Ba chất keo vô hình giúp nhân sự không muốn rời đi

Không phải tiền lương hay chế độ phúc lợi, sự tôn trọng và ghi nhận nỗ lực từ cấp trên giúp nhân sự gắn bó lâu dài. Nhân viên sẽ cảm thấy hài lòng nếu cấp trên tôn trọng họ.

Sự tôn trọng và ghi nhận từ cấp trên giúp nhân sự gắn bó với công ty và không muốn rời đi. Ảnh minh họa: G.W.

Những câu chuyện đóng vai trò rất quan trọng, nhưng chúng không thể tách rời khỏi người kể chuyện. Như nhà sinh học nhận thức Humberto Maturana từng nhận xét: “Mọi chuyện đều được kể bởi ai đó”.

Các nhà lãnh đạo không thể chỉ kể những câu chuyện, họ phải hít thở chúng, cảm nhận chúng và sống cùng chúng.

Một báo cáo năm 2012 do tổ chức Dale Carnegie và MSW Research lưu ý rằng ba tác nhân then chốt thúc đẩy sự gắn bó của nhân viên là mối quan hệ với cấp trên trực tiếp, niềm tin vào ban lãnh đạo cấp cao và lòng tự hào khi làm việc cho công ty.

Hành vi của cấp trên trực tiếp là yếu tố quyết định cơ bản nhất đối với sự gắn bó của nhân viên, nhưng bên cạnh đó còn cần có “sự sẵn lòng dốc sức của ban lãnh đạo cấp cao, dẫn dắt công ty đi đúng hướng và trao đổi cởi mở về tình trạng của tổ chức”.

Nếu một nhân viên cảm thấy mình vừa được quan tâm vừa được tôn trọng và tổ chức phản ánh các giá trị cá nhân của mình, thì nhân viên đó sẽ tận lực gắn bó và trung thành với tổ chức.

Khi mọi người cảm thấy gắn bó và trung thành, họ sẽ không rời đi, từ đó tiết kiệm chi phí tuyển dụng và đào tạo cho công ty.

Nhiều nghiên cứu kết luận rằng, một người quản lý biết quan tâm là điều kiện thiết yếu cho lòng gắn bó của nhân viên. Nhân viên muốn cấp quản lý lưu tâm đến cuộc sống cá nhân của mình, đối đãi với mình như những con người, để tâm đến cảm xúc và chăm sóc sức khỏe cũng như sự an lạc của mình.

Năng lực của một nhà quản lý là xây dựng mối quan hệ khăng khít với nhân viên, xây dựng mối tương tác nhóm mạnh mẽ và lãnh đạo theo hướng tập trung vào con người để hình thành nên môi trường làm việc cho các nhân viên có thể tận lực thể hiện.

Doug Conant là một ví dụ điển hình về nhà quản trị như thế. Khi Conant từ Nabisco chuyển đến vị trí CEO của Công ty Campbell Soup vào năm 2001, công ty đang này chảy máu tiền của lẫn chí khí.

Họ là công ty thực phẩm kém hiệu quả nhất trên thế giới. Các mặt hàng kinh doanh cốt lõi, ngay cả sản phẩm mì cà chua gà nổi tiếng cũng đang gặp khó khăn.

Khi tiến hành khảo sát công ty Campbell, Gallup nhận thấy 62% các cấp quản lý của công ty không chủ động gắn bó với công việc và 12% cảm thấy mình chủ động không gắn bó. Đó là những con số tồi tệ nhất mà Gallup từng chứng kiến ở bất kỳ công ty nào trong danh sách Fortune 500.

Nhưng đến năm 2009, mọi thứ đã chuyển biến. Gần như toàn bộ các cấp quản lý cũ đều được thay thế; một nửa các nhà lãnh đạo mới được thăng chức từ nội bộ công ty, đây là động thái làm tăng chí khí rất to lớn.

Tiêu chí cốt yếu nhất đối với các nhà quản lý mới là khơi dậy lòng tin ở những người xung quanh họ. Khi niềm tin dâng cao, thu nhập cũng lên theo; và kéo theo đó là mức lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu cũng tăng, đưa công ty đến gần với danh hiệu đứng đầu ngành công nghiệp thực phẩm.

Đến năm 2009, Campbell hoạt động trội hơn cả trong nhóm các công ty S&P 500 và nhóm các công ty S&P thuộc ngành thực phẩm.

Có 68% nhân viên Campbell cho biết họ là người chủ động gắn bó, và chỉ 3% là chủ động không gắn bó.

Đó là tỷ lệ gắn bó “23 trên 1”, trong khi Gallup xem tỉ lệ “12 trên 1” đã là đẳng cấp thế giới. Quả là một bước ngoặt ngoài sức tưởng tượng.