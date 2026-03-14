Lý do chưa đưa bản gốc nhật ký Đặng Thùy Trâm về Việt Nam

Gia đình liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm muốn để lại bản gốc cuốn nhật ký tại Mỹ như một chứng tích về hiện thực chiến tranh, để thế giới biết về một người Việt Nam thật, từ một cuộc chiến thật.

Tọa đàm về liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm tổ chức chiều 14/3 tại Bảo tàng Hà Nội có sự tham gia của bà Đặng Phương Trâm, Đặng Hiền Trâm và Đặng Kim Trâm. Họ đều là ba em gái của liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm.

Từ góc nhìn gần gũi của gia đình, hình ảnh bác sĩ Đặng Thùy Trâm hiện lên là người con gái giàu lòng nhân ái, mang khát vọng cứu người và sẵn sàng dấn thân vào nơi gian khó. Những câu chuyện chân thực, xúc động từ gia đình giúp người tham dự hiểu rõ hơn về môi trường giáo dục gia đình đã góp phần hình thành nên nhân cách, lý tưởng sống và tinh thần cống hiến của nữ liệt sĩ.

Người thân và các khách mời chia sẻ kỷ niệm về bác sĩ Đặng Thùy Trâm.

Bà Kim Trâm - em gái liệt sĩ Đặng Thùy Trâm - chia sẻ: “Trong ký ức của gia đình, chị Thùy Trâm không chỉ là người con hiếu thảo mà còn là người chị cả mẫu mực, đảm đang. Dù các chị em trong nhà có khoảng cách tuổi tác khá lớn, chị Thùy Trâm vẫn luôn là người kết nối và quán xuyến mọi việc. Chị được mẹ tin tưởng giao phó từ việc quản lý tài chính gia đình đến điều hành các công việc nội trợ như giặt giũ, dọn dẹp và cơm nước".

Tại tọa đàm, bà Đặng Phương Trâm giới thiệu những kỷ vật quý giá của chị gái, trong đó có cuốn sổ chép nhạc do hai chị em tự tay đóng, kẻ dòng bằng que diêm nhúng mực, cuốn mẫu thêu gắn với những ngày bà Thùy Trâm nhận thêu thuê phụ giúp gia đình hay cuốn lưu bút lớp 10 đầy bút tích của những người yêu quý Đặng Thùy Trâm.

Một trong số những kỷ vật quý giá là cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm với những dòng ghi chép trở thành biểu tượng và niềm tự hào của một thế hệ cầm súng vào giai đoạn lịch sử không thể nào quên của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, bản gốc của cuốn nhật ký hiện vẫn được lưu lại Mỹ.

Về lý do chưa đưa nhật ký về Việt Nam, em gái của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm giải thích: "Từng có nhiều khó khăn về mặt quy trình khi đưa cuốn nhật ký về lại Việt Nam. Trung tâm Lưu trữ của Đại học Texas cũng ngỏ ý và tạo điều kiện nếu gia đình có mong muốn đưa nhật ký về nước. Tuy nhiên, khi cuốn nhật ký vừa được công bố, một số tiếng nói 'lạc lõng' cho rằng đây chỉ là tác phẩm ngụy tạo. Gia đình muốn để lại cuốn nhật ký tại Mỹ như một chứng tích về hiện thực chiến tranh, để thế giới biết về một người Việt Nam thật, từ một cuộc chiến thật. Tính lan tỏa của nhật ký sẽ rộng rãi hơn khi được lưu giữ tại Mỹ".

Người thân của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm nhiều lần đến Mỹ và yên tâm về công tác bảo quản của Trung tâm Lưu trữ Đại học Texas. Ở thời điểm thích hợp, gia đình sẽ đem về Việt Nam.

Gia đình trao lại kỷ vật cho Bảo tàng Hà Nội.

Trong khuôn khổ tọa đàm, gia đình của liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm trao tặng một số kỷ vật cho Bảo tàng Hà Nội, bao gồm các cuốn sách Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm, Đặng Thuỳ Trâm và Cuốn nhật ký thứ ba, ảnh chụp em gái Phương Trâm cùng bà Đặng Thuỳ Trâm trước khi bà tham gia chiến trường miền Nam cùng cuốn lưu bút thầy giáo và các bạn học trường Chu Văn An gửi tặng bà Đặng Thuỳ Trâm.

Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà khẳng định những kỷ vật của bác sĩ Đặng Thùy Trâm là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước. Thời gian tới, Bảo tàng Hà Nội sẽ thực hiện số hóa toàn diện nội dung nhật ký nhằm xây dựng kho dữ liệu số, giúp lan tỏa vĩnh cửu tinh thần quả cảm đến các thế hệ mai sau.