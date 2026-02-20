Đường sách Tết TP.HCM thu gần 5 tỷ đồng sau 5 ngày

Trong 5 ngày từ 28 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM ghi nhận gần 5 tỷ đồng doanh thu, đón hàng chục nghìn lượt khách tham quan.

Sau 5 ngày (từ 15/2 đến 19/2, 28 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tại khu vực đường Lê Lợi (phường Sài Gòn, TP.HCM) ước tính đón khoảng 80.000-85.000 lượt khách tham quan. Theo báo cáo nhanh của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, lượng khách tăng cao vào các buổi tối, đặc biệt trong đêm mùng 1 và mùng 2 Tết, tạo không khí sôi động tại khu vực trung tâm thành phố.

Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 đạt hiệu quả tích cực cả về doanh thu lẫn sức lan tỏa văn hóa. Ảnh: Khương Nguyễn.

Trong 5 ngày đầu, tổng doanh thu phát hành sách đạt gần 5 tỷ đồng (khoảng 4,99 tỷ đồng ). Tổng tựa sách bán ra đạt hơn 11.500 tựa, tương ứng hơn 40.700 bản sách đến tay bạn đọc. Doanh thu và sản lượng phát hành tập trung cao vào các ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết, cho thấy nhu cầu mua sắm, lì xì sách và tham quan kết hợp đọc sách đầu năm duy trì ở mức tích cực.

Các hoạt động tại sân khấu tâm điểm như giao lưu tác giả, ký tặng sách cùng các chương trình khuyến mãi tại gian hàng diễn ra liên tục, thu hút đông đảo khách tham quan. Riêng khu vực ATM Sách Nghĩa tình ghi nhận khoảng 7.200 lượt khách đến đọc sách, nghe sách nói; trong đó có khoảng 1.200 lượt khách nhận lì xì sách từ máy phát sách tự động.

Tại công viên Thành phố mới (phường Bình Dương), khu vực đường hoa và đường sách địa phương đón khoảng 8.000-10.000 lượt khách mỗi ngày trong giai đoạn 28 tháng Chạp đến mùng 3 Tết. Tổng lượt khách trong 6 ngày ước đạt 48.000-60.000 lượt. Không khí tham quan diễn ra sôi nổi, đặc biệt vào buổi tối và những ngày đầu năm mới.

Trong khi đó, tại nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu), bình quân mỗi ngày có hàng trăm lượt khách đến tham quan. Riêng tối mùng 1 Tết, lượng khách tăng mạnh, ước tính đạt hàng nghìn lượt người, kết hợp tham gia các hoạt động ở đường hoa, đường sách và triển lãm ảnh xuân, góp phần tạo điểm nhấn văn hóa đầu năm cho địa phương.

Theo đánh giá chung của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 đạt hiệu quả tích cực cả về doanh thu lẫn sức lan tỏa văn hóa. Hoạt động không chỉ góp phần thúc đẩy văn hóa đọc mà còn tạo không gian vui xuân lành mạnh, phục vụ nhu cầu giải trí, tham quan của người dân và du khách. Sự kiện đồng thời quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, đậm đà bản sắc văn hóa trong những ngày đầu năm mới.