp triển lãm, AR và chuỗi hoạt động lan tỏa văn hóa đọc vào đời sống.

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 lần đầu được tổ chức đồng thời tại ba địa điểm sau khi TP.HCM kiện toàn bộ máy hành chính, sáp nhập các địa phương. Tại phường Vũng Tàu, sự kiện mang đến không gian du xuân gắn với tri thức trong bối cảnh một “đô thị đáng sống” đang mở rộng kết nối.

Theo ban tổ chức, Đường sách Tết tại phường Vũng Tàu phục vụ người dân và du khách từ 17h ngày 15/2 đến 22h ngày 22/2 (28 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng - Âm lịch). Không gian lễ hội tập trung tại Nhà Truyền thống Cách mạng (số 1, đường Ba Cu) và mở rộng ra một phần vỉa hè tuyến đường này.

Điểm nhấn ở khu vực Vũng Tàu là triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố đô thị đáng sống”. Bên cạnh việc giới thiệu bức tranh phát triển chung, không gian trưng bày tại đây nhấn vào thế mạnh địa phương với nội dung về thành tựu kinh tế biển và công tác đối ngoại về biển, đảo.

Khách tham quan có thể tiếp cận sa bàn thành phố mới đồng thời sử dụng điện thoại cá nhân quét mã QR để trải nghiệm lớp thông tin tương tác. Trong đó, các nội dung sẽ được hiển thị 3D nhờ công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) nhằm mang lại trải nghiệm sinh động, trực quan cho du khách.

Ngoài các không gian trưng bày, chương trình biểu diễn ánh sáng “Bạch Dinh - Sắc Xuân Mới” được giới thiệu như một hoạt động nghệ thuật nổi bật bên cạnh Lễ hội Đường sách Tết. Chương trình diễn ra từ 19h đến 20h10 trong các ngày mùng 3, mùng 4 và mùng 5 Tết tại di tích Bạch Dinh (phường Vũng Tàu), kết hợp trình diễn laser nghệ thuật, âm nhạc dân gian đương đại và trình diễn áo dài nhằm tạo thêm trải nghiệm tham quan về đêm cho người dân.

Phối cảnh Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tại phường Vũng Tàu. Ảnh: BTC.

Tại phường Vũng Tàu, Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh cũng được tổ chức với ngôn ngữ nghệ thuật “Rừng tre kể chuyện”. Khu vực này giới thiệu Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh với gần 70 tựa, các tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đường sách Tết phường Vũng Tàu còn giới thiệu triển lãm báo Xuân và các ấn phẩm được đề cử Giải thưởng Sách quốc gia năm 2025.

Phần hội sách quy tụ nhiều đầu sách đa thể loại, từ ngoại văn, kinh tế đến công nghệ, thiếu nhi, đi kèm các hoạt động dành cho gia đình. Ban tổ chức dự kiến triển khai hoạt động “Lì xì sách Tết” trong ngày đầu năm mới theo tinh thần sẻ chia tri thức.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc Lễ hội Đường sách Tết, tinh thần lễ hội tiếp tục được nối dài bằng chương trình Khai hội Văn hóa - Du lịch tại Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu) vào ngày 27/2, góp phần tạo nhịp hoạt động văn hóa - du lịch đầu năm tại khu vực ven biển của TP.HCM.