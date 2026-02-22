Khách quốc tế chuộng sách lịch sử Việt Nam tại Đường sách Tết

Tại Đường sách Tết Bính Ngọ, du khách nước ngoài quan tâm các ấn phẩm lịch sử Việt Nam bản tiếng Anh, nổi bật là "Lịch sử Việt Nam bằng hình" và "Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ".

NXB Trẻ cho biết nhiều độc giả quốc tế ấn tượng với bản cực đại của quyển "Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ" được trưng bày tại gian hàng. Ảnh: Phương Lâm.

Trong 6 ngày diễn ra Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026, các gian hàng ghi nhận lượng khách quốc tế tăng rõ rệt so với những năm trước. Tại khu vực của Đông A & Cá Chép hay NXB Trẻ, mật độ khách ghé tham quan và mua sắm khá đông, đặc biệt vào buổi chiều và tối.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Đông A cho biết ấn phẩm Lịch sử Việt Nam bằng hình bản tiếng Anh vừa ra mắt là tựa sách được du khách nước ngoài quan tâm nhiều nhất. Theo đơn vị, độc giả quốc tế đánh giá cao cách trình bày trực quan cùng hệ thống tư liệu phong phú giúp họ tiếp cận lịch sử Việt Nam một cách dễ hiểu. Trong 5 ngày từ 15/2 đến 20/2, gian hàng Đông A & Cá Chép ghi nhận doanh thu khoảng 300 triệu đồng.

Không chỉ riêng Đông A, tại gian hàng NXB Trẻ, ấn phẩm Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ bản tiếng Anh cũng được nhiều khách quốc tế tìm mua. Một số du khách chia sẻ họ ấn tượng với hệ thống hình ảnh tư liệu và cách kể chuyện bằng hình ảnh về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có trường hợp một du khách mua đến 3 quyển.

Đại diện Đông A cho biết nhiều khách ngoại tìm mua tác phẩm Lịch sử Việt Nam bằng hình bản tiếng Anh. Ảnh: V.T.

"Lượng khách đông hơn năm ngoái. Đặc biệt, khách nước ngoài nhiều hơn rõ rệt và rất quan tâm đến sách chuyển ngữ, nhất là cuốn Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ bản tiếng Anh. Nhiều người bày tỏ bản thân ấn tượng với phiên bản cực đại được trưng bày tại gian hàng. Bên cạnh đó, bộ sách Hồ Chí Minh - Tác phẩm bảo vật quốc gia (hộp 5 quyển) cũng được bạn đọc quan tâm và tìm mua", đại diện NXB chia sẻ.

Theo ước tính của BTC Lễ hội Đường sách Tết 2026, trong 5 ngày đầu (từ 28 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), lễ hội tại 3 điểm tổ chức đã đón gần 1 triệu lượt khách tham quan. Riêng khu vực trung tâm trên đường Lê Lợi luôn duy trì không khí nhộn nhịp, đặc biệt vào buổi tối và các đêm mùng 1, mùng 2 Tết, với nhiều hoạt động giao lưu, ký tặng sách và biểu diễn sân khấu thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước.

Về doanh thu, tổng phát hành sách trong 5 ngày đầu đạt gần 5 tỷ đồng , với hơn 11.500 tựa sách và hơn 40.700 bản được bán ra. Năm nay, lượng khách quốc tế tăng rõ rệt so với những năm trước, góp phần tạo nên diện mạo mới cho Đường sách Tết trong bối cảnh hội nhập.