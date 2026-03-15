Bộ phim chuyển thể truyện tranh rung chuyển Hollywood

20 năm trước, “300”, bộ phim chuyển thể từ truyện tranh của nhà Dark Horse, đã làm nên những bước ngoặt lớn của Hollywood, theo Comic Book.

Bộ truyện 300 của Frank Miller và Lynn Varley. Ảnh: ScreenRant.

Nắm bắt nhu cầu lớn của công chúng với phim chuyển thể từ truyện tranh, Hollywood liên tục sản xuất loại phim này để lấp đầy lịch chiếu rạp của mình. Hai thương hiệu truyện tranh lớn của nhà DC và Marvel, lần lượt là DCU và MCU, cũng liên tục cho ra mắt các dự án phim, đưa các nhân vật như Spider-Man, Superman hay Batman lên màn ảnh rộng.

Có thể nói xu hướng này nổi lên từ 300, bộ phim chuyển thể truyện tranh quan trọng được phát hành cách đây 20 năm.

Trước khi các thương hiệu đình đám như MCU ra đời, không phải phim chuyển thể từ truyện tranh nào cũng đều thành công. Một số phim như Superman của đạo diễn Richard Donner hay Batman của Tim Burton đã gặt hái thành công vang dội, nhưng các bộ phim khác như Daredevil, Fantastic Four hay X-Men Origins: Wolverine không thu được thành tích đáng kể.

Bộ phim 300 vừa đưa tên tuổi của Zack Snyder lên cao và giúp phát triển dòng phim chuyển thể truyện tranh tại Hollywood. Ảnh: Comic Book.

Sự nổi lên của dòng phim chuyển thể truyện tranh

Dòng phim này chỉ thực sự trở thành thể loại bảo chứng cho doanh thu sau thành công của một đạo diễn bậc thầy. Đó là Zack Snyder với hàng loạt bộ phim chuyển thể từ truyện tranh lớn. Trong đó, tác phẩm đầu tay của ông, phim 300 đang kỷ niệm một cột mốc quan trọng.

300 được sản xuất năm 2006 và phát hành vào ngày 9/3/2007. Bộ phim do Zack Snyder đạo diễn, dựa trên loạt truyện tranh cùng tên của Frank Miller và Lynn Varley do Dark Horse xuất bản. Đây là bộ phim sử thi kể về trận chiến Thermopylae, trong đó Vua Leonidas dẫn đội quân nhỏ gồm 300 binh sĩ của mình ra trận chống lại quân đội Ba Tư hùng mạnh hơn nhiều.

300 chuyển từng cảnh một từ truyện tranh gốc, do Snyder là một "fan" lớn của nguyên tác. Chính cách làm này giúp bộ phim có yếu tố độc đáo khi Snyder phải lên kế hoạch để các cảnh quay tái hiện lại từng phân đoạn trong truyện tranh.

Phong cách siêu thực, cốt truyện được cường điệu hóa và nhiều chi tiết bạo lực cao độ khiến bộ phim nổi bật ngay khi ra mắt. 300 thu về 468,8 triệu USD trong khi chỉ tiêu tốn kinh phí 65 triệu USD . Tác phẩm này trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ mười năm 2007.

Không dừng lại ở đó, bộ phim đã có ảnh hưởng lớn đến văn hóa đại chúng, trong đó nhiều câu thoại và khoảnh khắc kinh điển được trích dẫn trong đủ loại phim và chương trình truyền hình.

300 cũng khơi dậy sự hồi sinh của thể loại phim võ trang, với những tác phẩm như Clash of the Titans ra mắt những năm sau đó. Mặc dù 300 cũng gây nhiều tranh cãi khi chỉ nhận được mức đánh giá 61% trên Rotten Tomatoes, khó có thể phủ nhận tiếng vang mà nó tạo ra khi được phát hành.

Đưa Zack Snyder trở thành đạo diễn phim chuyển thể từ truyện tranh

300 là bộ phim thứ hai của Zack Snyder. Ông có được công việc này nhờ thành công của bộ phim đầu tay Dawn of the Dead năm 2004. Với 300, Snyder đã khẳng định được bản thân là một nhà làm phim thành công cả về mặt thương mại và phê bình, đặc biệt là tài năng trong dòng phim chuyển thể từ truyện tranh.

Sau 300, Snyder có một chuỗi dài các bộ phim như vậy. Đặc biệt trong đó là Watchmen, chuyển thể từ loạt truyện tranh kinh điển của Alan Moore năm 2009. Đây được coi là bộ phim chuyển thể từ truyện tranh được yêu thích nhất của ông.

Sau thành công của 300 và Watchmen, Snyder được mời chuyển thể một dự án lớn hơn nữa: vũ trụ của nhà DC Comics. Snyder dẫn đầu dự án này với mục tiêu cạnh tranh cùng nhà MCU thuộc Warner Bros. Có thể nói đây là cuộc cạnh tranh giữa hai vũ trụ truyện tranh hàng đầu thế giới và tác động lớn đến bối cảnh làm phim tại Hollywood.

Snyder đã đạo diễn ba bộ phim lớn Man of Steel, Batman v. Superman: Dawn of Justice và Justice League.

Tuy nhiên, những ý kiến phê bình trái chiều xoay quanh các bộ phim thuộc vũ trụ DC Comics đã dẫn đến việc Warner Bros tìm cách tái cấu trúc dự án và thay đổi tổng đạo diễn. Sau đó, James Gunn là người tiếp quản dự án phim này.

Dù vậy, vẫn có nhiều người hâm mộ đề nghị Warner Bros đưa Snyder quay lại và họ muốn được xem thêm nhiều phim dưới bàn tay Snyder. Trong khi Snyder không phải một nhà làm phim hoàn hảo, khó có thể phủ nhận rằng ông là một trong những nhà làm phim có ảnh hưởng nhất Hollywood. Và có lẽ ông sẽ không ở vị trí hiện tại nếu không nhờ thành công của bộ phim 300.