Giữa hàng nghìn cuốn sách, đâu là cú 'quẹt phải' của bạn?

  • Thứ tư, 11/3/2026 22:20 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Trong thời đại của những cú “quẹt phải” trên ứng dụng hẹn hò, việc chọn sách cũng có thể trở nên thú vị theo cách tương tự. Giữa vô số lựa chọn, đôi khi chỉ cần một tiêu đề đủ hấp dẫn là độc giả đã muốn dừng lại và bắt đầu đọc.

Trên các ứng dụng hẹn hò như Tinder, thao tác “quẹt phải” thường mang một ý nghĩa khá thú vị: bạn đã tìm thấy một người khiến mình muốn tìm hiểu thêm. Ngược lại, “quẹt trái” đơn giản là bỏ qua để tiếp tục tìm kiếm.

Thoạt nghe, đây chỉ là một cách lựa chọn rất đặc trưng của thời đại số. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, việc chọn sách đôi khi cũng giống như vậy. Giữa hàng nghìn đầu sách xuất bản mỗi năm, độc giả luôn phải “lướt” qua rất nhiều lựa chọn trước khi tìm được cuốn thật sự phù hợp với mình. Và đôi khi, chỉ cần một tiêu đề, một ý tưởng hay một đoạn giới thiệu đủ thú vị, người đọc sẽ lập tức muốn “quẹt phải”.

Giữa hàng nghìn cuốn sách, đâu là cú “quẹt phải” của bạn?

Nếu bạn đang mệt mỏi vì áp lực phải làm hài lòng mọi người, cuốn Thuyết mặc kệ họ của Mel Robbins có thể là lựa chọn đáng để chú ý. Ngay từ nhan đề, cuốn sách dễ khiến nhiều người hiểu lầm rằng đây là lời khuyên sống bất cần. Nhưng thực ra, thông điệp của Mel Robbins lại khá rõ ràng: học cách buông bỏ nhu cầu kiểm soát suy nghĩ của người khác về mình.

Theo tác giả, rất nhiều người đang tiêu tốn năng lượng chỉ để lo lắng người khác đánh giá mình ra sao. Chính điều đó khiến họ dễ đánh mất sự tự tin và khả năng sống đúng với bản thân. “Mặc kệ họ” không phải là thái độ thờ ơ, mà là lời nhắc mỗi người nên tập trung vào điều mình có thể kiểm soát: lựa chọn, hành động và con đường của chính mình.

Một lựa chọn khác dành cho những ai quan tâm đến tâm lý gia đình là Con cái chúng ta đều tốt của Becky Kennedy. Trong nhiều năm, cách nhìn phổ biến về trẻ em thường xoay quanh hai khái niệm đơn giản: ngoan và hư. Khi trẻ cư xử đúng chuẩn mực, chúng ta khen ngợi; khi trẻ nổi giận, khóc lóc hoặc chống đối, người lớn thường tìm cách sửa chữa hành vi.

Tuy nhiên, Becky Kennedy - một chuyên gia tâm lý lâm sàng - cho rằng phía sau mỗi hành vi của trẻ luôn tồn tại một nhu cầu cảm xúc chưa được thấu hiểu. Cuốn sách giúp người đọc nhìn nhận trẻ em dưới góc độ sâu sắc hơn: thay vì chỉ chú ý đến hành vi, hãy lắng nghe cảm xúc. Khi cảm xúc được công nhận, hành vi của trẻ cũng sẽ dần thay đổi.

Sách Con cái chúng ta đều tốt.

Trong khi đó, với những ai đang muốn kết nối sâu hơn với chính mình, Viết và Sống của Anne Lamott lại mang đến một góc nhìn rất thú vị. Theo Anne Lamott, viết không phải là đặc quyền của nhà văn. Bất kỳ ai cũng có thể viết để suy nghĩ rõ ràng hơn, để chữa lành cảm xúc, hoặc đơn giản là để hiểu bản thân mình.

Bằng giọng văn chân thành và gần gũi, tác giả cho thấy việc viết có thể trở thành một hành trình khám phá nội tâm. Khi những suy nghĩ được đặt lên trang giấy, chúng ta có cơ hội nhìn lại chính mình với sự trung thực hiếm có. Đôi khi, vài dòng viết mỗi ngày cũng đủ giúp một người nhận ra điều mình thật sự quan tâm trong cuộc sống.

Nếu bạn thích những câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ hơn, Sống có ích của Arnold Schwarzenegger có thể là cuốn sách đáng cân nhắc. Từ hành trình trở thành vận động viên thể hình, ngôi sao điện ảnh cho đến chính trị gia, Arnold Schwarzenegger chia sẻ những nguyên tắc sống đã giúp ông vượt qua nhiều thử thách trong cuộc đời.

Sách Sống có ích.

Cuốn sách nhấn mạnh rằng một cuộc đời có ý nghĩa không đến từ sự may mắn, mà từ những lựa chọn rất cụ thể: đặt mục tiêu rõ ràng, kiên trì theo đuổi và luôn sẵn sàng đóng góp điều gì đó cho cộng đồng.

Trong thế giới xuất bản ngày càng phong phú, việc tìm được một cuốn sách phù hợp đôi khi cũng giống như tìm thấy một người bạn đồng hành đúng lúc. Có cuốn giúp ta hiểu bản thân, có cuốn mở ra góc nhìn mới về gia đình, và cũng có cuốn tiếp thêm động lực để bước tiếp.

Vì vậy, giữa vô vàn lựa chọn đọc sách hôm nay, biết đâu chỉ cần một cú “quẹt phải”, bạn sẽ tìm được cuốn sách thật sự “match” với mình.

