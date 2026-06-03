TP.HCM tăng cường kiểm soát sách lậu, hàng vi phạm bản quyền

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị xuất bản, phát hành sách tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng in lậu và vi phạm bản quyền.

TP.HCM triển khai đợt cao điểm giám sát, kiểm tra và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ngày 2/6, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM ban hành văn bản đề nghị các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành xuất bản phẩm và Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM tăng cường chấp hành các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và sở hữu trí tuệ trong hoạt động xuất bản, phát hành sách.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh TP.HCM đang triển khai đợt cao điểm giám sát, kiểm tra và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của UBND TP.HCM và Thủ tướng Chính phủ.

Theo văn bản, các đơn vị được đề nghị nghiêm túc rà soát toàn bộ hoạt động khai thác, sử dụng tác phẩm và xuất bản phẩm; bảo đảm việc xuất bản, phát hành, kinh doanh sách được thực hiện trên cơ sở hợp pháp, có đầy đủ quyền sử dụng theo quy định. Sở nhấn mạnh yêu cầu không thực hiện các hành vi sao chép, in lậu, phát hành hoặc kinh doanh xuất bản phẩm vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp được yêu cầu tăng cường quản lý hệ thống cửa hàng, đại lý, điểm phát hành, gian hàng trực tuyến, sàn thương mại điện tử và các kênh phân phối khác. Mục tiêu là chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp kinh doanh xuất bản phẩm giả mạo, sách in lậu, sách không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Sở Văn hóa và Thể thao cũng đề nghị các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên, đối tác và khách hàng về các quy định liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan và sở hữu trí tuệ. Việc nâng cao nhận thức được xem là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng môi trường xuất bản lành mạnh, tôn trọng quyền của tác giả và chủ sở hữu tác phẩm.

Đối với các trường hợp phát hiện hành vi in lậu, phát hành xuất bản phẩm giả mạo, sao chép trái phép hoặc các dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ, các đơn vị được yêu cầu kịp thời thông tin cho cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.

Riêng Công ty TNHH Đường sách TP.HCM được giao tăng cường tuyên truyền đến các đơn vị có gian hàng và các tổ chức tham gia hoạt động văn hóa đọc tại Đường sách. Đồng thời, đơn vị này cần thường xuyên kiểm tra, phối hợp với cơ quan chức năng để phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, việc thực hiện nghiêm các quy định về sở hữu trí tuệ không chỉ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả, nhà xuất bản mà còn tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành xuất bản và văn hóa đọc trên địa bàn thành phố.