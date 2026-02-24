Đường sách Tết: 8 ngày đông vui, thu gần 8,2 tỷ đồng

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 đạt doanh thu gần 8,2 tỷ đồng và thu hút hơn 1,1 triệu lượt khách, đặt nền móng cho chiến lược phát triển văn hóa đọc dài hạn của TP.HCM.

Hội sách đa dạng tại phân khu B - Vững bước trên đường Lê Lợi (phường Sài Gòn) của Lễ hội. Ảnh: Phương Lâm.

Lần đầu tiên được tổ chức đồng thời tại ba không gian với quy mô hơn 13.600 m2, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 cho thấy sự chuyển dịch trong cách tiếp cận văn hóa đọc của TP.HCM. Thành công của mùa lễ hội năm nay được xem là bước tiếp nối trong hành trình xây dựng một thế hệ độc giả mới.

Hơn 1,1 triệu lượt khách, doanh thu gần 8,2 tỷ đồng

Theo báo cáo tổng kết của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, sau 8 ngày tổ chức (từ 15/2 đến 22/2/2026, nhằm 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 ghi nhận tổng doanh thu gần 8,2 tỷ đồng , hơn 83.000 quyển sách được bán ra, tập trung cao nhất vào các ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết.

Lễ hội thu hút hơn 1,1 triệu lượt khách tham quan. Trong đó, khu vực trung tâm trên đường Lê Lợi (phường Sài Gòn) đón trên 1 triệu lượt khách; không gian tại Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) đạt khoảng 100.000 lượt; Nhà Truyền thống cách mạng (phường Vũng Tàu) gần 15.000 lượt. Đây là năm đầu tiên Đường sách Tết được tổ chức đồng thời tại 3 địa điểm, với tổng diện tích hơn 13.600 m2 và sự tham gia của 30 đơn vị xuất bản, phát hành.

Năm nay cũng ghi nhận sự gia tăng rõ rệt của khách quốc tế tại các không gian Đường sách Tết, đặc biệt ở khu vực trung tâm đường Lê Lợi. Nhiều du khách nước ngoài quan tâm đến các ấn phẩm chuyển ngữ về lịch sử và danh nhân Việt Nam.

Người dân xếp hàng dài chờ được "lì xì sách" tại ATM Sách Nghĩa Tình ở phân khu C - đường Lê Lợi (phường Sài Gòn). Ảnh: Khương Nguyễn.

Theo ghi nhận từ các đơn vị xuất bản, không ít du khách mua nhiều bản cùng lúc để làm quà tặng hoặc tài liệu tham khảo, cho thấy sức hút của các đầu sách giới thiệu Việt Nam ra thế giới. Các tựa sách bán chạy ở Lễ hội gồm Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ (bản tiếng Anh), Lịch sử Việt Nam bằng hình (Anh - Việt), Tuổi thơ ở Đông Dương, Tư duy ngược, Tư duy mở.

Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, lễ hội triển khai hơn 80 hoạt động tại khu vực trung tâm, gồm 15 chương trình sân khấu, 20 chuyên đề triển lãm và hơn 30 workshop. Không gian được chia thành ba phân khu: “Xuân hội tụ” tái hiện di sản qua thiết kế “Rừng tre kể chuyện”; “Vững bước” ứng dụng công nghệ AI, AR và thư viện số; “Vươn mình” nhấn mạnh hoạt động cộng đồng với mô hình ATM Sách Nghĩa Tình.

Chương trình “Lì xì sách” là một trong những điểm nhấn khi trao đi gần 2.000 bản sách, báo, tạp chí qua ATM sách tự động. Khách đến Lễ hội còn có thể quét mã nhận sách nói hoặc nhận trực tiếp.

2026 đánh dấu năm thứ 16 của Lễ hội Đường sách Tết TP.HCM. Việc mở rộng không gian tổ chức sau sáp nhập địa giới hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ được xem là điểm nhấn, góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến đông đảo người dân trong ngày đầu năm.

Năm nay Đường sách Tết thu hút hơn 1,1 triệu lượt khách đến tham quan. Ảnh: Phương Lâm.

Hướng đến một thế hệ độc giả mới

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Lễ hội Đường sách Tết không chỉ phục vụ những người vốn đã yêu sách, mà còn đặt mục tiêu hình thành thói quen đọc trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Theo ông, các mô hình như “ATM sách” hay không gian trải nghiệm dành cho thiếu niên, nhi đồng là cách tiếp cận gần gũi để lan tỏa văn hóa đọc.

“Thông điệp xuyên suốt mà Ban tổ chức gửi gắm là từng bước hình thành một thế hệ độc giả mới - những người thực sự yêu thích sách và coi đọc sách là nhu cầu thường xuyên. Trong bối cảnh giới trẻ ngày càng chịu nhiều tác động từ công nghệ, việc tổ chức các hoạt động đa dạng, sáng tạo về sách được kỳ vọng sẽ đặt nền móng để sau khoảng một thập kỷ, xã hội có thêm một thế hệ biết tìm kiếm, khai thác và làm giàu tri thức từ sách”, ông cho biết.

Sau sáp nhập địa giới hành chính, Sở Văn hóa và Thể thao xác định chiến lược phát triển văn hóa đọc theo hướng dài hạn và bền vững. Theo đó, Sở đặt mục tiêu “hình thành một thế hệ độc giả mới - những người thực sự yêu sách và xem đọc sách là nhu cầu tự thân - làm trọng tâm”.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, chia sẻ về chiến lược phát triển văn hóa đọc của thành phố. Ảnh: Phương Lâm.

Theo đó, ngành văn hóa sẽ tham mưu lãnh đạo Thành phố thúc đẩy việc tạo lập thói quen đọc trong đời sống hàng ngày, để người dân có thể tiếp cận sách ở mọi lúc, mọi nơi. Chiến lược này đặc biệt chú trọng nhóm thiếu niên, nhi đồng thông qua môi trường học đường.

Bên cạnh các tiết đọc sách, Sở sẽ tăng cường tổ chức giao lưu với Đại sứ Văn hóa đọc, các cuộc thi, hội sách thiếu nhi và xây dựng không gian đọc tại khu dân cư, chung cư. Ngành văn hóa cũng dự kiến mời các diễn giả, tác giả uy tín trên thế giới đến giao lưu tại trường học, đại học nhằm truyền cảm hứng và khơi dậy niềm yêu thích sách trong thế hệ trẻ.