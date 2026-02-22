Làm xuyên Tết Nguyên đán tại Đường sách Bính Ngọ, nhận lương gấp 3

Nhiều người trẻ chấp nhận làm việc xuyên Tết Nguyên đán để nhận lương gấp 3 lần ngày thường.

Tết Nguyên đán là thời gian để nghỉ ngơi, trở về bên gia đình sau một năm bận rộn. Đây cũng là thời điểm TP.HCM trở nên rộn ràng hơn với Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ, diễn ra từ 15/2 đến 22/2 (28 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng Âm lịch).

Với những người làm việc trong ngành xuất bản, việc dành kỳ nghỉ tại Đường sách Tết đã trở thành một phần quen thuộc của công việc. Nhiều người trẻ cũng bám trụ lại thành phố để có thêm thu nhập.

Lương một tháng kiếm được trong một tuần

Sau 3 ngày về quê đón Tết Nguyên đán sớm, Mai Châu (23 tuổi) quay lại TP.HCM. Cô đăng ký làm thêm tại gian hàng ở Lễ hội Đường sách Tết xuyên suốt từ 15/2 đến 22/2, mỗi ca kéo dài 8 tiếng. Là sinh viên năm cuối, cô muốn kiếm thêm thu nhập để không phụ thuộc vào gia đình trong những khoản chi tiêu cá nhân.

Nhiều người trẻ chọn làm việc xuyên Tết để kiếm thêm thu nhập.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Mai Châu cho biết mức lương dịp Tết thường tăng gấp 3 lần so với ngày thường. “Lương làm bán thời gian một tháng của tôi sẽ khoảng 2 triệu. Tôi có thể kiếm được số tiền này chỉ trong một tuần nghỉ Tết”, cô nói.

Quyết định trực gian hàng ở Đường sách Tết còn xuất phát từ niềm yêu thích của Mai Châu dành cho lễ hội này. “Khi còn nhỏ, tôi từng được dẫn đi Đường sách Tết. Tôi thấy vui khi góp một phần công sức cho bầu không khí Tết ở Sài Gòn”, cô nói. Dù vậy, cô thừa nhận vẫn có những lúc thấy chạnh lòng khi không thể ăn bữa cơm tất niên và đón giao thừa cùng cha mẹ.

Giống với Mai Châu, Ngọc Linh (20 tuổi) cũng có lịch làm việc xuyên suốt Tết Nguyên đán tại Đường sách Tết. Ngày thường, cô nhận mức lương 25.000 đồng/giờ. Trong kỳ nghỉ Tết, tiền lương sẽ dao động từ 50.000 đồng/giờ đến 60.000 đồng/giờ.

Ngọc Linh cho biết cô muốn tranh thủ dịp này để tích lũy kinh nghiệm làm việc trong môi trường sự kiện và kiếm thêm tiền để mua máy ảnh. Cô cũng vui khi được trải nghiệm đón Tết khác với những năm trước. “Tôi nghĩ Tết năm nay rất thú vị. Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết xa nhà, lần đầu tiên tôi làm việc vào dịp Tết”, cô nói.

Ngọc Linh cho biết bản thân cảm thấy được động viên khi có nhiều bạn trẻ làm việc trong dịp Tết giống mình. “Dù đón Tết xa nhà, mọi người lúc nào cũng vui vẻ và nhiệt huyết. Nhờ vậy, tôi biết mình không cô đơn”, cô nói.

Tình yêu dành cho sách

Thay vì dành trọn kỳ nghỉ cho gia đình, Quỳnh My, nhân viên NXB Tổng hợp TP.HCM, thường làm việc đến hết mùng 1 Tết (ngày 17/2). Đây là năm thứ 8 cô gắn bó với sự kiện này.

Với những người làm việc trong ngành xuất bản, việc dành kỳ nghỉ tại Đường sách Tết đã trở thành một phần quen thuộc của công việc.

Bên cạnh trực gian hàng, cô còn chịu trách nhiệm cập nhật thông tin, quảng bá ấn phẩm đến các đơn vị truyền thông, kết nối đối tác, đón tiếp các tác giả và lãnh đạo thành phố đến tham quan.

“Làm việc trong những ngày Tết rất là áp lực… nhưng cũng có nhiều niềm vui”, Quỳnh My chia sẻ với Tri Thức - Znews. Niềm vui đó đến từ việc được nhìn thấy ngành xuất bản phát triển rực rỡ, được gặp gỡ tác giả, bạn đọc và những đồng nghiệp cùng ngành.

Quỳnh My cho biết lương ngày Tết của mình chỉ “nhỉnh” hơn một chút so với ngày thường. Tuy vậy, cô vẫn chọn ở lại vì muốn góp phần đưa sách đến gần hơn với người dân thành phố trong những ngày đầu xuân.

Thanh Quỳnh (35 tuổi), đồng sáng lập công ty Du Bút, cho biết năm 2026 là lần đầu tiên thương hiệu của cô có gian hàng riêng tại Đường sách Tết thay vì tham gia theo hình thức ký gửi. Do đó, cô quyết định sẽ trực ở gian hàng xuyên suốt 8 ngày nghỉ Tết.

“Đây là cột mốc đáng nhớ của Du Bút. Tôi rất vui vì sau 10 năm hoạt động, Du Bút cũng được công nhận như một phần đóng góp vào sự phát triển của ngành xuất bản”, Thanh Quỳnh chia sẻ. Cô cho biết việc tham gia Đường sách Tết tạo cơ hội giúp thương hiệu tiếp cận được nhiều độc giả hơn và mở rộng mối quan hệ trong ngành.

“Gia đình luôn ủng hộ tôi và tôi rất biết ơn điều đó. Năm nay mọi người sẽ đến Đường sách chơi cùng với tôi thay vì tụ tập ở nhà”, Thanh Quỳnh kể với Tri Thức - Znews. Sau Tết, cô dự định dành 3-4 ngày đi du lịch cùng gia đình.