Công nghiệp văn hóa, dịch vụ TP.HCM thu 12.150 tỷ đồng dịp Tết

Trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, tổng doanh thu từ du lịch, lưu trú, ăn uống và vui chơi giải trí tại TP.HCM ước đạt 12.150 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM với lối kiến trúc giao hòa Đông - Tây.

Tết Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM, các điểm tổ chức hoạt động vui chơi giải trí, các thiết chế văn hóa đã trở thành điểm đến hấp dẫn khi mở cửa xuyên Tết để phục vụ nhu cầu tìm hiểu lịch sử và di sản của công chúng.

Theo báo cáo tổng kết của UBND TP.HCM, các bảo tàng trực thuộc đã đón tiếp 35.618 lượt khách tham quan, đạt mức tăng trưởng ấn tượng 46% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách quốc tế chiếm 18.252 lượt, tăng 28%, cho thấy sức hút mạnh mẽ của các giá trị văn hóa truyền thống đối với du khách nước ngoài khi đến với thành phố.

Sự gia tăng đột biến của lượng khách tham quan đã góp phần đẩy mạnh nguồn thu cho ngành du lịch. Tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống và vui chơi giải trí trong 9 ngày nghỉ Tết ước đạt 12.150 tỷ đồng , tăng tới 42,9% so với năm 2025. Đây được xem là tín hiệu khởi đầu đầy hứng khởi cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong năm 2026.

Đánh giá về kết quả này, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết chuỗi hoạt động "Tết Văn hóa - Nghĩa tình" đã hoàn thành nhiệm vụ tạo không khí vui tươi trong thực tế lẫn không gian mạng. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ ra rằng tình trạng "bội thực" tiếng ồn tại khu vực trung tâm là vấn đề cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc.

Năm sau, TP.HCM sẽ tổ chức đồng bộ hơn giữa các sự kiện như Đường hoa Nguyễn Huệ và Đường sách Tết để tránh gây quá tải cục bộ. Ảnh: Khương Nguyễn.

Để nâng cao chất lượng thụ hưởng văn hóa, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đề xuất giải pháp quy hoạch lại không gian âm thanh tại các lễ hội lớn. Ông Nhựt nhấn mạnh thay vì phát nhạc liên tục gây mệt mỏi, các chương trình tại đường Nguyễn Huệ cần có những "khoảng lặng" bên cạnh các ca biểu diễn sôi động để người dân thực sự có không gian văn hóa - giải trí.

Bên cạnh việc điều chỉnh không gian văn hóa, Thành phố cũng nhìn nhận sự cần thiết của việc phối hợp đồng bộ hơn giữa các sự kiện như Đường hoa và Đường sách để tránh gây quá tải cục bộ. Việc tối ưu hóa quy hoạch sẽ giúp mỗi hoạt động văn hóa phát huy tối đa giá trị mà không gây cản trở đến quyền thụ hưởng của các nhóm đối tượng du khách khác nhau.

Bước sang tháng 3, ngành văn hóa Thành phố sẽ tập trung triển khai Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa và chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao. Đây là cơ hội để TP.HCM chỉnh sửa, nâng chất toàn diện ngành văn hóa - thể thao.