Đối phó với căng thẳng - bài học từ 'Thuyết mặc kệ'

Deadline, mạng xã hội, kẹt xe… những điều nhỏ nhặt lại có thể “cướp” đi sự bình yên. Nhưng với “Thuyết mặc kệ họ”, bạn sẽ học cách buông bỏ những “rác thải cảm xúc” và giữ được năng lượng cho điều quan trọng nhất.

Bạn có bao giờ cảm thấy mình như “con rối” bị giật dây bởi deadline, mạng xã hội và cả những chuyện nhỏ nhặt trong ngày? Chỉ một bình luận vô duyên, một cái liếc mắt khó chịu, hay vài phút kẹt xe cũng đủ khiến tâm trạng bạn sụp đổ. Căng thẳng không đến từ thế giới ngoài kia, mà từ cách bạn để nó chi phối mình. Và đó cũng là lúc “Thuyết mặc kệ họ” của Mel Robbins vang lên như một lời cảnh tỉnh: bạn không cần gồng mình kiểm soát mọi thứ, mà chỉ cần học cách chọn điều gì xứng đáng để tâm.

Triết gia Hy Lạp Epictetus từng nói: “Điều quan trọng không phải là chuyện gì đã xảy ra với bạn, mà là bạn đã phản ứng với chuyện đó như thế nào.” Câu nói này nhắc chúng ta rằng sức mạnh thật sự không nằm ở việc điều khiển thế giới, mà ở khả năng điều khiển chính mình.

Triết gia Hy Lạp Epictetus.

Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Mel Robbins truyền tải trong cuốn sách Thuyết mặc kệ họ. Bà không khuyên chúng ta sống thờ ơ hay vô trách nhiệm, mà ngược lại: hãy tỉnh táo để nhận ra đâu là việc thực sự quan trọng, và đâu chỉ là “rác thải cảm xúc” khiến ta kiệt quệ. Nếu cứ để bản thân bị cuốn vào từng mẩu chuyện nhỏ nhặt, bạn đang tự nguyện trao đi sự bình yên và năng lượng quý giá của mình.

Hãy thử nhìn lại một ngày mà mình đã trải qua: bực bội khi xếp hàng dài ở siêu thị, sốt ruột vì email chưa được trả lời, hay buông lời nóng nảy làm tổn thương ai đó chỉ vì phút mất kiểm soát. Những phản ứng này thường diễn ra theo “chế độ tự động”, đến mức bạn không nhận ra mình đang bị căng thẳng điều khiển. Hệ quả là mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng, và đôi khi còn để lại những hối tiếc.

Robbins cho rằng: loại bỏ căng thẳng hoàn toàn là điều bất khả thi, nhưng bạn có thể thay đổi cách phản ứng với nó. Đây không chỉ là một “mẹo” tâm lý, mà là bước ngoặt để làm chủ cảm xúc. Bà gọi đó là kỹ năng “tắt chế độ phản ứng tự động”, nghĩa là bạn có quyền lựa chọn. Lựa chọn không để một lời nói vô nghĩa phá hỏng tâm trạng của ngày hôm đó. Lựa chọn không biến sự chậm trễ ở sân bay thành “quả bom nổ chậm”. Và quan trọng nhất, lựa chọn giữ năng lượng cho những gì thật sự xứng đáng.

Sách Thuyết mặc kệ họ

Điểm hấp dẫn của Thuyết mặc kệ họ nằm ở ngôn ngữ gần gũi, câu chuyện đời thường và ví dụ thực tế. Robbins không lý thuyết hóa sự điềm tĩnh, mà biến nó thành kỹ năng có thể luyện tập hàng ngày. Nhờ vậy, cuốn sách trở thành một cẩm nang thiết thực cho thế hệ trẻ đang sống giữa guồng quay gấp gáp, áp lực dồn dập và dễ bị “cuốn trôi” bởi tác động bên ngoài.

Vậy làm sao để bắt đầu? Đơn giản thôi. Lần tới khi căng thẳng ập đến, hãy dừng lại một nhịp, hít một hơi thật sâu và tự hỏi: “Điều này có thật sự đáng để mình bận tâm không?” Phần lớn câu trả lời sẽ là “không”. Ngay khoảnh khắc đó, bạn sẽ thấy mình có quyền lựa chọn để làm chủ phản ứng của chính mình.

Căng thẳng sẽ luôn tồn tại, giống như sóng ngoài biển không bao giờ ngừng. Nhưng bạn có quyền lựa chọn: hoặc để sóng cuốn đi, hoặc học cách lướt trên nó. Thuyết mặc kệ họ không dạy bạn sống vô cảm, mà dạy bạn can đảm buông bỏ những thứ vô nghĩa để giữ vững sự bình yên bên trong. Bởi đôi khi, chỉ cần một chút “mặc kệ” đúng lúc, bạn sẽ thấy mình tự do hơn bao giờ hết. Giữa hỗn loạn, bạn vẫn có thể sống trọn vẹn và đầy năng lượng cho điều thật sự quan trọng của bản thân.