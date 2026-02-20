Bao lì xì đặc biệt không có 'mệnh giá'

Trong không khí rộn ràng những ngày đầu năm, nhiều gia đình tìm đến Phố Sách Hà Nội để chọn những cuốn sách làm quà mừng tuổi cho con. Sách được xem như một “bao lì xì đặc biệt” vào dịp Tết.

Những năm gần đây, lì xì bằng sách dần trở thành một nét văn hóa, thể hiện sự quan tâm của các gia đình tới giá trị lâu dài của những món quà đầu năm.

Chị Nguyễn Yến (Minh Khai, Hà Nội) nhân mấy ngày Tết dẫn bé đi chọn sách. Chị Yến là một giáo viên tiểu học, nên chị cũng có dự định đi tìm sách để lì xì đầu năm cho học trò trên lớp. Là người đã thực hiện việc này một vài năm, chị cho rằng lì xì sách không chỉ là một hoạt động ý nghĩa, mà thực sự mang lại niềm vui cho trẻ nhỏ.

“Cầm một phong bao lì xì, các bạn có thể chưa hiểu giá trị của tiền, chưa biết cầm tiền, nhưng cầm một cuốn sách nhiều tranh ảnh thì các bạn thích lắm, háo hức mở ra đọc luôn trước mặt mình!”, chị Nguyễn Yến chia sẻ.

Sách trở thành một "phong bao lì xì đặc biệt" cho trẻ dịp Tết. Ảnh: Trần Hiền.

Nhiều phụ huynh tranh thủ dịp nghỉ lễ để tặng sách cho con. Việc lựa chọn sách để lì xì rất đa dạng, tùy thuộc vào độ tuổi và sở thích của trẻ. Những cuốn sách giúp trẻ hiểu hơn về cảm xúc, cơ thể mình, hay các đầu sách khoa học, sách tranh có tính giáo dục cao đều là những lựa chọn ưu tiên của phụ huynh và thầy cô.

Để đáp ứng nét văn hóa lì xì sách Tết đầu năm, Phố Sách Hà Nội đã có những chuẩn bị kỹ lưỡng cho dịp Tết. Mùng 3 Tết, hầu hết các gian hàng của các nhà xuất bản, nhà phát hành sách đã mở cửa trở lại để đón khách. Nhiều chương trình hấp dẫn như bốc thăm may mắn, lì xì sách Tết hoặc chương trình ưu đãi Tết cũng được một số gian hàng triển khai.

Chị Huyền - đại diện Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội - sắp xếp lại gian hàng để chào đón các gia đình đầu xuân. Với chị, mỗi cuốn sách là một “bao lì xì đặc biệt”, bởi “bao lì xì” này vừa giữ được tinh thần gửi gắm lời chúc, ước nguyện như truyền thống, vừa có giá trị sử dụng lâu dài, lại có nhiều tác động nuôi dưỡng tinh thần.

Gian hàng nhiều sắc xuân của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Trần Hiền.

“Trong thời đại trẻ em tiếp xúc quá sớm với điện thoại và mạng xã hội, việc tặng sách là một cách nhẹ nhàng để đưa các con trở về với sự tập trung và chiều sâu. Văn hóa đọc không thể hình thành trong một ngày, nhưng có thể bắt đầu từ một phong bao lì xì đặc biệt như vậy”, chị Huyền cho biết.

Bà Lương Thị Thanh Ngà - Giám đốc Kalabooks - cũng đang đón chờ những vị khách ghé thăm gian hàng của đơn vị đầu xuân. Với bà Thanh Ngà, những cuốn sách đầu xuân lại mang ý nghĩa góp phần tạo nên một ký ức tuổi thơ đáng nhớ cho con trẻ. Mỗi cuốn sách nhỏ bé có thể là bước khởi đầu cho một năm mới của tri thức, của phát triển con đường học vấn.

Không chỉ có các hoạt động về sách, Phố Sách Hà Nội còn tổ chức nhiều hoạt động tương tác như các workshop sáng tạo, chương trình âm nhạc và trò chơi dân gian để thu hút giới trẻ. Bà Trịnh Ngọc Trâm - Phó chủ tịch UBND phường Cửa Nam - hy vọng các hoạt động tại Phố Sách mang sách đến gần hơn với trẻ em và các bạn trẻ, giúp các độc giả trẻ yêu sách hơn thông qua những trải nghiệm thực tế, gần gũi với hơi thở của thời đại.

Nhiều bạn trẻ cũng tới Phố Sách đầu năm để lì xì mình một cuốn sách mới. Ảnh: Trần Hiền.

Phố Sách Xuân Hà Nội sẽ tiếp tục các hoạt động tới hết mùng 6 Tết, tức 22/2. Ngoài các chương trình workshop dân gian, hòa tấu nhạc cụ, Phố Sách Hà Nội còn có nhiều chương trình tọa đàm, giao lưu, talkshow phục vụ công chúng.

Năm nay, Phố Sách được thiết kế thêm nhiều không gian ngồi đọc tại chỗ trong nhà cho độc giả. Bạn đọc có thể vừa nhâm nhi đồ uống, vừa tận hưởng những trang sách hay trong không khí ấm áp.