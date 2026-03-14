Khoảng trống trong lòng nữ hoàng nhạc pop Madonna

Kẻ ái kỷ trong thế giới vật chất

Sau khi trở nên nổi tiếng, Madonna từng nói rằng:

“Tất cả chúng ta đều bị tổn thương theo cách này hay cách khác bởi một điều gì đó trong cuộc đời, và rồi chúng ta dành phần đời còn lại để phản ứng lại nó, đối diện với nó, hoặc cố gắng biến nó thành điều gì đó khác.” Đối với Madonna, nỗi đau mất mẹ đã để lại trong cô “một cảm giác cô đơn đến lạ thường và một nỗi khao khát mãnh liệt điều gì đó”.

Cô cũng chia sẻ: “Nếu tôi không có khoảng trống ấy trong lòng, có lẽ tôi đã không trở nên quyết liệt đến thế. Cái chết của mẹ gắn liền với lời thề tôi từng nói với chính mình - sau khi vượt qua nỗi đau mất mát - rằng: Nếu tôi không thể có mẹ, thì tôi sẽ trở nên thật mạnh mẽ. Tôi sẽ tự chăm sóc chính mình.”

Theo học thuyết quan hệ đối tượng, những người Ái kỷ thường coi việc phải cần hay phụ thuộc vào ai đó là một điều nằm ngoài giới hạn chịu đựng. Từ đấy, họ tự hình thành ở bản thân những lớp hàng rào phòng vệ tâm lý khá cực đoan để tránh né sự phụ thuộc. “Tôi chẳng cần ai hết. Tôi có thể tự lo cho bản thân vì tôi đã có tất cả mọi thứ mình cần.”

Trong đoạn trích trên, Madonna dường như thừa nhận rằng mất mát không thể nguôi ngoai từ mẹ cô chính là ngọn lửa âm ỉ thúc đẩy khát vọng nổi danh mãnh liệt trong cô. Ta có thể hình dung được cảm giác bất lực đến nhói lòng mà một đứa trẻ năm tuổi phải gánh chịu khi mất đi người mẹ thân yêu. Để phản kháng lại nỗi đau ấy, như một cách để thoát khỏi cảm giác bé nhỏ và yếu đuối, Madonna đã thề rằng thay vì gục ngã, cô sẽ “thống trị cả thế giới”.

Trong khi học thuyết quan hệ đối tượng chủ yếu lấy nhu cầu và sự phụ thuộc trong mối quan hệ để giải thích cho tính Ái kỷ, thì tôi muốn tập trung hơn vào nỗi hổ thẹn:

Những kẻ Ái kỷ Quyến rũ thường coi nhu cầu hay cảm giác thèm khát một điều gì đó, một người nào đó ở bản thân là nguồn cơn của nỗi hổ thẹn.

Trong vô thức (và đôi khi là ở cả tầng ý thức), họ sợ hãi cảm giác bị phụ thuộc về mặt cảm xúc. Thay vì cần đến hoặc phụ thuộc vào người khác, kẻ Ái kỷ Quyến rũ sẽ tìm cách để khiến người khác phải thèm muốn mình, vừa để gạt bỏ khỏi bản thân cảm giác không mong muốn đó, vừa thao túng và điều khiển họ.

Nữ hoàng nhạc Pop Madonna. Ảnh: Madonna.com.

Khách hàng của tôi, Julia, lợi dụng những người đàn ông cô hẹn hò để tận hưởng một lối sống xa hoa vượt quá khả năng của chính mình. Tương tự, Madonna cũng khai thác những người xung quanh - chủ yếu là đàn ông - để phục vụ cho tham vọng to lớn của cô.

Không ít lần, cô trở thành người tình của một người đàn ông vào đúng thời điểm sự nghiệp của họ giao nhau và anh ta có thể giúp cô tiến xa hơn. Đầu năm 1980, không lâu sau khi từ bỏ giấc mơ trở thành vũ công, Madonna đã được Dan Gilroy dang rộng vòng tay đón nhận - trong chiếc giường của anh, trong trái tim anh và ban nhạc của anh.

Từ Dan, cô học được những kiến thức cơ bản về nhạc cụ và cách biểu diễn trước khán giả với ban nhạc hỗ trợ phía sau. Rồi sau đó, Madonna lạnh lùng rũ bỏ anh và thành lập ban nhạc riêng của mình... mà không có Dan.

“Làm bạn trai của cô ấy thật chẳng dễ dàng gì, nói thế còn là nhẹ nhàng đấy.” - Gilroy hồi tưởng lại. “Chủ yếu vì anh biết thừa là cô ấy chẳng đời nào chung thủy. Lúc nào cũng có cả một hàng dài đàn ông quanh cô và mỗi người đều phục vụ một mục đích nhất định trong đời cô ấy. Khi cô ấy rời bỏ tôi lần ấy... thì mối quan hệ của chúng tôi cũng kết thúc vĩnh viễn.”

Mark Kamins - một người tình sau này của Madonna - từng đưa cô đến gặp một vị giám đốc trẻ của hãng Warner Bros và giúp cô ký được hợp đồng thu âm đầu tiên, với điều kiện anh sẽ là nhà sản xuất album. Nhưng rồi Madonna quay sang chọn một nhà sản xuất danh tiếng hơn và Kamins bị cô bỏ rơi không chút thương tiếc.

Erica Bell mô tả cách Madonna vận hành cuộc đời mình bằng những lời lẽ thẳng thắn đến tàn nhẫn. Cần lưu ý rằng đây là nhận xét từ một người bạn thân lâu năm, chứ không phải những lời cay đắng từ một người tình cũ bị bỏ rơi hay kẻ thù. “Cô ấy biết cách quyến rũ người khác.” - Bell nói.

“Cô ấy sẽ nói với bạn những điều bạn muốn nghe, tâng bốc bạn, ve vuốt cái tôi của bạn, khiến bạn cảm thấy như thể bạn là một phần quan trọng trong cuộc đời cô ấy. Cô ấy thông minh. Cô ấy biết rõ phải làm gì để đạt được điều mình muốn... Và rồi, khi mọi thứ đã được sắp đặt theo đúng cách, cô ấy sẽ hút cạn những gì cô cần từ bạn.”

Sau khi chia tay Gilroy và Kamins, Madonna tiếp tục kết đôi với John “Jellybean” Benitez, một DJ có sức ảnh hưởng tại Manhattan. Chính anh là người đã hoàn thiện một vài phần cuối cho album đầu tay của cô, đồng thời bổ sung bài hát “Holiday” - một ca khúc đã trở thành dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của Madonna. Họ nhanh chóng trở thành người tình. Và rồi họ đính hôn.