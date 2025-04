Đường thành công đầy chông gai của Taylor Swift

Harvard Business Review ra mắt “There’s Nothing Like This”, một cuốn sách chuyên sâu, bao quát về sự con đường thành công của Taylor Swift, theo USA Today.

Ảnh: Reuters.

Tác giả Kevin Evers đã nảy ra ý tưởng này vào đầu năm 2022 và hoàn thành hai năm sau đó. "Tôi càng tìm hiểu về cô ấy, tôi càng ấn tượng", ông chia sẻ qua Zoom từ nhà riêng ở New York.

Evers viết trong cuốn sách There's Nothing Like This: The Strategic Genius of Taylor Swift của mình rằng thành công của Taylor không đến trong một sớm một chiều hay có được do may mắn.

Những yếu tố dẫn đến thành công

Một cô bé 13 tuổi quyết tâm, mạnh mẽ đã biết cách vận dụng sự quyến rũ, sự táo bạo, sự tự tin và tài năng bẩm sinh của mình để đặt nền tảng cho một sự nghiệp lâu dài.

Ngoài việc biết khai thác lợi thế công nghệ của người trẻ như Myspace và vlog để tạo lợi thế cho mình, Taylor cũng sẵn sàng dành thời gian cho người hâm mộ. Taylor từng nói với hãng thu âm của mình rằng cô sẽ ở lại nhiều giờ sau buổi gặp gỡ và bắt tay với 100.000 người hâm mộ.

Là một trong số ít người chọn dòng nhạc đồng quê, "cô ấy không chắc chắn mình sẽ thành công", Evers bày tỏ. Taylor từng nói với một nhạc sĩ kỳ cựu rằng: “Tôi không chắc thế hệ của tôi sẽ làm điều gì đó tương tự”. Tác giả Evers cũng phải thốt lên: "Thực sự không thể tin được rằng cô ấy đã thành công trong dòng nhạc đồng quê vào thời điểm đó".

Trong cuốn sách của mình, Evers đưa người đọc qua từng giai đoạn phát triển của Taylor, từng album cô ra mắt, nêu ra những thách thức cô phải đối mặt và đặt tác phẩm của cô vào bối cảnh xã hội rộng lớn hơn. Một ví dụ là album đầu tay của cô.

Theo tác giả, nhạc đồng quê thường "bị các nghệ sĩ nam đội mũ Stetson hay kiểu mũ lưỡi trai thống trị. Do đó, các ca sĩ nữ như Swift gặp nhiều thách thức để có thể đột phá".

Swift đã gặp Scott Borchetta, một giám đốc điều hành của Universal Music đang có kế hoạch rời đi và thành lập hãng thu âm riêng Big Machine. Borchetta hứa với Taylor một hợp đồng thu âm nhưng yêu cầu cô đợi một năm. Cô đồng ý và cả hai đã phát triển thương hiệu cùng nhau qua sáu album.

Sau đó, vào năm 2017, Swift muốn giành quyền kiểm soát các bản gốc trong khi Borchetta muốn giữ giá trị thị trường của doanh nghiệp của mình, một phần nhờ vào việc sở hữu danh sách đĩa nhạc của Taylor.

Evers viết: "Từ bỏ các bản gốc của Swift có nghĩa là từ bỏ thứ khiến Big Machine trở nên có giá trị nhất".

Taylor đã quyết định thu âm lại các bản gốc để giành quyền sở hữu. Chưa từng có ai làm như vậy. Swift đã chấp nhận rủi ro và quyết định của cô đã mang lại lợi nhuận. Trong suốt sự nghiệp, hành trình của Taylor không hề dễ dàng.

Evers giải thích: "Có rất nhiều điểm tương đồng giữa cô ấy và những gì Beatles đã làm, nhưng tôi sẽ nói rằng bạn không nhất thiết phải so sánh. Trong khi The Beatles đã hoạt động trong một nền văn hóa không có gì biến động nhiều, thì ngành công nghiệp mà Swift đang hoạt động trải qua những sự gián đoạn và thay đổi triệt để".

Những sự gián đoạn đó bao gồm việc các công nghệ số và phát trực tuyến phát triển mạnh mẽ và Taylor cũng phải có sự pha trộn giữa các thể loại trong khi vẫn giữ đúng chất của chính mình.

"Tôi sẽ xếp cô ấy lên vị trí cao nhất trong đền thờ âm nhạc vì điều đó", Evers nói.

Trong quá trình triển khai ý tưởng viết sách về Taylor, Evers, một biên tập viên cao cấp tại Harvard Business Review, đã nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu pháp lý, bài viết và sách. Ông bố thế hệ thiên niên kỷ thậm chí còn cùng con gái tham dự hai buổi biểu diễn trong Eras Tour của Taylor.

Ông nói: "Tôi có thể thấy cộng đồng người hâm mộ Taylor mà con gái mình tham gia tăng lên và tình yêu của con bé dành cho Taylor Swift cũng lớn dần. Tôi cũng hiểu cách cô ấy tương tác với người hâm mộ".

Không khuất phục khó khăn

Khi được yêu cầu tóm tắt ngắn gọn sự nghiệp của Taylor, Evers nói về "khả năng chống chịu mọi biến động".

Cuốn sách ra mắt ngày 9/4. Ảnh: Amazon.

Ông chia sẻ: “Cô ấy không chỉ chịu đựng được áp lực hay những biến động mà thực sự có thể trở nên mạnh mẽ hơn từ những khó khăn đó".

Taylor đã giành được giải Album của năm tại Grammy với 1989 năm 2016 và dường như đứng ở đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng chỉ hai năm sau, album Reputation bị đá khỏi mọi hạng mục quan trọng trong Grammy.

Cũng trong khoảng thời gian này, Taylor rơi vào khủng hoảng danh tiếng, bị công chúng và truyền thông Mỹ coi là kẻ phản diện. Nhưng Taylor không gục ngã. Cô tiếp tục thể hiện tài năng văn chương của mình trong Folklore và Evermore năm 2020. Hai album cũng đã đưa Taylor lên hàng loạt bảng xếp hạng doanh thu và đưa Taylor quay lại với Grammy.

Cô cũng đã thu âm lại các bản gốc của mình để giành quyền sở hữu chúng sau khi tranh chấp nổ ra với hãng thu âm chủ quản. Evers đã tìm hiểu, ghi lại tất cả và giải thích cách "kỳ lân" Taylor liên tục vươn lên. Và tên cuốn sách There's Nothing Like This là một lời nhắc đến bài hát Miss Americana and the Heartbreak Prince của cô, vừa là lời kể về cuộc đời và cũng là một tuyên ngôn sống đanh thép của một “quý cô Mỹ điển hình”.

Evers chia sẻ về tiêu đề cuốn sách: “Cái tên phải phù hợp với chủ đề của cuốn sách và tôi nghĩ There's Nothing Like This thể hiện được chính xác điều tôi muốn nói. Sẽ không có Taylor Swift nào khác".