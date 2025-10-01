Taylor Swift và bài học 'mặc kệ họ' để sống thật với chính mình

Ai cũng từng loay hoay vì ánh nhìn người khác. Taylor Swift cũng vậy, cho đến khi cô học cách buông bỏ và đặt câu hỏi: “Mình thực sự hạnh phúc vì điều gì?” Chính lúc ấy, hành trình “mặc kệ họ” đã mở ra kỷ nguyên rực rỡ nhất trong sự nghiệp của cô.

Taylor Swift tham dự buổi ra mắt tour diễn Taylor Swift: The Eras tại Los Angeles, Mỹ năm 2023. Ảnh: Reuters.

Trong thế giới giải trí khắc nghiệt, nơi ánh đèn sân khấu luôn đi kèm với những ánh nhìn soi xét, Taylor Swift là một trường hợp điển hình cho việc nghệ sĩ có thể bị bào mòn tinh thần bởi sự phán xét của dư luận. Năm 2016, làn sóng #TaylorSwiftIsOverParty bùng nổ trên mạng xã hội, biến cô trở thành tâm điểm công kích. Đây là giai đoạn u ám, khiến Taylor gần như rút lui khỏi công chúng, hiếm hoi xuất hiện truyền thông trong suốt nhiều tháng trước khi trở lại với album Reputation (2017).

Trong bộ phim tài liệu Miss Americana (2020), Taylor thừa nhận suốt nhiều năm cô là một “people pleaser” (tuýp người luôn cố gắng làm người khác hài lòng). Cô đã sống để làm hài lòng tất cả, từ khán giả, giới phê bình đến truyền thông. Chính tâm lý đó khiến cô dễ tổn thương trước chỉ trích. Khi làn sóng tẩy chay nổ ra, toàn bộ thế giới nội tâm của Taylor như sụp đổ.

Nhưng cũng từ cú ngã ấy, Taylor bắt đầu thay đổi câu hỏi cho chính mình: “Điều gì thực sự làm mình hạnh phúc? Mình muốn cống hiến điều gì?” Câu trả lời đã định hình lại con đường nghệ thuật của cô. Reputation là lời đáp trả mạnh mẽ, nơi Taylor giành lại quyền kiểm soát câu chuyện của mình. Sau đó, Folklore và Evermore mở ra một hướng đi mới, thiên về indie/folk, phóng khoáng và mang tính tự sự nhiều hơn. Đến Midnights (2022), Taylor thể hiện một diện mạo táo bạo, chân thật và trưởng thành. Mỗi dự án đều phản ánh một Taylor không còn ám ảnh bởi cái nhìn từ bên ngoài, mà tự tin thể hiện bản sắc riêng.

Điều thú vị là, hành trình này trùng khớp với thông điệp mà Mel Robbins nêu trong cuốn sách Thuyết mặc kệ họ: ta không thể kiểm soát được ánh nhìn hay phán xét của người khác, nhưng ta có thể chọn cách phản ứng. Chỉ khi dám “mặc kệ” những điều nằm ngoài tầm tay, con người mới thật sự giải phóng năng lượng để tập trung cho sáng tạo, kết nối và niềm vui sống.

Sách Thuyết mặc kệ họ

Robbins nhấn mạnh rằng “mặc kệ” không có nghĩa là thờ ơ, vô trách nhiệm, mà là chọn lọc điều gì xứng đáng để mình quan tâm. Khi biết nói “mặc kệ họ”, bạn sẽ thôi chạy theo sự công nhận bên ngoài và bắt đầu lắng nghe chính mình. Đây là bước khởi đầu để xây dựng sự tự tin, phục hồi năng lượng và nuôi dưỡng sáng tạo. Và điều này, đã được Taylor Swift áp dụng vào cuộc sống và biến nó thành sức mạnh để tái sinh sự nghiệp.

Nhìn vào Taylor ngày hôm nay, người nghệ sĩ đang làm nên lịch sử với The Eras Tour, nữ ca sĩ từng nắm kỷ lục Grammy và trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu, ta thấy sức mạnh của việc “mặc kệ”. Cô không còn bị ám ảnh bởi việc chứng minh giá trị trước hàng triệu ánh mắt, mà đơn giản tập trung vào sáng tạo, kết nối và niềm vui được sống với âm nhạc.

Đó cũng chính là thông điệp chung dành cho bất kỳ ai đang loay hoay trong vòng xoáy kỳ vọng xã hội: bạn không thể làm hài lòng tất cả, nhưng bạn có thể lựa chọn làm hài lòng chính mình. Như Mel Robbins viết: “Chuyện bạn cần làm không phải là bảo vệ người khác khỏi cảm xúc của họ. Chuyện bạn cần làm và trách nhiệm của bạn là sống theo những giá trị bạn tin tưởng và thấy phù hợp với mình.”

Với Taylor Swift, “mặc kệ họ” không chỉ là một triết lý sống, mà còn là động lực đưa cô bước vào kỷ nguyên rực rỡ nhất trong sự nghiệp. Và với mỗi chúng ta, đó cũng có thể là chìa khóa mở ra tự do, sáng tạo và hạnh phúc đích thực.