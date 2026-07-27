Ông hoàng trinh thám Higashino Keigo qua đời vì ung thư

Nhà văn trinh thám Nhật Bản Higashino Keigo, tác giả của các tiểu thuyết nổi tiếng "Bạch dạ hành" và "Phía sau nghi can X", qua đời ở tuổi 68.

Theo The Japan Times, "ông hoàng trinh thám" Nhật Bản Higashino Keigo, cây bút sung sức nổi tiếng với hàng loạt tiểu thuyết trinh thám ăn khách có cốt truyện tinh vi và sáng tạo, đã qua đời vào rạng sáng ngày 23/7 vì căn bệnh ung thư đại trực tràng, hưởng thọ 68 tuổi.

Thông báo được đăng tải trên tài khoản chính thức mạng xã hội X của ông vào hôm qua. Lễ tang của ông được gia đình tổ chức riêng tư.

Một số tác phẩm đã được dịch sang tiếng Việt của nhà văn trinh thám Higashino Keigo.

Sinh năm 1958, là người gốc Osaka, Higashino từ nhỏ đã nuôi dưỡng niềm yêu thích với thể loại trinh thám. Công việc chuyên môn đầu tiên của ông là kỹ sư tại công ty linh kiện ôtô Denso, nhưng song song đó ông vẫn luôn duy trì sáng tác trong những lúc rảnh rỗi.

Năm 1985, khi 27 tuổi, ông gửi bản thảo chưa xuất bản Sau giờ học tham dự giải thưởng Edogawa Rampo và giành chiến thắng. Tác phẩm này được xuất bản ngay trong năm đó, trở thành tiểu thuyết đầu tay của ông.

Sự nghiệp viết lách trải dài cả đời của Higashino để lại 106 cuốn sách, trong số đó nổi tiếng nhất với độc giả toàn cầu là Phía sau nghi can X, kể về một giáo viên Toán trung học xuất chúng đã lên kế hoạch bao che cho một “tội ác hoàn hảo”, nhưng phải đấu trí với người bạn là nhà vật lý cũng tài năng không kém. Tác phẩm này mang lại cho ông giải thưởng danh giá Naoki năm 2006, cùng giải Honkaku.

Năm 2014, ông nhận giải thưởng văn học Yoshikawa Eiji cho The Final Curtain (tạm dịch: Tấm màn cuối cùng). Nhiều tác phẩm nổi tiếng của ông đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ và chuyển thể thành phim điện ảnh cũng như truyền hình.

Ông từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Nhà văn Trinh thám Nhật Bản từ năm 2009 đến 2013, nhưng thường tránh xa truyền thông, và thích để tác phẩm của mình tự lên tiếng.

“Một số nhà văn muốn lay động cảm xúc độc giả, số khác muốn viết những câu văn đẹp. Về phần mình thì tôi muốn người đọc liên tục bất ngờ trước các ý tưởng của mình”, ông chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với The Wall Street Journal năm 2011.

Đến năm 2023, sách của ông đã bán được hơn 100 triệu bản tại Nhật Bản, theo thông tin từ nhà xuất bản. Tiểu thuyết Eternal Memory (tạm dịch: Ký ức vĩnh cửu) của ông dự kiến được phát hành vào tháng 8 tới.

Ước tính hơn 50 cuốn sách của ông đã được dịch và xuất bản tiếng Việt, được bạn đọc yêu thích nhất là Phía sau nghi can X, Bạch dạ hành, Điều kỳ diệu ở tiệm tạp hóa Namiya, Bí mật của Naoko,...